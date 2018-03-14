Bedava Google Play Store

Google Play Store dünyası ücretsiz APK indirme işlemleri nasıl yapılacak? 2015 yenilenen Google Play Store ücretsiz şekilde indirmeye hemen başla. İşte merakla beklenen Google Play Store APK dünyası ve yapılacaklar.



Google Play Store Nasıl İndirilir?

Öncelikle Google Play indir linkine tıklayarak indirme sayfasına gidin. İndirme sayfamızdan Adrese git linkini tıkladıktan sonra Google Play indirme sayfasına yönlendirileceksiniz. Buradan uygulamayı cihazınıza yükleyin, yükleme işlemi bittikten sonra uygulama cihazınıza başarı ile yüklenmiş demektir.

Peki Google Play Store Nasıl Kullanılır?

Öncelikle Google Play uygulamasından akıllı telefonunuza veya tabletinize uygulama yüklemej için Gmail hesap bilgileriniz ile giriş yapmanız gerekmektedir. Gmail hesabınız ile giriş yaptıktan sonra Google Play'ın arama bölümünden istediğiniz uygulama veya oyunu arayarak rahatlıkla indirebilirsiniz.



Google Play APK yükleyerek uygulama cennetine giriş yapabilirsiniz. Google Play Store üzerinde android kullanıcılarının kullanabileceği birçok uygulama mevcut. Bu uygulamalar ücretli veya ücretsiz olarak hizmete sunulabilir. Tüm bu uygulamalara erişim sağlayabilmeniz için Google Play Store uygulamasına sahip olmanız gerekiyor. Eğer bir Google Play Store uygulamanız mevcut değil ise Google Play APK indirerek bu sorunu çözebilirsiniz.



GOOGLE PLAY STORE İNDİRME İŞLEMLERİ



Google play storeyi indirebilmek için akıllı telefonlarınızın google arama motoruna google play store yazmanız yeterli olacaktır. Bu uygulama en güncel linklerden tutun da en yeni oyunlara kadar her türlü uygulamayı içerisin de tutan bir uygulamadır. Facebook , twitter , oyunlar ve daha bir sürü uygulamayı telefonunuza yüklemeniz de büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu uygulamayı kullanırken veya indirirken herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bu uygulamayı indirebilmeniz için yada bu uygulamayı kullanabilmeniz için internetinizin olması yeterli olacaktır.



Google Play ile akıllı telefonunuz üzerinde ihtiyacınız olan şeyler Google Play indir üzerinde yer alan ücretli oyun ve uygulamaları, sadece kredi kartınızı Google Play store indir hesabınız üzerine tanımlayarak hemen satın alır Android cihazlarınız üzerine yükleme yapabilirsiniz.



Ayrıca Google Play indir hesabınıza birden fazla cihaz tanımlayabilir ve indirmek istediğiniz uygulamaların veya oyunların cihazlarınız uyumlu olup olmadığını görüntüleyebilmeniz mümkün. Bir diğer özeliğide mobil cihazlarınız üzerinde yer alan tüm uygulamaları, oyunları ve diğer verileri Google Play store indir hesabınız üzerinede yedekleyebilir tablet yada telefonunuzun başına bir şey geldiğinde tüm verilerinizi mobil cihazınıza yeniden yükleyebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gms&hl=tr



İşte Google Play APK indirme ve güncelleme işlemleri.



1- Play Store'un en güncel sürümünü indirin.

2- İndirdiğiniz .apk uzantılı dosyayı telefon hafızasına atın. Dahili depolama ya da microSD kart fark etmez. APK dosyasını attığınız klasörü bilmeniz yeterli.

3- Yükleme işlemine geçmeden önce telefonunuzda "Ayarlar> Güvenlik> Bilinmeyen Kaynaklar" seçeneğini aktif hale getirin.

4- Play Store'a ait APK dosyasını yükleyebilmeniz için cihazınızda herhangi bir dosya yöneticisinin (Dosyalarım) bulunması

gerekiyor. Neredeyse tüm Android üreticileri sistem içerisinde kendi dosya yöneticilerine yer vermektedir.

5- Dosyalarım içerisinde bulunan "com.android.vending-5.2.12-80321200-minAPI9.apk" dosyasını seçin ve yükleme işlemini başlatın. Yükleme işlemi birkaç saniye sürecek. Artık en güncel Play Store'a sahipsiniz.



Güncelleme işlemleri



Google Play'de play.google.com uygulama indirmeyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız veya Google Play Store uygulamanız yoksa cihazınız desteklenmiyor olabilir. Cihazınız listede yoksa piyasaya yeni çıkmış veya başka nedenlerle listelenmemiş olabilir. Cihazınızın Google Play'i kullanabilip kullanamadığıyla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa destek için cihaz üreticinizle iletişim kurun. Not: Android cihazınızın modelini veya yapı numarasını bulmak için cihazınızın ana Ayarlar menüsü > Telefon Hakkında veya Tablet Hakkında bölümüne gidin.



Peki Google Play Store Nasıl Kullanılır?



Öncelikle Google Play uygulamasından akıllı telefonunuza veya tabletinize uygulama yüklemej için Gmail hesap bilgileriniz ile giriş yapmanız gerekmektedir. Gmail hesabınız ile giriş yaptıktan sonra Google Play'ın arama bölümünden istediğiniz uygulama veya oyunu arayarak rahatlıkla indirebilirsiniz.



Google Play APK



İndirme Seçenekleri Öncelikle en güncel Google Play Store indirin. İndirdiğiniz dosyayı telefon hafızasına atın. Attığınız APK dosyasına dikkat etmeyi unutmayın. Android cihazınızdaki dosya yöneticilerinden “com.android.vending-5.2.12-80321200-minAPI9.apk" dosyasını seçin ve yükleme işlemini başlatın. Yükleme işleminden sonra en güncel Google Play Store cihazınızda olacak.



Google Play Store Hesap Açma Özelliği



Google Play Store nasıl kullanılır? Google Play Store'dan ürün indirmek veya satın almak için öncelikle bir Google hesabınızın bulunması gerekiyor.Eğer Google hesabınız yoksa öncelikle cihazınızın “Ayarlar" menüsünü açın “Hesaplar" menüsünden "Hesap ekle" ye dokunun.Karşınıza çıkan ekrandan “Google"ı seçin.Varolan bir hesabınız yoksa “yeni" seçeneğini belirleyip, istenen talimatları uygulayın. Tüm bu adımları uyguladıktan sonra artık siz de Google hesabınızla Google Play Store'dan istediğiniz uygulamayı indirebilir, keyifli oyunlarıyla eğlenebilirsiniz. Google Play Store'nin en çekici yönlerinden biri de kablolara bağlı kalmaksızın bütün cihazları birbirine senkronize etme özelliğinin bulunması. Google Play Store kullanıcılarına sunduğu özgürlük ve geniş ürün yelpazesiyle tüm dünyada en çok tercih edilenler arasında…

Google Play Store indirme işlemleri haberimizde. Google Play Store APK indirme ve güncelleme işlemleri burada. Google Play Store'da bulunan en yeni uygulamaları telefonunuza ve tabletinize indirmek için haberimizin detaylarına bakmanız yeterli. İşte Google Play Store indirme ve Google Play APK yükleyerek yeni uygulamaları indirme işlemleri.