Foriba 5 milyon dolar yatırım aldı

1999 yılında kurulan, Türkiye’nin en çok elektronik belge işleyen lider e-Dönüşüm firması FIT Solutions, yakın zamanda yeni birleşmeler ve satın almalarla birlikte faaliyetlerine Foriba marka adıyla devam edeceğini duyurmuştu. Foriba, şimdi de dünyanın özel sektöre odaklı en büyük kalkınma kuruluşu IFC liderliğiyle 5 milyon dolar yatırım aldı. Foriba’nın aldığı 5 milyon dolar yatırımın 3 milyon doları IFC’ye, 1,5 milyon doları Revo Capital’e, 500 bin doları da Endeavor Catalyst’e ait.

Yatırımın 3 büyük ismi: IFC, Revo Capital ve Endeavor

55 yıldır toplam 15 milyar doların üzerinde yatırımla Türkiye’de özel sektörü destekleyen IFC’nin Türkiye stratejisinde, büyümekte olan bilgi ekonomisine destek olmak bulunuyor. Geçtiğimiz 5 yıl içinde IFC bu alanda yazılım şirketlerine, veri merkezlerine, e-ticaret ve online ödeme sistemlerine yatırımlarda bulundu. IFC, bu yatırımları ile küçük ve orta boyuttaki işletmelerin dijital teknolojiler aracılığıyla finansal hizmetlere erişimini artırmayı hedefliyor.

Foriba’ya ilk kez Eylül 2014’te 4 milyon dolar yatırım yapan Revo Capital de bu yatırım turuna 1,5 milyon dolar ile katıldı. Son zamanlarda Türkiye’deki şirketlere yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Endeavor Catalyst’in 500 bin dolar yatırımı ile seri tamamlandı. Foriba, aldığı B serisi yatırım ile birlikte bugüne kadar toplam 9 milyon dolar yatırım almış oldu.

Küçük ve büyük pek çok şirkete ‘e-Fatura’, ‘e-Arşiv’, ‘e-Defter’, ‘e-İrsaliye’ gibi daha pek çok çözüm sunan Foriba, dünyadaki trendleri takip ederek Türkiye’de kurumsal yazılım ve entegrasyon hizmetleri pazarının gelişimine önayak oluyor. 2016 yılında Logo Yazılım ile birlikte kurduğu Tedarikçi Finansmanı Platformu FİGO ile finansal teknoloji uygulamalarına verdiği desteği sürdürüyor. FİGO, ilk ürünü olan Figopara ile hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Foriba, aldığı yatırımdan sonra fintech ürünlerine daha fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Foriba, 5 binden fazla müşteriye hizmet veriyor ve Türkiye’deki tüm e-Faturaların yüzde 60’ını yönetiyor. Revo Capital’den ilk kez aldıkları yatırımdan bu yana her yıl düzenli olarak büyüyen Foriba, ilerleyen dönemlerde de yeni yatırımlar almayı ve firma olarak da yatırım yapmayı hedefliyor.

“Yurt dışı operasyonlarımızı hızlandıracağız”

Foriba CEO’su Koray Gültekin Bahar, “İçinde bulunduğumuz piyasa koşullarına rağmen, IFC, Revo Capital ve Endeavor Catalyst’ten yatırım almış olmamız bizi onurlandırdı. Büyüme hamlelerimizin ilk adımlarını Revo Capital’in bir önceki yatırımı ve desteği ile atmaya başlamıştık. Şimdi ise sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme yakaladık. 2018’de de küresel ekonomik krizin korkusu bizi yavaşlatmayacak. Aldığımız yatırımla birlikte ciro ve müşteri sayısında en az yüzde 60 büyüyeceğiz” dedi.

B serisi yatırım turunu nasıl kullanmayı planladıklarını anlatan Bahar, “Aldığımız yatırımın yanı sıra e-Dönüşüm süreçlerindeki bilgi liderliğimiz ve stratejik işbirliklerimiz ile yeni yılda daha büyük kitlelere yöneleceğiz. Global müşterilerimize yenilerini katmaya ve mevcut müşterilerimize yeni çözümler sunmaya devam edeceğiz. Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkelerini de radarımıza aldık. Uluslararası arenada teknolojiye yön veren önemli aktörlerden olacağımıza dair güçlü bir inanç besliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

IFC Küresel Fintech Yatırımları Başkanı Andi Dervishi şunları söyledi: “Türkiye’de bilişim teknolojileri ve bilgi ekonomisine yatırım yapmak, finansal piyasaların çeşitlenmesi açısından önemli. İnternet, dijital teknolojiler ve finansal inovasyon bir araya gelerek finansal ürünleri keşfetmemizi, satın almamızı ve kullanmamızı değiştiriyor. Bu dönüşüm sayesinde finans sektöründeki verimlilik artıyor ve normal şartlarda belli finansal ürünlere ulaşamayacak kitlelere bu hizmetlerin sunulabilmesini sağlıyor. Foriba ile yaptığımız iş birliğinden heyecan duyuyoruz. Bu yatırımlar sayesinde Türkiye’de faktoring ve diğer online tedarik zinciri finans hizmetleri ilk defa daha fazla kullanıcıya ulaşabilecek.”

