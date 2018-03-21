Forex Piyasası ve Ürünleri

Parite

Parite; Ülkelerin sahip olduğu para birimlerinin birbirlerine olan oranını ifade eder. Örneğin, euro-dolar paritesi EUR/USD şeklinde gösterilir ve Euro’nun Amerikan Doları karşısındaki değerini ifade eder. Parite değerinin 1,1236 gibi bir değer alması ,1 EUR’nun 1,1236 USD’ye eşit olduğunu gösterir.

Mevcut parite değerlerini etkileyen birçok faktör vardır. Faiz oranları ve ülkelerin ekonomik - siyasi yapılarındaki değişiklik veya belirsizlikler bu faktörlerin başında gelmektedir. Açıklayıcı bir örnek olarak; Siyasi seçim günlerinin olduğu dönemlerde o ülkenin para biriminde sert düşüşler veya çıkışlar görülebilir.

Forex piyasında ağırlıklı olarak işlem gören ürünler paritelerdir. Dünyada en çok rağbet gören 3 parite ;

» EUR/USD

» USD/JPY

» GBP/USD’dir.

EURUSD Paritesi

EUR, euro’yu; USD ise Amerikan dolarını ifade etmektedir. EURUSD döviz çifti euro’nun Amerikan doları karşısında aldığı değeri göstermektedir. Örneğin EURUSD paritesinin 1,1175 olması 1 euro’nun 1,1175 Amerikan dolarına denk geldiğini göstermektedir. Euro değer kaybettiğinde veya kazandığında, parite de buna göre yükselir veya alçalır. Paritenin yukarı yönlü hareket etmesi euro’nun Amerikan doları karşısında değer kazandığını, aşağı yönlü hareket etmesi durumunda ise değer kaybettiğini ifade eder.

Dünyada en çok tercih edilen ve işlem gören parite, EURUSD paritesidir. Peki yatırımcılar neden en çok euro dolar paritesi tercih eder? Bunun en önemli sebebi iki para biriminin de dünyada en çok kullanılan para birimleri olmasıdır. Siyasi ve ekonomik anlamda gücü elinde bulunduran bu ülkelere ait para birimleri, yatırımcıların işlemlerini daha öngörülebilir bir şekilde yapmalarına olanak verir. Bununla birlikte bu para birimlerinin ait olduğu ülkeler sürekli olarak gündemde olduğu için, diğer paritelere göre işlem talebi daha fazladır.

Forex'in siz değerli yatırımcılara son teknoloji ile sunmuş olduğu MetaTrader4 işlem platformundan EURUSD alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilir, parite grafikleri üzerinden hareketleri takip edebilirsiniz.

EURUSD paritesinde demo hesap açarak pratik yapabilir, ya da gerçek hesap açarak piyasada işlem yapmaya başlayabilirsiniz!

Emtia Nedir?

Ticarete konu olabilecek nitelikteki tüm mallar ve ürünlere verilen isimdir. Forex Piyasasında emtia mallarının ticareti, fiziki bir teslimat olmayacak şekilde kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu sayede emtialar kazançlı yatırım araçları arasında yerini kolaylıkla almıştır. Emtialar, günlük hayatımızda da kullanabileceğimiz ürünlerin ticareti olarak adlandırılmış halidir.

Emtia Varlıkları Nelerdir?

Yatırım yapılacak emtia çeşitleri arasında değerli metaller ve ham petrol olduğu gibi temel ihtiyaçlarımızdan olan ve günlük hayatta sıkça karşılaştığımız buğday, kakao, tütün, pirinç gibi varlıklar da yer alır. Yatırım enstrümanı olarak da kullanılabilen emtialar, “Emtia Borsası” adı verilen piyasada işlem görür. Emtia Borsası adı verilen bu piyasada, emtia varlıkların işlem görmesi veya alım-satım işlemlerinin yapılması alıcı ile satıcıyı sanal ya da gerçek olarak bir araya getirir. Günümüzde, üstün teknolojik alt yapıya sahip işlem platformları sayesinde emtiaların alım-satım işlemleri internet üzerinden de gerçekleştirilmektedir.

