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Çift ön kameralı Samsung Galaxy A8 Plus (2018) tanıtıldı

Samsung’un yeni tasarımı olan Samsung Galaxy A8 (2018) ve Samsung Galaxy A8 Plus (2018) modelleri resmen tanıtıldı. Samsung Galaxy A8 Plus (2018)’ın en çok öne çıkan özelliği ise ön tarafında bulunan çift kamera oldu.

Çift ön kameralı Samsung Galaxy A8 Plus (2018) tanıtıldı

Samsung’un yeni tasarımı olan Samsung Galaxy A8 (2018) ve Samsung Galaxy A8 Plus (2018) modelleri resmen tanıtıldı. Samsung Galaxy A8 Plus (2018)’ın en çok öne çıkan özelliği ise ön tarafında bulunan çift kamera oldu.

19 Aralık 2017 Salı 15:20
Çift ön kameralı Samsung Galaxy A8 Plus (2018) tanıtıldı

Samsung amiral gemi modellerinin yanında çıkardığı daha ergonomik yapıda olan yeni A serisi modellerini tanıttı. 6 inç büyüklüğünde olan yeni A serisi modeli 1080x2220 piksel çözünürlük sunan Super AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Çerçevesiz bir tasarıma sahip olan cihazın Exynos 7885 işlemcisi bulunuyor. 16 MP + 8 MP çözünürlüğe sahip olan iki adet f/1.9 diyafram aralığında ön kamera ile birlikte geliyor. Ön kamera bokeh efektinin kullanıldığı öz çekimleri de yapabiliyor. Cihazın video çözünürlük sınırı ise Full HD.

Telefonda parmak izi tarayıcısını Samsung, arka tarafta kullanmayı tercih etmiş. Hızlı şarj teknolojisine sahip bataryaya sahip. Cihaz siyah, mavi, orkide grisi ve altın renk seçenekleri ile geliyor. Cihazın fiyatı ise 599 Euro olarak belirlendi.

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