DEEX Sankt Petersburg’ta road show’una devam etti!

DEEX Exchange konferansın genel sponsoru oldu. Ayrıca geçen 25 Ocak’ta Filipinler’de düzenlenen blockchain ve kripto para ile ilgili foruma katıldı. Detaylı bilgiyi buradan okuyabilirsiniz. https://www.facebook.com/groups/deex.exchange/permalink/145915989428940/

DEEX yeniden olayların ve haberlerin ilgi odağı oldu!

Dünya’nın her yerinden gelen katılımcıları DEEX Blockchain&Bitcoin Konferansın genel sponsoru olarak üst seviyede ağırladı, bunu Neva nehrinde bulunan Sankt Petersburg’un tüm misafirleri söze getirdiler ve memnun kaldılar.

Konferans’ta ayrıca Blockchain’in Rusya Federasyonun’da ve tüm dünyada son gelişmeleri hakkında konuları ele aldı. Tüm dünya’dan gelen kripto para dünyasının uzmanlar, teorisyenler ve uygulayıcılar bir arada toplandı ve konuları tartıştılar.

Etkinliğin süresi boyunca konferans katılımcıların ilgisi hiç dinmedi! Konferans resmi kapanış süresine kadar %80 katılımcı yerlerini bırakmadılar. Sankt Petersburg şehri Rusya’nın kültürel başkenti ünvanından ziyade tekrardan Rusyanın Blockchain başkenti olmaya aday olarak ıspat etti.



DEEX, konferansın güzel bir şekilde açılmasını sağladı. Deex ekibi için katılımcıların yalnızca değerli bilgiler değil, aynı zamanda etkinlikten olumlu duygular aldıkları çok önemli bir konu oldu, bu nedenle konferansın tüm konukları için hoş sürprizlerin hazırlanmasına özenle dikkat ettiler.

DEEX CEO’su Vlad Sapozhnikov ve konferans moderatörü Evgeny Romanenko ile birlikte blockchain şov açılışını yaptı ve daha sonra merkezi olmayan sistemlerin geleceği ile ilgili en önemli soruları yanıtladığı bir rapor verdi.

Raporda, merkezi ve merkezi olamayan borsalar arasındaki farkı, BitShares ve Graphene teknolojileri,merkezileştirilmiş kripto para borsaların işletilmesiyle ilgili temel sorunlar anlatıldı.Ve tabii ki konuşmanın ana vurgusu DEEX’in avantajları üzerine yapıldı. Proje, bugünkü kullanım kolaylığı açısından farklı olmayan ve yüksek likiditeye sahip olmayan merkezi olmayan borsaların temel sorunlarını çözebilmektedir.

DEEX, aşağıdaki işlevlerden dolayı BitShares platformu üzerinde merkezi olmayan kripto para borsaların problemlerini çözecek:

- kullanışlı grafik arayüz oluştururacak

- tüccarlar için alışılmış araçları sunacak

- bir mobil uygulama yayınlayacak

- Kriptomatiklerden oluşan bir ağı geliştirecek

- DEX ekosistemlerinin reklam ve pazarlamasına yatırım yapacak

- BitShares’te ICO için tamamalanmış bir platform sağlacak

Genel DEEX gelişme konseptinin yansımasını önde gelen kanal iTuber’in sözleri olabilir:

“Günümüzde merkezi araçları tamamen merkezi olmayan bir ortama aktarma girişimi — zihnin tepkisidir. Olmamaları gereken merkezlerin oluşturulması Mt.Gox, BTC-e, vb. gibi sorunlara yol açacak ve sonuçlanacaktır. Tek gerçek çözüm, merkezi olamayan yapılardır. Merkezi olamayan borsalar için de bu tamamen geçerlidir.”

DEEX’in parlak sunumu projeye büyük ilgi uyandırdı ve standımızda ziyaretçilerin artması sağlandı.DEX danışmanı Andrey Voronkov, daha önce SONM projesinin kurucularından (42 milyon dolar toplandı) WOW’un etkisinin sebebini açıkladı: merkezi olmayan borsalar kripto para birimi ve blockchain teknolojilerinin geliştirilmesinde bir sonraki mantıksal evrim aşamasıdır. Boyle projelerin yapılmakta olması güzel, topluluk için gerçekten gerekli.

Potansiyel ortaklarıyla yapılan görüşmeler sırasında, konferansın sonuçlarını takiben ortak görüşlere varılmıştır:

- DEEX ICO’suna ek yatırımlar çekmesi ile ilgili

- Bir dizi geleceği olan kripto paraların borsada listelenmesi ile ilgili

- stable coin-kripto varlığın listelenmesi hakkında — altın tarafından korunan bir kripto aktif (kripto para birimi düşüş yaşarken güvenilmez bir Tether’e yönelme sorununu çözer)

- Portföy yatırım kriptofonlarının listetelenmesi hakkında

- Yaroslav Kabakov sayesinde, just2trade üzerinden geleneksel paralar ile çalışma hakkında. https://www.facebook.com/yaroslav.kabakov

DEEX standı, eski dostlarımız DASH’ın standının yanında kuruldu. Rus DASH topluluğunun karizmatik lideri Alexey Gusev mükemmel bir kurulum ve tanıtım malzemeleri sundu. Ayrıca, popüler blockchain ile ilgili YouTube kanallarından birine DASH temsilcileri ile ortak röportaj yaptık ve ortak PR ve işbirliği konusunda anlaştık.

DASH gibi böylesine bir kripto para biriminin, merkezi olmayan ekosistemimizin ideolojisine tamamen uyduğuna ve DASH kripto parasını DEEX üzerinde başlatacağımız ilk kripto paralardan olacağına düşünüyoruz.

Çok sayıda basının ve videoblog temsilcilerin varlığı hoş bizi memnun etti. Bu, blockchain teknolojisi ve içindeki potansiyelin ve ilgisini bir kez daha ortaya koydu.

DEEX CEO’su birkaç video röportajı verdi ve yakın gelecekte materyallerin yayınlanmasını bekliyoruz. Özellikle, ICO’ları inceleyen büyük bir Avrupa kanalıyla yapılan röportajı hafımızda kaldı, çok yararlı bilgiler içeriyordu ve kameraman arkadaşının kamera pillerini şarj etmek zorunda kaldığı bir röportajdı.

Etkinliğin ziyaretçileri, ICO BATTLE’ın konferansının en ilginç anın olduğu görüşünde birleştiler.

DEEX’in adına kripto dünaysının profesyonellerden oluşan katı jüri önünde kripto fonunun başı Maya Zotova-Hess (Maya Zotova-Hess) ve tanınmış bolckchain sunucusu Sergey Eduardovich sunum yaptı.

Beş dakikalık bir ara ardından en iyi proje oylaması yapıldı. DEEX onurlu ikincilik elde etti!

Harika etkinlik için hepinize teşekkür ederiz, DEEX’in daha da iyi ve ilginç hale getireceğine inanıyoruz. Road show’un bir sonraki durağı İsviçre! — https://switzerland.bc.events/.

Blockchain’de görüşmek üzere!

Merkezi olamayan geleceğin bir parçası olmak için acele ediniz! ICO 28 Şubat 2018 tarihinde bitecektir! DEEX ICO’suna katılınız! https://presale.deex.exchange

DEEX gerçekten etkinliğini unutulmaz hale getirdi — https://youtu.be/FAEAaBQalWk

DEEX. Her Yerde, Her Şeyde, Herkes İçin

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