AA oyunu indir ! AA Oyun Hileleri anlatım - işte rekorların yolunu açıyoruz

Sanal alemin fenomen oyunu AA kullanıcılar arasında yaygın bir şekilde oynanıyor. AA oyun Hileleri Rootsuz yüksek puan nasıl alınır rekor kırmak için yapılması gerekenleri sizler için oluşturduk.



Milyonlarca kişinin indirip oynadığı android oyunlardan birisi olan aa oyununu birçok kişi bilmektedir. Birçok oyuncunun sinirlerini bozduğu, telefonlarını kırma derecesine geldiği aa oyunu, çok basit ama bir o kadar da zor olması sebebiyle internette “aa hile” diye aranmaktadır.





Popülerliğini her geçen gün artıran en güzel oyunlardan olan aa oyunu zorluğu nedeniyle insanların yaratıcı yanlarını da meydana çıkarmaktadır. AA oyunu hilesi Android ve İOS telefon ve tabletler üzerinden tüm bölümleri kolayca geçebilmenize olanak sağlıyor.



OYUN SİZİ BAĞIMLI HALE GETİREBİLİR

Son derece sürükleyici olan “anadolu ajansı” oyunu, sizi kolayca bağımlısı haline getirebilir. Kendi çevreninde dönen bir yuvarlağa size verilen sayı çubuklarını birbirlerine temas ettirmeden saplamaya çalıştığınız bu oyunda bölümleri geçtikçe dairenin dönme hızı, çubukların sayısı ve dairenin dönüş doğrultusu gibi unsurlar değişebiliyor. Oyun her geçen bölümde daha da zor bir hal alıyor. Bu oyun sürükleyici olmasının yanı sıra kullanıcılarının da bir hayli sinirlerini bozuyor.

DEKUPAJLI ÇÖZÜM

Daha çok mobilyacıların kullandığı ahşap kesme makinası olan dekupajı kullanarak bölümü geçmeyi amaçlayan kullanıcı, bu yolla ilk deneyiminde başarılı olamasa da birkaç deneyimde muvaffakiyet sağlıyor.

WHATSAPP'IN REKORUNU KIRMIŞTI

Akıllı telefon kullanıcıların en çok indirdiği uygulamalardan biri olan "anadolu ajansı", geçtiğimiz hafta WhatsApp'ın rekorunu geride bırakmıştı.

Bu Uygulamanın başka bir söylemle GооglePlay’in en güzel özelliği keѕinlikle оyunları indirebilmenizdir. Bunun için menüde рek çоk fark ѕeçenek vardır. Başka bir söylemle ücretiz оyunlara, ücretli оyunlara, рорüler оlan оyunlara, en çоk haѕılat yaрan оyunlara ve daha рek çоk değişik kategоriye giriş yaрarak aradığınız оyunları kоlaylıkla bulabilirѕiniz. Bu anlamda оldukça güzel bir ѕiѕtem vardır. Nоrmalde tüm bu uygulamaları bulmanız оldukça zоrdur.

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Google Play APK İndirme Seçenekleri

İlkin en güncel Google Play Store indirin. İndirdiğiniz dosyayı telefon hafızanına atın. Attığınız APK dosyasına dikkat etmeyi unutmayın. Android aletinizdeki dosya yöneticilerinden “com.android.vending-5.2.12-80321200-minAPI9.apk” dosyasını seçin ve yükleme işlemini başlatın. Yükleme işleminden sonra en güncel Google Play Store aletinizde olacak.

Google Play Store Oyun Uygulaması

Google Play Oyunlar, arkadaşlarınızla sevdiğiniz oyunlarda bir araya gelmenizi sağlar. Bir arkadaşınızı çağrı edin ve tüm dünyadan oyuncuların rekabet ettiği çok oyunculu modda oynamaya başlayın. Başarıları bitirmek için mücadele edin, ilerleme durumunuzu kaydedin ve skor tablosunun en üstünde bulunmak için yarışın.

Google Play Oyunlar Google Play Games ile yeni oyunlar keşfedebilir ve sevdiğiniz oyunları Android aletinizde oynayabilirsiniz. En sevdiğiniz oyunları oynayabilir, başarılar kazanabilir, skor tablolarında rekabet edebilir ve tüm dünyadan arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz.