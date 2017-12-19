Çift ön kameralı Samsung Galaxy A8 Plus (2018) tanıtıldı

Samsung amiral gemi modellerinin yanında çıkardığı daha ergonomik yapıda olan yeni A serisi modellerini tanıttı. 6 inç büyüklüğünde olan yeni A serisi modeli 1080x2220 piksel çözünürlük sunan Super AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Çerçevesiz bir tasarıma sahip olan cihazın Exynos 7885 işlemcisi bulunuyor. 16 MP + 8 MP çözünürlüğe sahip olan iki adet f/1.9 diyafram aralığında ön kamera ile birlikte geliyor. Ön kamera bokeh efektinin kullanıldığı öz çekimleri de yapabiliyor. Cihazın video çözünürlük sınırı ise Full HD.

Telefonda parmak izi tarayıcısını Samsung, arka tarafta kullanmayı tercih etmiş. Hızlı şarj teknolojisine sahip bataryaya sahip. Cihaz siyah, mavi, orkide grisi ve altın renk seçenekleri ile geliyor. Cihazın fiyatı ise 599 Euro olarak belirlendi.