APPLE PARK SİZLERLE

Apple Park

Apple Park, veya Apple Kampüs 2 kupertino, Kalifornia, ABD'de, one Infinite Loop sokağın'da yer alan Apple firmasının gelecekteki genel merkezidir. İnşaat, binaları ve iç mekanlarını tamamlamaya devam ederse, Nisan 2017'de açıldı. Araştırma ve geliştirme tesisleri zaten 2000'den fazla kişi ile doludur. Merkez şirketin 1993 yılından bu yana şuanki yeri olan Apple Kampüsünün yerini alacak.

Apple park dairesel tasarımı ve aşırı skalası ile, medya tarafından 'uzay gemisi' adlı isme uygun görüldü. 175 akr (71 hektar) alan bir banliyösünde bulunan bu tesis, yaklaşık 2,800,000 feet kare (260,000 metrekare)'lik dört katlı merkezi bir binada 12.000' den fazla çalışana ev sahipliği yapmayı planlıyor Steve Jobs tüm kampüsün daha az ofis parkı gibi görünmesini ve daha çok doğa sığınma evi gibi olmasını istedi. Sitenin yüzde sekseni, kuraklığa dayanıklı ağaçlar ve Cupertino bölgesine özgü bitkilerle yerleştirilen yeşil alan olacak.

Apple park, Apple'ın eski CEO'su Steve Jobs ve Lord Norman Foster tarafından tasarlanmıştı. İşler Foster'ı, Emeryville'deki Pixar kampüsündeki katedral benzerli binaya götürdü; Jobs, her şeyi bir çatının altında ve içinde tutmak amacıyla kendi tasarladı.Steve Jobs, 2011'de ölümünden önce projede iki yılın büyük bir bölümünü geçirdi. Jobs, Nisan 2006'da Cupertino şehir konseyine Apple'ın ikinci bir kampüs oluşturmak için dokuz komşu mülk satın aldığını ve Apple Campus’ünün 2'cisini oluşturacaklarını açıkladı.

Gerekli ve ihtiyaç duyulan alımları, en azından bazı davalarda Apple'ın nihai alıcı olduğu gerçeğini açıklamayan Hines Interests şirketi tarafından yapılmıştır. Philip Mahoney, yerel bir ticari gerçek ortağıdır. Mahoney emlak komisyonculuğunu, maliyetlerin patlamaya meyledmesini önlemek ve şirketin rakiplerine yönelik planlarını açıklamamak için ayrı sahiplerle birden fazla parselden oluşan komşu arazinin alımını düzenlemeye yönelik girişimlerde yaygın bir uygulama olduğunu kaydetti. Mülklerin satıcısı arasında SummerHill Homes (8 dönümlük veya 3,2 hektarlık bir arsa) ve Hewlett-Packard (Cupertino'daki üç binalı kampüsler) bulundu.

Nisan 2008 tarihine dek Apple, inşaata başlamak için gerekli olan izinleri alamadı; bu nedenle projenin başlangıçta önerilen şekilde 2010 yılında hazır olmayacağı tahmin edilerek bildirildi. Ancak, sitedeki binalar şu an Apple tarafından operasyonları için hazırda tutuluyor. San Jose Mercury News, Kasım 2010'da, şirketin HP Inc. tarafından artık kullanılmayan 98 hektarlık (40 ha) bir alanın satın alındığını açıkladı: Pruneridge Ave'nin hemen kuzeyinde olan bu alan, daha önce Palo Alto'ya taşınmadan önce Cupertino'daki HP kampüsüydü.

7 Haziran 2011'de Apple'ın CEO'su Steve Jobs Cupertino Şehir Konseyi'ne yeni binaların ve çevrelerinin mimari tasarımının ayrıntılarını sundu. 15 Ekim 2013'te Cupertino Şehir Konseyi, altı saat süren bir tartışmanın ardından Apple'ın yeni kampus için yapacağı planları oybirliği ile onayladı. Toplamda 176 dönümlük (0.71 km²) olan yeni kampüsün, yaklaşık 2.800.000 feet kare (260.000 m²) bir orta dört katlı dairesel binada 13.000 çalışana ev sahipliği yapılması planlanıyor ve buna 3.000 kişilik bir kafe de dahil ediliyor. Insanlar, kapsamlı peyzajla çevrilidir ve hem yer altı hem de park yapısında park yeri sunulur.Diğer tesislerin arasında 1.000 koltuklu bir salon, 300.000 feet kare (28.000 m²) Ar-Ge imkanı, bir fitness merkezi, meyve bahçesi ve birincil elektrik kaynağı olan özel bir elektrik santrali bulunmaktadır (doğal gaz ve diğer daha çevre dostu araçlar ile güçlendirilmiştir). Bundan kısa bir süre sonra yıkım çalışmaları inşaat alanını hazırlamaya başladı.

Başlangıçta 2013'te zemini kırması ve 2015'te açılması beklenen proje geç kaldı ve 2014'te başladı. 22 Şubat 2017'de bir Apple basın bültenine göre Nisan 2017'de açılması bekleniyordu. 22 Şubat 2017'de Apple, kampusun resmi adını "Apple Park" olarak isimlendirdi ve konferans salonunun adıda "Steve Jobs Theater" olarak ilan edildi.