Forex´te Bulunan Emtialar

» Altın, Gümüş ve Değerli Metaller

» Petrol

» Doğalgaz

» Pamuk

Ons Altın, Gram TL Altın, Gümüş ve Petrol´ü de içerisine alan geniş emtia ürünleri portföyüne sahiptir. Forex piyasasında kaldıraçlı işlem yaparak altın, petrol gibi emtia alım satımı yapabilir, Forex’in düşük alım satım farkından faydalanarak işlem yapma olanağı bulabilirsiniz. Forex, bu değerli metallere ve varlıklara ilişkin öngörülerinizi değerlendirmeniz için haftada 5 gün 24 saat yatırım imkanı sunmaktadır. Canlı emtia fiyatlarını sitemizde bulunan Metatrader programını indirerek aktif olarak takip edebilirsiniz.



Forex'te Petrol

Petrol, Forex Piyasasında işlem yapabileceğiniz emtialardan en çok tercih edilenlerin arasında yer almaktadır. Dünyada “Siyah İnci” olarak da bilinen petrol emtialarının oluşumunu etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar; Hükümetlerin sahip oldukları petrol rezervleri, üreticilerin stok miktarı, iklim değişiklikleri, nakliye giderleri ve büyük petrol şirketlerinin yatırım politikalarıdır. Petrol emtialarının fiyatlarını belirleyen birçok faktör vardır. Bunlar; ülkenin içindeki ekonomik gelişmeler, siyasi belirsizlikler ve askeri karışıklıklar olarak sıralanabilir. Özellikle 2014 yılı sonunda yaşanan sert fiyat hareketleri piyasada petrolün popülaritesine yüksek bir ivme kazandırmıştır.

WTI (Light Sweet Crude Oil) petrolü, ABD’nin Texas ve Oklahoma eyaletlerinde çıkarılan petrole verilen isimdir.

Brent petrolü (Brent Oil), Kuzey Denizinden çıkarılan farklı petrollerin karışımına denilmektedir.

Brent petrolün fiyatı Londra’daki Uluslararası Petrol Ticareti (International Petroleum Exchange = IPE) tarafından belirlenirken, WTI petrolünün fiyatı New York borsasında oluşmaktadır.

Forex'te Petrol Alım - Satım İşlemleri

ÖRNEK

Yatırımcının hesabında 2000$ olduğunu varsayalım:

Brent petrol varil fiyatını 61,05$ olarak kabul edelim. Alış yönüne hareket edecek yatırımcı, uzun pozisyon alıyor demektir. Buna göre:

» 1 Lot =1000 varil alış işlemi yapar.

» Varil fiyatı 61,05$ olan Brent Petrol için 1 lot yani, 1000 varil; 1000 x 61,05 = 61.050$ tutarında pozisyon alır.

» Teminat tutarı (marjin) pozisyon büyüklüğü 1:100 kaldıraç oranı kullanılarak hesaplanabilir.

» Bu durumda yatırımcının 61.050$ pozisyon için sadece 610,50$ teminat bulundurması yeterlidir.

ÖRNEK 2

Light Sweet Crude Petrol varil fiyatını 52,20$ olarak kabul edelim. Alış yönüne hareket edecek yatırımcı, uzun pozisyon alıyor demektir:

» 1 Lot =1000 varil alış işlemi yapar.

» Metreküp fiyatı 52,20$ olan Brent Petrol için 1 lot yani, 1000 varil; 1000 x 52,20 = 52.200$ tutarında pozisyon alır.

» Teminat tutarı (marjin) pozisyon büyüklüğü 1:100 varil kaldıraç oranı kullanılarak hesaplanabilir.

» Bu durumda yatırımcının 52.200$ pozisyon için sadece 522,00$ teminat bulundurması yeterlidir.

Forex'te Doğalgaz

Emtia piyasalarında en çok bilinen ürün petrol olmakla birlikte en az onun kadar önemli olan diğer bir ürün de Doğalgazdır. ABD’de toplam enerji tüketiminin %40’ı petrolden, %25’i ise doğalgazdan karşılanmaktadır. Doğalgaz bu nedenle hem ABD için hem de dünyanın geneli için çok büyük stratejik öneme sahip bir enerji kaynağıdır. Doğalgaz tüketimini en hızlı arttıran ülke ise Türkiye’dir. 2012 yılına kıyasla doğalgaz arz kaynaklarında ise ciddi bir artış olmuştur.

