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Canon, EOS 6D Mark II ile Anadolu’nun Güzelliklerini Fotoğrafladı

Canon Eurasia, EOS 6D Mark II’nin Türkiye tanıtımı kapsamında düzenlediği Kayseri, Kapadokya ve Erciyes’i kapsayan basın fotoğraf gezisi ile her fotoğrafın arkasında müthiş bir hikaye olduğuna dikkat çekmeye devam etti.AFIAP ünvanlı fotoğraf rehberi Nuri Çorbacıoğlu eşliğinde yapılan gezide, Anadolu’nun tam ortasında sadece filmlerde ve belgesellerde görülebilecek 300 “Yılkı” atının gösterisi, Kapadokya’nın eşsiz manzarası ve muhteşem doğa harikası Sultan Sazlığı Canon EOS 6D Mark II ile ölümsüzleşti. 765 gramla dünyanın en hafif tam kare sensörlü DSLR fotoğraf makinesi olan EOS 6D Mark II, fotoğraf tutkunlarını dünyayı keşfetmeye davet ediyor.

Canon, EOS 6D Mark II ile Anadolu’nun Güzelliklerini Fotoğrafladı

Canon Eurasia, EOS 6D Mark II’nin Türkiye tanıtımı kapsamında düzenlediği Kayseri, Kapadokya ve Erciyes’i kapsayan basın fotoğraf gezisi ile her fotoğrafın arkasında müthiş bir hikaye olduğuna dikkat çekmeye devam etti.AFIAP ünvanlı fotoğraf rehberi Nuri Çorbacıoğlu eşliğinde yapılan gezide, Anadolu’nun tam ortasında sadece filmlerde ve belgesellerde görülebilecek 300 “Yılkı” atının gösterisi, Kapadokya’nın eşsiz manzarası ve muhteşem doğa harikası Sultan Sazlığı Canon EOS 6D Mark II ile ölümsüzleşti. 765 gramla dünyanın en hafif tam kare sensörlü DSLR fotoğraf makinesi olan EOS 6D Mark II, fotoğraf tutkunlarını dünyayı keşfetmeye davet ediyor.

13 Şubat 2018 Salı 09:51
Canon, EOS 6D Mark II ile Anadolu’nun Güzelliklerini Fotoğrafladı

Canon’un en yeni nesil teknolojilerini içinde barındıran tam kare sensörlü DSLR fotoğraf makinesi olan EOS 6D Mark II, seyahatten portreye kadar oldukça geniş bir segmentteki profesyonel fotoğrafçılara hitap ederek yaratıcılıklarını ortaya çıkarma imkanı sunuyor.

EOS 6D Mark II’nin, hikayelerine hayat katmak ve her seferinde en yüksek görüntü kalitesini elde etmek isteyen kullanıcıların fotoğraf makinası olduğunu belirten Canon Eurasia Foto Video Ürün Müdürü Mert Gündoğdu sözlerine şöyle devam etti: “Canon olarak geçen sene itibariyle başlattığımız “Live For The Story” kampanyamızda her fotoğrafın arkasında müthiş bir hikaye olduğunu vurguluyoruz. Bu amaçla, basın fotoğraf gezimizde Anadolu’nun muhteşem doğasında EOS 6D Mark II’yi deneyimleme ve aynı zamanda hikayelerinin fotoğraflarını da PIXMA PRO 1000 ile baskısını alma imkanı sunduk. EOS 6D Mark II, dünyanın en hafif tam kare sensörlü DSLR fotoğraf makinası olarak size birçok özelliği bir arada sunuyor. Bunlar arasında daha fazla bağlantı seçeneği, daha fazla çözünürlük, daha hızlı otomatik odaklama ve yüksek hassasiyet bulunuyor. EOS 6D Mark II ile dünyayı daha net görebilir ve siz de kendi hikayelerinizi oluşturabilirsiniz”.

Fotoğraf tutkunları için benzersiz özellikler

Yeni tam kare sensörü, DIGIC 7 işlemcisi, 45 noktalı odaklama sistemi ve Dual Pixel CMOS AF teknolojisiyle EOS 6D Mark II, gerek profesyonel gerek amatör fotoğrafçıların tüm ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor. EOS 6D Mark II’nin26,2 Megapiksel CMOS sensörü Canon’un mevcut EOS 6D ve APC-S sensörlü EOS DSLR kullanıcılarına benzersiz görüntü kalitesi ve iyileştirilmiş performans sunuyor.

EOS 6D Mark II'nin Canon tarafından üretilen yeni CMOS sensörü, parlak alanlar ve gölgelerdeki ayrıntıları koruyarak özgün bir görünüm ve his sağlayan geniş dinamik aralık sunuyor. EOS 6D Mark II, elde veya hareket halinde video çekim yaparken titreme etkilerini azaltan dahili 5 eksenli dijital video dengeleme özelliğini de içeriyor. Değişken açılı LCD dokunmatik ekran, kullanıcıların ekrana dokunarak odak değiştirmesini ve ekranı göremeyeceğiniz zor çekim şartlarında ya da kalabalık içinde çekim yaparken farklı açılar kullanmasını da sağlıyor.

Wi-Fi, NFC ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantı seçenekleri sunan EOS 6D Mark II, sürekli bağlı kalmanızı sağlayan Wi-Fi ve Bluetooth* donanımı ile fotoğraflarınızı her an paylaşma imkanı sunuyor. EOS 6D Mark II’nin toz ve neme karşı dirençli olması, fotoğraf makinesini kötü hava koşullarında çekim yapmak için ideal hale getirirken, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan en üstün performansı sunuyor.

Anılarınıza Canon PIXMA PRO 1000 ile dokunun

Canon PIXMA PRO 1000, görüntülerinizi bir üst düzeye taşıyarak fotoğrafların kalitesini ve orijinalliğini koruyan mükemmel baskılar almanızı sağlıyor. Fotoğrafını çektiğiniz güzel anları dijital ortamda bırakmak yerine Canon PIXMA PRO 1000 ile baskısını alarak kendi kişisel portföyünüzü oluşturabilir ya da sevdiklerinize kalıcı bir hatıra verebilirsiniz.

PIXMA PRO 1000, kullandığı profesyonel LUCIA pigment mürekkepleri, doğru renk üretimi, kısa sürede baskı imkanı ve gelişmiş baskı dayanıklılığı ile de dikkat çekiyor. Canon orjinal mürekkepleri ile Canon fotoğraf kağıdına alınan baskılar, fotoğraf albümünde yaklaşık 200 yıl, cam arkasında sergilenirken 80 yıl (ışık haslığı) ve cam olmadan sergilenirken de 50 yıl (gaz haslığı) dayanabiliyor.

#Liveforthestory

*Akıllı telefon ile fotoğraf makinesi arasında Bluetooth® aracılığıyla her zaman açık bağlantı kurmak için Canon Camera Connect uygulaması ile başlangıç ayarı yapmak gerekir. Bluetooth® bağlantısının istikrarlı olması, akıllı cihaza ve diğer çevresel faktörlere bağlıdır. Bluetooth® sözcük işareti ve logoları Bluetooth® SIG, Inc. şirketinin mülkiyetindeki tescilli ticari markalardır ve Canon Inc. bu markaları her koşulda lisanslı kullanmaktadır. Diğer tescilli ve ticari marka adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Bluetooth® sürüm 4 veya üstü ve iOS 8.4, Android 5.0 veya üstü gerekir.

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CanonCanon EOS 6D Mark IIFotoğrafFotoğraf MakinesiKayseriKapadokyaErciyesFotoğraf Gezisi
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