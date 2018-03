Backlink nedir ne işe yarar seo için katkıları nelerdir?

Backlink olayına böyle bir mantıkta yürütebiliriz.Dost sitelerin bir birine arkadaşlık sayfalarına yönlendirilmesi gibide açıklayabiliriz. Backlink çeşitli kodları ve backlink alma yöntemleri bulumaktadır.

Backlink almanın seo için katkıları çok büyüktür bir web sitesi için yaklaşık %60 oranda backlink etkisi bulunmaktadır. Geri kalanıda özgün içerik ve hit değerleri olarak bilinmektedir. Backlink çalışmalarında kalite değerleri ve backlinkin kalıcılığı çok önemlidir. Backlink alırken az ve kaliteli paketler ile başlamanızı tavsiye ederiz. Profesyonel baclink yayılımı için iletişime geçiniz.

En yeni backlink yöntemleri

Backlinksitesi backlink çalışmalarımıza aralıksız devam ederek arama motorlarının bütün backlink yöntemlerini ara ara takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle Google arama motoru sürekli güncellediği backlink alt yapısı ile bizleri her geçen gün zorlu sınavlarla test ediyor kimileri ümitsizliğe kapılıp google’nin akışına kapılıyorlar kimileride başarısına başarı katmak için bunlardan ders çıkararak yeni backlink kazanım yöntemleri geliştiriyorlar.

Google için en iyi backlink yöntemleriden ön önemlisi site için gerekli olan tanıtım gereksinimini karşılamak bu tanıtımı blog tantımlar veya forum tanıtımlarla yapmak akıllıca bir yöntem olarak bilinmekte ve değer her geçen gün artmaktadır dış seo için faydalı backlink kazanımlarında kalıcı çalışmalar için ideal olarak gözlenmektedir. Google yeni backlink yönteminde genellikle gözlemlediğimiz kadarı ile çeşitlilik istiyor her çiçekten bir bal almak istiyor ama çiçeklerin çeşitliliğiniz gözlerken hep ana kısımdan bal alınmaz diyor bunu çiçeğin her yerinden alamamızı belirtiyor.

Google yeni backlink yönteminde backlink çeşitliği ve ana kelimeden çok yan kelimeleride önemsediğiniz bizlere belirtiyor. Siteniz için blog ve forum tanıtım yazıları aldınız çeşitliliği biraz daha attırmak için dizin ve toplistlere sitenizin tanıtımını yaptırınız ve bunlardan sonra en önemli çalışmalardan biri sosyal imleme bu gibi sitelerede imleme çalışmaları siteniz için yeni backlink yöntemine uyumlu hale gelecektir. Bunların yetersiz kaldığı yerde footer backlinkler ile biraz daha anahtar kelimenizde ön planda olmak için çalışmalarınıza devam edin.

Yeni backlink yöntemlerinin en önemli konusuda anahtar kelime yoğunluğunu yan kelimelere vererek alt yapınızı güçlendirerek inşa edilmesi gerektiğiniz bizlere vurguluyor. Örneğin; alanımız backlink olsun, backlink kelimesine link kasma yoğunluğumuzu öncelikle backlink ile ilgili olan yan kelimeler backlink sorgulama, backlink siteleri,backlink paketleri vs gibi yan kelimelerle beraber ana anahtar kelimemize yükselmemiz ve daha detaycı çalıştığını gözlemlemezi istiyor bu şekilde çalışırsa en yeni backlink yönteminde gönül rahatlığı ile çıkılmış olur .

Google backlink mantığı

Backlinksitesi.com olarak 4 ekim tarihinden yapılan Google backlink güncellemesi ile gerçekten Google backlink mantığının nereye gittiğini herkez merak etmekte nereye gittiğinden çok bunun mantıklı bir açıklaması varmıdır. diye soranlarda olmaktadır. Backlink kelimesinde karalı bir çalışmadan sonra 4 ay birinci sayfada olan bir siteyi nasıl ve ne sebeple 27. sayfaya kadar geriletebiliryor. Bunun bir çok örneğini yaşayan arama motor optimizasyon çalışmaları yapan arkadaşlar rastlıyorlardır.