Doğalgaz günümüzde en temiz fosil yakıtlardan biri olması nedeniyle popülaritesini artırmaktadır. Doğalgazın temel tüketicileri sanayi sektörü, ticari işletmeler, yerleşim bölgeleri, ulaşım sektörü ve elektrik üretimi yapan birimlerdir. Forex Piyasasında Petrol ve Doğalgaz ürünleri, özellikle enerji ve sanayi şirketleri tarafından hedge amaçlıda kullanılmaktadır. Piyasadaki yeri oldukça önemli olan doğalgaz emtiası, bireysel yatırımcılar tarafından da tercih ediliyor.

Forex'te Doğalgaz Alım - Satım İşlemleri

ÖRNEK

Yatırımcının hesabında 2000$ olduğunu varsayalım:

Doğalgaz m³ fiyatını 2,760$ olarak kabul edelim. Alış yönüne hareket edecek yatırımcı, uzun pozisyon alıyor demektir. Buna göre;

» 1 Lot =10.000 m³ alış işlemi yapar.

»​ Metreküp fiyatı 2,760$ olan Doğalgaz için 1 lot yani, 10.000 m³; 10.000 x 2,760= 27.600$ tutarında pozisyon alır.

»​ Teminat tutarı (marjin) pozisyon büyüklüğü 1:66 kaldıraç oranı kullanılarak hesaplanabilir.

»​ Bu durumda yatırımcının 27.600$ pozisyon için sadece 418,8$ teminat bulundurması yeterlidir.

Forex'te doğalgaz işlemlerinizi gerçekleştirmeniz için analiz, teknik seviyeler ve piyasa araştırmalarını baz alarak size 5 gün 24 saat yatırım desteği sağlamaktadır.

Forex'te Pamuk

Alternatif bir emtia yatırım aracı olan pamuk; Tarım, endüstri ve ticaret sektörleri arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Sürekli ve ani olarak fiyat değişimi yaşayan tarım ürünleri, Emtia Borsaları adı altına toplanarak piyasada yerlerini almış ve bu şekilde fiyat düzenlemeleri gerçekleşmiştir. Pamuk, yaşamın her alanında kullanılabilen bir ürün olduğu için ülkelerin içlerinde bulundukları sosyo-ekonomik durumlar ile paraleldir. Yani bir ülkenin siyasi ve ekonomik değişiklikler ya da belirsizlikler yaşadığı bir durumda bundan en çok günlük hayatta kullanılan ürünler etkilenecektir, pamuk da bu ürünlerin arasında bulunmaktadır.

Forex piyasasının sunduğu avantajlar ve teknolojik altyapı ile yatırımcılar pamuk alım-satım işlemlerini kolayca gerçekleştirmekte ve kazanç sağlamaktadır.

Forex'te Pamuk Alım - Satım İşlemleri

ÖRNEK

Yatırımcının hesabında 2000$ olduğunu varsayalım:

Pamuk pound fiyatını 63,35 olarak kabul edelim. Alış yönüne hareket edecek yatırımcı, uzun pozisyon alıyor demektir. Buna göre;

» 1 Lot = 500 pound alış işlemi yapar.

»​ Pound fiyatı 63,35 olan pamuk için 1 lot yani, 500 pound ; 63,35 x 500=31.675 tutarında pozisyon alır.

»​ Teminat tutarı (marjin) pozisyon büyüklüğü 1:50 kaldıraç oranı kullanılarak hesaplanabilir.

»​ Bu durumda yatırımcının 31.675 $ pozisyon için sadece 633,50$ teminat bulundurması yeterlidir.

Forex´te kaldıraç sistemiyle en az bir teminat vererek tarım ürünü sahibi olabilir, alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Web sitemizden temin edebileceğiniz Metatrader platformunda Forex pamuk grafiğini inceleyebilir, Forex pamuk borsasını yakından takip edebilirsiniz. Forex, Pamuk alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirmeniz için analiz, teknik seviyeler ve piyasa araştırmalarını baz alarak size 5 gün 24 saat yatırım imkanı ve piyasa analiz desteği sağlamaktadır.

