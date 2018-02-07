Bilgisayar Virüslerini Tanıyalım

Bu gün size hepimizin istemeden de olsa bir kere karşılaştığı bilgisayar virüslerinden bahsedicez onlar hakkında bilgi verip kritik noktalara değinicez.

İlk olarak bilgisayar virüsünün ne olduğundan bahsedelim virüs’ün sözlük anlamına baktığımız zaman, kullanıcının onayı ve bilgisi dahilinde olmayan ondan habersiz bir şekilde çalışsan illegal programlara bilgisayar virüsü denir. Ki bu aslında biraz ironik bir tanım şöyleki bu virüsleri bilgisayarlarına yükleyenler o bilgisayarın sahipleridir yani hiçbir bilgisayar virüsü kullanıcının izni olmadan onun bilgisayarı ile erişim kuramaz.

Peki bilgisayar virüsleri ne zaman ortaya çıktı?. Bilgisayar virüsleri ilk olarak 1983 yılında ortaya çıktı bu yılda bir doktora öğrencisi olan Fred Cohen doktora tezi çalışması için bir program yazdı, onun tezine göre yazdığı bu program bilgisayarın içine girdiği zaman kendisini başka programlara kopyalıycak daha sonra çoğalarak sistemi kullanılmaz hale getiricekti Cohen gerçekten bu deneyi yaptı bir virüs yazdı ve kendi bilgisayarına yükledi ve ciddende tezindeki gibi bu program kendini başka programlara kopyaladı ve kendini bilgisayar içinde çoğaltmaya başladı ve en sonundada sistemi kullanılmaz hale getirdi. Yalnız Cohen’in hesaba katmadığı bir şey daha vardı o dönem virüs daha yeni olduğu için doğal olarak ta ona karşı bir korumada yoktu Cohenin bilgisayarı arpa net ağına bağlı olduğu için virüs, Cohenin bilgisayarından arpa net ağına sızdı ve o ağa bağlı binlerce bilgisayara bulaştı ve Amerikada askeri ve devlet kurumlarında ciddi problemlere neden oldu çünkü arpa net internetin atasıdır 1970’li yıllarda ortaya çıkmıştır ve dünyanın dört bir yanına dağılmış Amerikan ordusunun iletişimini sağlamak için kurulmuştur daha sonra bu ağa Amerikan devletinin kurumları ve üniversiteler de bağlandı 80’lerin ilerleyen dönemlerindede arpanet ve internet birbirlerinden ayrıldılar siviller interneti kullanırken Amerikan ordusu da arpa neti kullanmaya devam etti. E doğal olarakta bu virüs arpa neti darma dağın etti binlerce bilgisayara bulaştı ve onların çökmesine sebep oldu. Ve virüs kavramı böylece ortaya çıktı o tarihten itibren de bunu duyan başka yazılımcılar da kendi kötü amaçlı yazılımlarını çıkarmaya başladılar, 1986 yılında CİA bilgisayarlara ve sisteme zarar veren bu virüsleri tescilledi. 1988 yılından itibarende bu kötü yazılımlara karşı ilk antivirüs yazılımları ortaya çıktı ve 80’lerden 2018’e kadarda ciddi bir cephe kazandı.

Bilgisayar virüsleri’nin Türleri nelerdir?

Bilgisayar virüsleri temelde 3 ana unsurda birleşirler bunlardan birincisi “Boot virüsleri” ikincisi “Dosya virüsleri” üçüncüsü ise “Makro virüsler”dir.

Boot virüsleri başa çıkılması oldukça zor ve sistemi çökertmeye oldukça yakın virüslerdir bunun dışında dosya virüsleri vardır ki bunlar bizlerin en çok karşılaştıkları virüslerdir, üçüncüsü de makro virüslerdir makro virüsler tamamıyla sisteminizi çökertmek bilgisayarınızdaki verileri silme üzerine odaklı tam anlamıyla kamikaze türü virüslerdir bunlara makro virüs denmesinin sebebi temel kodlama dilinde yazılmamış olmalarıdır yani java gibi c+ gibi dillerde yazılmamış olmalarıdır bunlar genelde World excel gibi ofis programlarının kullandığı yazılım standartlarında yazılırlar ve genel olarakta bu tarz dosyalara zarar verirler World dökümanlarını ve excel dökümanlarını yok ederler yani tamamıyla veriyi imha etmek üzerine tanımlanmış virüs türleridir ki bunlarla çok sık karşılaşmassınız oldukça etkili virüs türleridir ama dediğimiz gibi çok yaygın olarak kullanılmazlar.