Google backlink mantığında şu sıralar sıralamada bu kadar oynama olmasına rağmen sanki hiç bir şey olmamış gibi hareket ediyor doğal olarak Google artık backlink mantığını değiştirme sürecine giriyor. Google backlink kavramını backlink çeşitleri ile pekiştirerek farklı backlink yöntemlerinin kullanılmasının önünü açmış bulunmakta bunun yanı sıra önemli bir diğer detay olarak backlink çalışmasını yaparken anahtar kelime yoğunluğunu düşürerek yan anahtar kelime ile birlikte ana anahtar kelimeye yönlenilmesi konusunda bizleri uyarıyor.

Google bu mantıkla ilerliyerek bir nevi anti seo ve hacklink çalışmalarını önlemek istiyor bunun yanı sıra aşırı footer backlink çıkışı yapılan anahtar kelimleride sıralamadan adeta fırlattı bunun önlemini bundan sonra alarak daha kaliteli ve daha zorlu backlink çalışmaları bizleri bekliyor daha kalıcı siteler daha fazla emek ister bu mücadeleyi bırakmadan daha kaliteli backlink yöntemleri geliştirmeye devam ediyoruz.

Nofollow Backlink

Backlink olarak konularımızda dofollow backlinke yer vermiştik, şu anda nofollow backlink nedir yararı varmıdır zararları konusunda sizlere bilgilerimizi sunacağız ve bu konuda biliçlenmeniz için elimizden geleln açıklamayı yapacağız.Öncelikle arama motorları backlink algılama yöntemi diyebiliriz nofollow ve dofollow ibarelerinde detaylı bir bir şekilde nofollow backlink kavramını inceleyelim.

Nofollow backlink nedir?

Nofollow terim anlamıyla 2 İngilizce kelimenin birleşimi olan takip yok anlamı taşır yani verilen linkin Google ve diğer arama motorlarının takip edilmemesini alıglar ve takip edilmez. Dofollow backlinktede bu durum takip etmek anlamındadır backlink aldım bu backlinki takip edin anlamı katar. Nofollow backlinkler genelde hızla yükselmek isteyen yada binlerce blog yorumu olarak proğramla gönderilen backlinklerdir nofollow backlinkler önemsiz backlink olarakta Google ve diğer arama motorları gözünde görülmektedir. Nofollow backlinkleri tavsiye etmiyoruz kaliteli dofollow backlinkler almanız sitenize değer katarak az ve öz sayıda kolay bir şekilde anahtar kelimenizde yükselmenize imkan sağlayacaktır.

Nofollow ne zaman çıktı ?

Nofollow backlink Google 2005 çalışmalarının bir eseri olarak bilinmektedir. 2005 yılından önce bir çok site backlink alırken nofollow yada dofollow etiketini kulanmıyordu bu yüzden bir çok site filtrelenme ve banlanma gibi yasaklarla karşılaşıyordu Google 2005 yılında bu 2 backlink alıgılama yöntemini çıkararak alına bilecek zararları asgriye düşürdü. Hiç bir etiket kullanmamanız dahilinde Google ve diğer arama motorları yine backlinki dofollow olarak algılayacak ama nofollow olarak belirtirseniz takipsiz backlink almış olacaksınız.

Backlink sitesi olarak umuyoruz bu makalemizdede seo açısından büyük önem taşıyan takipli ve takipsiz backlink algılama yöntemleri hakkında sizlere açıklayıcı bilgiler sunabilmişizdir.

Dofollow backlink

Dofollow spam engelleme için Google tarafından 2005 yılında geliştirilmiş etiket içi değişkendir.Diğer arama motorlarının çoğu tarafındanda desteklenmektedir.Dofollow bir siteye link verirken Google linki siteniz ile bağdaştırarak tarama yapmakatadır.Bu şekilde alınan linkler pagerank değerinide etkilemektedir.

Dofollow backlink nasıl kulanılır ?

Link olarak kulanımı

Html olara bağlantı aşağıdaki şekildedir.

Etiket ile bağlantı şu şekli alıyor;

Google pr değeri dofollow ile açılan siteye aktarılır, karşı sitenin pr değeri sizin pr değerinizden düşükse, pagerank almayı sağlar.

META TAG OLARAK KULLANIMI

Meta taglarına eklenen kod aşağıdaki gibidir;

Dofollow linkler seo açısından büyük bir önem teşkil eder çünkü Google etiket içi bu bağlantıdan siteyi beğenip tarama sonuçlarını buna göre takip etmektedir.

