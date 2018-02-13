Facebook’tan topluluklara 1 milyon USD’ye varan yatırım!

Sahte hesapları tespit etmek ve durdurmak: Facebook’un insanların gerçek insanlarla gerçek bağlantılar kurduğu bir topluluk olarak kalmasını sağlamak.

Sahte hesapları tespit etmek ve durdurmak: Facebook’un insanların gerçek insanlarla gerçek bağlantılar kurduğu bir topluluk olarak kalmasını sağlamak.

Sahte hesapları tespit etmek ve durdurmak: Facebook’un insanların gerçek insanlarla gerçek bağlantılar kurduğu bir topluluk olarak kalmasını sağlamak.