Türlerden biraz bahsedelim

Boot virüsleri dediğimiz gibi başa çıkılması oldukça zor olan virüs türleridir çalışma stratejileri şu şekildedir, diyelimki bilgisayarınıza virüs bulaştığını farkettiniz bi şekilde dosyalarınız siliniyor başka dosyalar kuruyor ve sisteminizin çalışmasını bozuyor ve sizde antivirüs programından taratıyorsunuz ve hiçbişey çıkmıyor ve sizde mecbur olarak gidip format atıyorsunuz ama format atmanıza rağmen aynı sorunlarla karşılaşmaya devam ediyorsunuz nedeni şudur bulut virüsleri kendilerini bilgisayarınızdaki c klasörüne yani sizin harddiskinize, sizin işletim sistemini kurduğunuz oyunlarınızı kurduğunuz ana alana kendilerini kurmazlar bu virüsler kendilerini bilgisayarın MBR kısına kurarlar yani harddisk’inizin ilk kısmına kendilerini kurarlar ki bunu da şurtan anlayabilirsiniz mesela 1 TB’lık bir harddisk aldınız bilgisayarınıza bi takıyorsunuz ki sadece 931 gb’lık kısmı kullanıma açık hiç düşünmedinizmi 69 gb’lık kısım nereye gidiyor diye işte bulut virüsleri oraya gidiyor sistemin kendisine ayırdıkları kısıma kendilerini kurdukları için kormat atarak yada antivirüs programları ile onlardan kurtulamassınız. Bulut virüslerinden kurtulmanın 2 yolu var ya çok iyi bir antivirüs programınız olacak yani bilgisayarın MBR kısmına erişebilen antivirüs programları yada harrdisk’i biçimlendirmeniz gerekicek yani içindeki MBR’yi C’yi hepsini sıfırlamanız gerekecekki bu virüslerden kurtulabilesiniz bu yüzden de bilgisayarınızın içindeki önemli dosyaları her zaman yedekleyin yani bir harici diskiniz olsun.

Dosya virüslerinden bahsedicek olursak dediğimiz gibi sizin en çok muhattap olduğunuz virüs türü dosya virüsleridir. Dosya virüsü dediğimiz anda aklımıza ilk larak trojanlar turuva atları gelir bunlar ismine itafen sinsi virüslerdir bilgisayarınıza girdikleri an kendilerini farkettirmezler bilgisayarınızdaki dosyaların kullanım amaçlarına göre o dosyalara girerler o satırlara kendilerini gizlerler bilgisayarınızda trojan olduğunu şu şekilde anlayabilirsiniz diyelimki bilgisayarınızda şu an hiçbir şey yapmıyorsunuz ne bir program açık nede bir oyun ama bilgisayar garip bir şekilde yavaş bi sayfayı açmanız dakikalar sürüyor oyun oynamaya çalışıyorsunuz oyun sürekli takılıyor ve görev yöneticisine girip baktığınızda hiçbir şeyin çalışmamasına rağmen raminizin yüzde 30’u yük alltında gözüküyor bunun anlamı sizin bilgisayarınıza bir Truva atı bulaşmış ve arka planda çalışıp birşeyler yapıyor demektir Truva atları birçok iş için kullanılabilir son dönemlerde en çok kullanılma biçimi ise veri madenciliği yapanlar için bazı art niyetli veri madencileri bitcoin litecoin üretmek için diğer insanlarin bilgisayarlarına internet üzerinden bu truuva atlarını yolluyor ve bu Truva atları bilgisayarınızın bir kısmını bitcoin üretmeye ayırıyor yada daha fenası bilgisayarınızı Truva atları üzerinden daha kötü yollar için kullananlar da vardır. Bu Truva atlarının vilgisayarınıza ulaşmarı da diğer virüsler gibidir ya bi link üzerinde gelirler yada bi dosya üzerinde sizin bilgisayarınıza girerler. Artık eskisi kadar popüler değiller ve sık kullanılmıyorlar ama ne yaptığını bilen kara şapkalı hackerlar bunu hala aktif olarak kullanmakta bunlardan kurtulmanın yolları bilinçli bir kullanıcı olmak yada sürekli güncellenen bir antivirüs programı kullanmak.

Yani en iyi antivirüs programı sizsiniz aslan ne olduğu belirsiz linlere basmayın e postanıza gelen kullanıcısı belirsiz e postaları a aburda ne varmış diyerek açmayın çünkü o linke veya e postaya bastığınız an virüslere de kapıyı açmışsınız demektir.