Backlink sorgulama

Backlink sorgulama siteleri tarafından yapılan analizlere göre sitenizde ne kadar backlink olduğunu bilmenizi sağlayan sistemlerdir. Backlink aldığınız siteleri domain ve uzantılarını dofollow ve nofollow link çıkışlarınızı görmenizi sağlamaktadır. Bunun yanı sıra anahtar kelime bazlı çalıştığınız kelimelerin yoğunluğu ve birden çok kelimeye backlink çalışması yapıyorsanız bunların ortantısınıda görebilirsiniz. Backlink aldığınız zaman resim veya yazı yolu ile ver başka bir yöntemlede alıyorsanız, bunlar sorgulamada önünüze çıkacaktır.

Backlink sorgulama olarak türkiyede kaliteli bir proje gözükmemekte ama bir çok yabancı backlink sorgulama sağlayıcıları bulumakta bu sorgulamaların sonuçları seo değerleri açısından çok önemlidir. Google arama kısmında backlink checker veya backlink checker tool yazıp bu sitelerde sitenizin backlink değerlerini inceleyip sorgulamanız münküdür.

Backlink sorgulama siteleri

https://ahrefs.com

https://moz.com/researchtools/ose/

https://majestic.com/

https://cognitiveseo.com/

http://www.seo-spyglass.com/

https://www.linkresearchtools.com/

Backlink checker nedir ?

Backlink’in açıklamasını bir çok makalemizde belirttik bu makalemizdede backlink kelimesinin İngilizce olduğunu ve Türkçe karşılığının geri bağlantı olduğunu açıklıyalım. Checker backlink piyasasında bir çok kez karşımıza çıkan İngilizce olan bir terim Türkçe manası sorgulama olarak bilinmektedir.

Backlink checker ne işe yarar?

Backlink checker sitelerinde sitenizin backlink ve alt backlink sayısını öğrenebilirsiniz. Dofollow ve Nofollow link çıkışlarının sayısını öğrene bilirsiniz kaç tane domainden link çıkışı olup hangi uzantdan kaç tane domainden link alınmış bunları öğrenebilirsiniz. Bunların yanı sıra verilen link çeşitdi text şeklinde mi yoksa resim ile alınan backlink mi bunu anlarsınız.Bunların en önemlisi anahtar kelimedeki link yoğunluk %’delerini öğrenmenizi sağlar.

Google arama motorunda backlink checker yazıp arama yaptığınızda bir çok backlink sorgulama sitesi karşınıza çıkacaktır ücretli ve ücretsiz olan siteler vardır kontrollerinizi bu şekilde sağlayarak aldığını backlinkleri takip edebilirsiniz . Seo acısından büyük bir önem arz eden backlinklerin kalite farkında bu şekilde varmış olursunuz.

Profil Backlink

Profil backlink üye olunarak forum ve benzeri üyelikli sitelerden profil oluşturularak alınan backlink çeşididir. Profil backlink genelde otomatik onaylı forum sitelerinde tercih edilmektedir.Profil backlink proğramla genelde yapılmaktadır Google tarafından genelde zararlı algılanan çalışmalardan olan profil backlink son yıllarda seoaçısından pek tercih edilmemektedir.

Genelde profil backlinkle çeşitli miktar ve fiyatlarda sunulmaktadır. Profil backlinkler aldığınız zaman backlinksorgulamasında da çıkmamaktadır. Sadece size sunulan raporda görebilirsiniz bu yüzden katkısız yoktur. Profil backlink zararları binlerce çöp linktense bir kaç tana kaliteli footer backlink daha yararlıdır.

Yorum Backlink

Yorum backlinkbacklink

Yorum backlinkler seo açısından çok büyük bir etkisi olmasada kaliteli ve değerleri yüksek olan Türkçe sitelerden almanız azda olsa tavsiye edilir . Aşırıya kaçmadan el ile eklenerek yorum backlink alınız. Günümüzde yorum backlin proğramları ile alınan backlinkler zararlı olup zamanla Google tarafından olumsuz algılanmaya sebep olacaktır bu yüzden yorum backlink alırken bu ayrıntıyı unutmayınız.

Hazırlayan: Yemliha Toker