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Akıllı Telefonların Yapabileceği 6 Harika Şey

Hayatlarımız akıllı telefonlar vasıtayla değişime uğradı ve yaşam tarzımıza olan etkisi de duracak gibi görünmüyor. Telefonlar çok amaçlı cihazlara dönüşmüş durumda. İstediğimizi arıyoruz, istediğimizle mesajlaşıyoruz, sosyal medyayı ve daha fazlasını takip ediyoruz ve artık fotoğraf çekmek için dahi telefonları kullanıyoruz. Bunca şeye rağmen daha önce bir telefonun hiç düşünmediğiniz akıllıca kullanım alanları da var. Bu yazı cep telefonlarının yapabileceği daha neler olduğu hakkında size yeni fikirler verecek. Şimdi herkesin akıllı telefonlarını kullanarak yapabileceği 6 parlak ve harika şey.

Akıllı Telefonların Yapabileceği 6 Harika Şey

Hayatlarımız akıllı telefonlar vasıtayla değişime uğradı ve yaşam tarzımıza olan etkisi de duracak gibi görünmüyor. Telefonlar çok amaçlı cihazlara dönüşmüş durumda. İstediğimizi arıyoruz, istediğimizle mesajlaşıyoruz, sosyal medyayı ve daha fazlasını takip ediyoruz ve artık fotoğraf çekmek için dahi telefonları kullanıyoruz. Bunca şeye rağmen daha önce bir telefonun hiç düşünmediğiniz akıllıca kullanım alanları da var. Bu yazı cep telefonlarının yapabileceği daha neler olduğu hakkında size yeni fikirler verecek. Şimdi herkesin akıllı telefonlarını kullanarak yapabileceği 6 parlak ve harika şey.

17 Mart 2018 Cumartesi 10:14
Akıllı Telefonların Yapabileceği 6 Harika Şey

Uzaktan Kumanda Pillerini Kontrol Edin

Kanalları bir türlü değiştiremiyor kumandanın bozulduğunu düşünüyorsunuz. Ya tamir ettirme ya da yeni bir tane alma zamanı diye düşündünüz. Pilinin boş olup olmadığını ya da kumandanın arızalanıp arızalanmadığı kontrol için daha önce duymamış olabileceğiniz kolay bir yöntemi var. Kumandanız bir elinizde olsun, akıllı telefonunuzun kamera uygulamasına dokunun, kumandayı kameraya yöneltin, rastgele bir tuşa dokunun ve eğer herhangi bir ışık belirirse bu durumda arıza pillerden kaynaklıdır ve kumanda da bir problem yoktur. Sadece marketten kumanda pili almalısınız.

Ekran Yansıtan Uygulamalar

Dostlarınız tatil gezisinde çektiğiniz fotoğrafları göstermenizi isteyebilir ya da iş toplantısında önemli bir demoyu izletmeniz istenebilir ve bilgisayar bağlantısı için ne bir kablo ne de başka bir malzeme yanınızda var, paniklemeyin, çünkü sizi rahatlatacak bazı yazılımlar var. Sadece APower Mirror uygulamasını kurun ve akıllı telefonunuzdaki video, müzik gibi dosyaları oynatın ve fotoğrafları gösterin. Üstelik sevdiğiniz oyunları eş zamanlı olarak yayınlayabilirsiniz. Tüm bunlar için USB kablosu şart değil!

Çocuklarınızı Uzaktan Takip Edin

Ebeveynlerce çocuklarını güvende tutmak ve bunun için ne yapmaları gerektiği günümüzde en büyük zorluktur. Çocukları emniyet içinde tutmak ve zarar görmemeleri sağlamak için çok önemlidir. Herhangi bir acil durumda karar verilmesi gerektiğinde çocuklar yeteri kadar bilinçli değillerdir, bundan dolayı kaçırılabilirler veya her türlü şiddete maruz kalabilirler. Ebeveynler için en iyi yardımcı iPhone takip programıdır. Bu uygulamalar sayesinde aileler çocuklarının güvenliğini sağlayabilir, nerede bulunduklarını görebilirler. Eve güvenli bir şekilde vardıklarından emin olmak için her zaman onları takip edebilirler.

Güvenli Sürüş

Telefon kullanırken araç sürmek oldukça zorlaşır. Yayaların öldüğü pek çok kazada sürücülerin kaza esnasında telefon kullandığı rapor edilmiştir. Bu yüzden artık iOS cihazlar, bildirim ya da dikkatin dağılmasına sebep olabilen herhangi bir şeyi almanızı engelleyen özelliklerle gelmektedir. Ayrıca gece araç kullanırken ve sürekli yolun takip edilmesi gerektiğinde, HUDWAY uygulaması çok kullanışlı bir hal almaktadır.

Bilgisayardan Mesaj Atma

Mesaj göndermeniz gerekiyor ancak telefonunuz açılmıyor. Line ve diğer anlık mesajlaşma uygulamalarının masaüstü sürümleri vardır ve bunlar aracılığıyla iletişime devam edebilirsiniz Ancak masaüstü bilgisayarınızdan nasıl mesaj atabileceğiniz hakkında bilginiz olmayabilir. Telefonunuz açılmadığı halde bir arkadaşınızla temas kurmanız gerektiğinde bu yöntem faydalıdır. Mesaj atmak için bilgisayara kurabileceğiniz Mighty Text dahice ve kullanımı rahat bir programdır. Numaranız ile aldığınız ya da gönderdiğiniz tüm mesajlaşmaları bilgisayar başında okuyabilirsiniz.

Kendinizi Koruma

Taciz vakaları son yıllarda sıklıkla yaşanmaktadır. Gece geç saatler artık kadınlar için güvenli değildir. Eğer bir kadın tek olarak yolculuk yapmak ya da arkadaşından eve geç dönmek zorunda kalırsa çok dikkatli olmak mecburiyetindedir. Bundan böyle dışarıdayken güvenliğinizi artıracak pek çok uygulama geliştirilmiştir. İstenmeyen bir durumla karşılaşma durumunda acil numaraları ya da güvenlik güçlerini arama özelliğine bu uygulamalar yanınızda, yaşasın!

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