CFD/Borsa Endeksleri

Contract for Difference kısaltması olan CFD “fark için sözleşme” anlamına gelen bir yatırım aracıdır. Hisse senetlerinde kaldıracın kullanılması ve Forex piyasalarının gelişmesiyle CFD sözleşmeleri Forex platformlarında yerini almıştır. Gelişen piyasa koşulları ile CFD’ler hisse senetleri dışında endeks, emtia, döviz çiftleri gibi bir çok finansal enstrüman üzerinden işlem görmeye başlamıştır. CFD’lere konu olan ürüne yatırım yapıldığında ilgili ürüne fiziksel olarak sahip olmak yerine sadece beklentiler satın alınır. CFD’ler ile işlem yapılırken o ürünün gelecekte olabilecek fiyatı üzerine pozisyon açılır. CFD’lerin parite işlemlerinden farklı olarak vade tarihleri bulunur. Açık olan işlemler CFD sözleşmelerinde vade sonu geldiğinde otomatik olarak kapatılır. Forex endeks ve emtiaların fiyat yönelimleri üzerinde yatırım yapma olanağı sağlar.

CFD’lerin Avantajları

» MetaTrader4 platformu üzerinden hızlı ve kolay işlem

» Gerçek kotasyon

» Petrol ve endeksler üzerinde işlem

» Düşük başlangıç teminatları

» Düşük komisyon oranları

» Kaldıraç etkisi ile sözleşme büyüklüğünden daha düşük hacimlerde işlem

» Dar spreadler

» Swap’sız işlem

» Çift yönlü (alış ve satış) işlem imkanı ile korunma ve fırsatları değerlendirme imkanı

» Grafikleri inceleyerek analiz yapma imkanı

Daha detaylı bilgi veya sorularınız için iletişime geçebilirsiniz.

*Tüm CFD´ler Cuma 00:00´da kapanır.

Rollover CFD

Forex

Yatırım Araçları

Rollover CFD

Brent Petrol (BR), Ham Petrol (CL) ve diğer CFD ürünlerin kotasyonları borsalarında işlem gördüğü future kontratlardan gelmektedir. Bilindiği üzere söz konusu kontratların vade sonları bulunmaktadır ve vade sonu geldiğinde yatırımcımızın kendisi tarafından veya kapatılmazsa sistem tarafından otomatik olarak kapatılmaktadır. Ancak rollover gerçekleştirilen bazı ürünlerde BRENT ve WTI ‘da işlem yapıldığı taktirde, ürünün vade sonu geldiğinde yatırımcımızın işlemleri kapatılmayıp diğer vadeye sistem tarafından otomatik olarak aktarılacak ve kontrat vadeleri arasındaki fiyat farkından oluşan kar veya zarar yatırımcımızın hesabındaki Swap kolonuna yansıyacaktır. Rollover işlemini gerçekleştirmek istemeyen yatırımcılarımız insiyatifleri dahilinde rollover yapılmasını beklemeden işlem yaptıkları ürünlerde dilerlerse pozisyonlarını kapatabilirler.

Avantajları;

» Rollover yapılan bu ürünlerde pozisyonlarını taşımak isteyen yatırımcılarımız lot başına sadece 12 USD komisyon (standart hesaplar için) ve kontrat arasındaki fark kadar olan maliyetle pozisyonlarını kapatmadan otomatik olarak sonraki vadeye taşıma imkanı bulmaktadır.

» Bu rollover işlemi için yatırımcılarımız terminal üzerinden manuel olarak kendileri hiçbir işlem gerçekleştirmeyecektir. (Pozisyon kapatıp tekrar açma gibi.) Rollover işlemi sistem tarafından otomatik olarak gerçekleşmektedir.

» Rollover tarihlerini sayfamızdan takip edilebilir veya dileyen müşterilerimiz 0(212) 396 11 00 numaralı telefonlardan müşteri temcileriyle irtibata geçebilirler.

