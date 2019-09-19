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Call of Duty Mobile, PUBG'nin Tahtını Sallayacak

Call of Duty’nin mobil versiyonu PUBG’nin tahtını sallamaya geliyor. Fragman yayınlandı.

Call of Duty Mobile, PUBG'nin Tahtını Sallayacak

Call of Duty’nin mobil versiyonu PUBG’nin tahtını sallamaya geliyor. Fragman yayınlandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:37
Call of Duty Mobile, PUBG'nin Tahtını Sallayacak

Call of Duty’nin mobil versiyonu PUBG’nin tahtını sallamaya geliyor. Fragman yayınlandı.

Son zamanlarda mobil oyunlar oldukça revaçta. Call Of Duty çıkaracağını duyurduğu mobil versiyonuyla oyuncuları karşılamaya hazırlanıyor.

Genel olarak bilgisayar üzerinden veya konsollarla oynandığına aşina olduğumuz Call of Duty serisi, çok kısa bir süre içerisinde Call of Duty: Mobile ismi ile akıllı telefonlarda yerini alacak. Söz konusu oyunun fragmanı ise yayınlandığı andan itibaren oyuncular tarafından oldukça ilgiyle karşılandı.

 Oyunun grafikleri göz önüne alındığında, PUBG'ye rakip olacağı anlaşılıyor. İçeriğindeki yeni haritalar, modlar, silahlar ve karakterlerle mobil oyun dünyasını büyük bir sürprize hazırlanan Call of Duty: Mobile, PUBG ve Fortnite gibi battle royale moduna da barındıracak.

1 Ekimde resmi olarak mobil platformlar için yayınlanacağı duyurulan oyuna ön kayıt yapmak isteyen Android kullanıcıları, aşağıda bulunan bağlantıya tıklayabilir.

Call of Duty’nin mobil versiyonu PUBG’nin tahtını sallamaya geliyor. Fragman yayınlandı.

Son zamanlarda mobil oyunlar oldukça revaçta. Call Of Duty çıkaracağını duyurduğu mobil versiyonuyla oyuncuları karşılamaya hazırlanıyor.

Genel olarak bilgisayar üzerinden veya konsollarla oynandığına aşina olduğumuz Call of Duty serisi, çok kısa bir süre içerisinde Call of Duty: Mobile ismi ile akıllı telefonlarda yerini alacak. Söz konusu oyunun fragmanı ise yayınlandığı andan itibaren oyuncular tarafından oldukça ilgiyle karşılandı.

 Oyunun grafikleri göz önüne alındığında, PUBG'ye rakip olacağı anlaşılıyor. İçeriğindeki yeni haritalar, modlar, silahlar ve karakterlerle mobil oyun dünyasını büyük bir sürprize hazırlanan Call of Duty: Mobile, PUBG ve Fortnite gibi battle royale moduna da barındıracak.

1 Ekimde resmi olarak mobil platformlar için yayınlanacağı duyurulan oyuna ön kayıt yapmak isteyen Android kullanıcıları, aşağıda bulunan bağlantıya tıklayabilir.

Call of Duty’nin mobil versiyonu PUBG’nin tahtını sallamaya geliyor. Fragman yayınlandı.

Son zamanlarda mobil oyunlar oldukça revaçta. Call Of Duty çıkaracağını duyurduğu mobil versiyonuyla oyuncuları karşılamaya hazırlanıyor.

Genel olarak bilgisayar üzerinden veya konsollarla oynandığına aşina olduğumuz Call of Duty serisi, çok kısa bir süre içerisinde Call of Duty: Mobile ismi ile akıllı telefonlarda yerini alacak. Söz konusu oyunun fragmanı ise yayınlandığı andan itibaren oyuncular tarafından oldukça ilgiyle karşılandı.

 Oyunun grafikleri göz önüne alındığında, PUBG'ye rakip olacağı anlaşılıyor. İçeriğindeki yeni haritalar, modlar, silahlar ve karakterlerle mobil oyun dünyasını büyük bir sürprize hazırlanan Call of Duty: Mobile, PUBG ve Fortnite gibi battle royale moduna da barındıracak.

1 Ekimde resmi olarak mobil platformlar için yayınlanacağı duyurulan oyuna ön kayıt yapmak isteyen Android kullanıcıları, aşağıda bulunan bağlantıya tıklayabilir.

Son Güncelleme: 19.09.2019 16:40
Anahtar Kelimeler:
Call Of DutyPubgCall Of Duty Mobile
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