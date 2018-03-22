AA oyunu kullanıcıları bu oyundan çok memnun kaldı. Google Play Store içerisinde oyunlar bölümünde yer alan AA oyunu nasıl İndir'ilir? Cep Telefonlarınıza İndir'e bileceğiniz AA Oyunu tamemen ücretsiz olup kolay kurulumuylada size eğlenceli dakikalar sunacaktır. İşte oyun detaylar.



Akıllı telefon kullanıcıların en çok indirdiği uygulamalardan biri olan "aa", WhatsApp’ı geçtiğimiz hafta geride bıraktı. Son derece sürükleyici olan "aa" oyunu, sizi kolayca bağımlısı haline getirebilir. Kendi etrafında dönen bir yuvarlağa size verilen sayı çubuklarını birbirlerine temas ettirmeden saplamaya çalıştığınız bu oyunda bölümleri geçtikçe dairenin dönme hızı, çubukların sayısı ve dairenin dönüş yönü gibi unsurlar değişebiliyor.

Oyun her geçen bölümde daha da zor bir hal alıyor. Bu oyun sürükleyici olmasının yanı sıra kullanıcılarının da bir hayli sinirlerini bozuyor.





GооglePlay Oyun Modeli

Bu Uygulamanın yani GооglePlay’in en güzel özelliği keѕinlikle оyunları indirebilmenizdir. Bunun için menüde рek çоk farklı ѕeçenek vardır. Yani ücretѕiz оyunlara, ücretli оyunlara, рорüler оlan оyunlara, en çоk haѕılat yaрan оyunlara ve daha рek çоk farklı kategоriye giriş yaрarak aradığınız оyunları kоlaylıkla bulabilirѕiniz. Bu anlamda оldukça güzel bir ѕiѕtem vardır. Nоrmalde tüm bu uygulamaları bulmanız оldukça zоrdur.



Fakat GооglePlay Stоre ѕayeѕinde tüm bu uygulamaları tek bir çatı altında tорlayarak ѕizlerin kоlaylıkla indirebilecekѕiniz.. İçeriѕinde yüzlerce farklı kategоri оlduğu için neyi aramanız gerekiyоrѕa оnu rahatlık bulabilirѕiniz. Bu anlamda оldukça güzel bir ѕiѕtem mevcuttur.



Google Play APK İndirme Seçenekleri

Öncelikle en güncel Google Play Store indirin. İndirdiğiniz dosyayı telefon hafızasına atın. Attığınız APK dosyasına dikkat etmeyi unutmayın. Android cihazınızdaki dosya yöneticilerinden “com.android.vending-5.2.12-80321200-minAPI9.apk” dosyasını seçin ve yükleme işlemini başlatın. Yükleme işleminden sonra en güncel Google Play Store cihazınızda olacak.

Google Play Store Hesap Açma Özelliği



Peki Google Play Store nasıl kullanılır? Google Play Store’dan ürün indirmek veya satın almak için öncelikle bir Google hesabınızın bulunması gerekiyor.Eğer Google hesabınız yoksa öncelikle cihazınızın “Ayarlar” menüsünü açın “Hesaplar” menüsünden "Hesap ekle" ye dokunun.Karşınıza çıkan ekrandan “Google”ı seçin.Varolan bir hesabınız yoksa “yeni” seçeneğini belirleyip, istenen talimatları uygulayın. Tüm bu adımları uyguladıktan sonra artık siz de Google hesabınızla Google Play Store’dan istediğiniz uygulamayı indirebilir, keyifli oyunlarıyla eğlenebilirsiniz..

Google Play Store’nin en çekici yönlerinden biri de kablolara bağlı kalmaksızın bütün cihazları birbirine senkronize etme özelliğinin bulunması.Google Play Store kullanıcılarına sunduğu özgürlük ve geniş ürün yelpazesiyle tüm dünyada en çok tercih edilenler arasında…

Google Play Store Oyun Uygulaması



Google Play Oyunlar, arkadaşlarınızla sevdiğiniz oyunlarda bir araya gelmenizi sağlar. Bir arkadaşınızı davet edin ve tüm dünyadan oyuncuların rekabet ettiği çok oyunculu modda oynamaya başlayın. Başarıları tamamlamak için mücadele edin, ilerleme durumunuzu kaydedin ve skor tablosunun en üstünde yer almak için yarışın.

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