» Rollover yapılan bu ürünlerde diğer spot paritelerde olduğu gibi gecelik taşıma maliyeti söz konusu değildir.

» Yatırımcılarımız rollover yapılan ürünlerde mikro lot ile işlem gerçekleştirilebilirler.

» Rollover gerçekleştirilen ürünlerde rollover yapılma tarihini beklemeksizin pozisyon açılıp kapatılabilir.

Not: İşlem komisyon tutarları ile ilgili müşteri temcilerinizle görüşebilirisiniz.

Rollover işlemleri piyasa kapalıyken yani haftasonu gerçekleştirilir.

Yatırımcıların rollover tarihlerinde,hesaplarında bulunan tüm pasif emirlerini(Buy limit,Sell limit,Buy stop,Sell stop,Take profit,stop loss) silmeleri gerekmektedir.Silinmeyen emirler rollover esnasında Atig yatırım tarafından silinecektir.

Rollover Swap Tablosu;

İşlem Türü Yeni Kontrat Fiyatı, Eski Kontrat Fiyatından Büyükse Yeni Kontrat Fiyatı. Eski Kontrat Fiyatından Küçükse Alış İşlemi Negatif (-) Rollover swap Pozitif (+) Rollover swap Satış İşlemi Pozitif (+) Rollover swap Negatif (-) Rollover swap

Hesaplama Örneği;

BRENT ürünü üzerinden örnek vermek gerekirse ve kapanış fiyatları aşağıdaki gibi varsayılırsa

Satış Fiyatı Alış Fiyatı Eski Vade Kapanış 45.00 45.01 Yeni Vade Kapanış 46.10 46.11

Alış İşlemi İçin;

Rollover Öncesi Durum

Rollover Sonrası Durum

Eski Vade Satış Kapanış Fiyatı –Yeni Vade Alış Kapanış Fiyatı)*lot*kontrat büyüklüğü =

45,00 46,11 * 1 * 1000 = (-)1110

Satış İşlemi İçin;

Rollover Öncesi Durum

Rollover Sonrası Durum

Eski Vade Alış Kapanış Fiyatı –Yeni Vade Satış Fiyatı)*lot*kontrat büyüklüğü =

45,01 46,10 * 1 * 1000 = (+)1090

Not: Rollover CFD Brent petrol ve Ham petrol için geçerlidir.

Döviz Kurları

Forex

Yatırım Araçları

Döviz Kurları

Bir ülkenin para biriminin, diğer bir ülkenin para birimine olan değerinin gösterildiği kura “döviz kuru” adı verilir. Ülkelerin para değerlerini etkileyen birçok faktör vardır. Örneğin; Türkiye’de yapılan seçimlerde genellikle siyasi belirsizlik olduğu için, yatırımcılar TL dövizine yaptığı yatırımı geri çekebilir ve TL’nin değeri düşer. Bu nedenle döviz kurlarında alış-satış işlemi yaparken o ülkenin içinde bulunduğu duruma ve gidişatına bakmanız gerekmektedir.

Uluslararası piyasalarda her para biriminin genel kabul görmüş bir sembolü vardır. Her döviz kuru sembolü 6 karakter içerir. İlk üç karakter döviz çiftinin birini, diğer üç karakter döviz çiftinin diğerini belirtir. Örneğin, euronun ABD dolarına oranı EURUSD olarak sembolize edilir. Bir döviz türünün fiyatı, o dövize olan arz ve talep doğrultusunda merkez bankasının kararları doğrultusunda belirlenir.

Döviz kurları ikiye ayrılır:

Alış kuru: Döviz ve efektif alışlarında uygulanan kurlardır.

Satış kuru: Döviz ve efektif satışlarında uygulanan kurlardır.

Türkiye’de oluşum bakımından üç farklı kur şekliyle karşılaşılmaktadır:

» TC Merkez Bankası’nca ilan edilen kurlar

» Bankalar ve özel finans kurumları, TC Merkez Bankası’nın açıkladığı döviz kurunda binde 2’yi, efektif kurda ise % 1’i geçmemek üzere belirlenen kurlar

» Serbest piyasada oluşan döviz kurları