Revo Capital Managing Director’ü Cenk Bayrakdar, “Foriba, ilk yatırım yaptığımız 2014 yılından bu yana hem ticari olarak hem de organizasyonel olarak tam bir transformasyon geçirdi. Pazardaki lider konumu ve bugünkü IFC yatırımı da bunun bir göstergesi. Revo Capital ilk fonu ile Türkiye’de FinTech alanını odak olarak belirleyen ilk VC fonu olmuştu. Bunun doğru bir tercih olduğunu Foriba ve bu alandaki diğer yatırımlarımızın büyüme hızı göstermekte. Şu an kurmakta olduğumuz ikinci fonumuz ile IFC gibi uluslararası yatırımcılarla beraber bölgedeki yatırımlarımızı büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

Endeavor Türkiye Girişimci Hizmetler Direktörü Aslıhan Kurul Türkmen ise: “Endeavor Turkiye Girişimcisi Foriba, Endeavor Catalyst Fonu’nun Türkiye’de yaptığı 5. yatırımı aldı. Global girişimcilik ağı için önemli bir yatırım olduğunu düşünüyoruz ve global network’ümüzün desteği ile Foriba’nın uluslararası operasyonlarını büyütmesine destek olabileceğimize inanıyoruz” dedi.

Foriba hakkında

Türkiye’nin en çok elektronik belge işleyen lider e-Dönüşüm firması Foriba, şirketlerin finansal ve muhasebe süreçlerini dijital ortama taşınmasını sağlamaktadır. Foriba, şirketlere ‘e-Fatura’, ‘e-Arşiv’, ‘e-Defter’, ‘e-Bilet’, ‘e-Mutabakat’, ‘e-Denetleme’, ‘e-Yedekleme’, ‘UFRS’, ‘KDV İade’, ‘e-İrsaliye’, ‘e-Kayıt Saklama’, ‘e-Müstahsil Makbuzu’, ‘e-Serbest Meslek Makbuzu’ ve ‘Dış Ticaret’ gibi uygulamaların yanında, süreçlerinin düzenlenmesinde iş verimliliği artıran, maliyet ve zaman yönetimini kolaylaştıran çözümler de sunmaktadır. Foriba Ar-Ge merkezi ile dünya trendlerini takip etmekte, Türkiye’de kurumsal yazılım ve entegrasyon hizmetleri pazarının gelişimine yön vermektedir. Foriba, e-Dönüşüm konusundaki bilgi ve deneyimini sürekli geliştirerek global müşterilerine yenilerini eklemenin yanı sıra, büyük ölçekli şirketler ve KOBİ’ler için de ilk adres olmayı hedeflemektedir.

Detaylı Bilgi İçin: foriba.com / e-mail: [email protected]

IFC hakkında

Dünya Bankası’nın kardeş kuruluşu IFC, gelişmekte olan ülkelerde sadece özel sektörlere odaklanan en büyük kalkınma kuruluşudur. Dünya genelinde 2 binden fazla şirketle birlikte çalışarak, küresel bilgi birikimi ve deneyimleri ile yeni pazarlar ve fırsatlar yaratmaktadır. Birlikte çalıştığı şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kendi özel çözümlerini sunarken, Dünya Bankası Grubu bünyesinde yer alan diğer kurumların da ürün ve hizmetlerinden yararlanmaktadır. İş ortakları ile mali, operasyonel, politik engelleri aşmak adına finansal kaynaklarının yanı sıra teknik uzmanlığını ve global deneyimlerini de paylaşmaktadır. 2017 mali yılında gelişmekte olan ülkeler için 18 milyar dolar finansman sağlayan IFC, özel sektörlerin gücünü kullanarak ülkelerin refah seviyelerinin artırılmasına yardımcı olmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin: ifc.org

Revo Capital hakkında

Revo Capital $66M büyüklüğünde bir girişim sermayesi fonu olarak B2B SaaS Uygulamaları, İnternete Bağlı Cihazlar (IoT), Dijital Ticaret ve Pazarlama teknolojileri alanlarına odaklanmaktadır.

Fonun bugüne kadarki 14 yatırımı arasında Foriba, Onedio, Parasut.com, 8digits, Nuvia, Neozeka, Cardtek, Peoplise, Digiform, V-count, Sinemia ve Logiwa yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin: revo.vc

Endeavor Derneği hakkında

Endeavor, Merkezi New York’ta ve toplam 25+ ülkede ofisi bulunan bir etkin girişimci destekleme derneğidir. Endeavor Türkiye, 2006 yılından bu yana ağındaki Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mentorları’nın önderliğinde potansiyel etkin girişimcileri tespit ederek onları desteklemektedir. Maddi ve manevi sermayeyi bir arada girişimcilere sunmayı hedefleyen Endeavor, etkin girişimciliği destekleyerek sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın itici gücü olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Endeavor Türkiye’nin Haziran 2017’den itibaren Yönetim Kurulu Emre Kurttepeli başkanlığında, Ali Koç, Alp Saul, Barbaros Özbugutu, Bülent Akgerman, Bülent Çelebi, Cansen Başaran-Symes, Dilnişin Bayel, Ebru Dorman, Ebru Özdemir, Emre Zorlu, Fady Jameel, Hayri Çulhacı, İlker Koçer, Işık Keçeci Aşur, Murat Özyeğin, Nevzat Aydın, Özcan Tahincioğlu, Suzan Sabancı Dinçer ve Tankut Turnaoğlu’ndan oluşmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin: endeavor.org.tr / endeavor.org

6 kişilik Fotoğrafta Soldan Sağa İsimler ;

Foriba CEO’su Koray Gültekin Bahar,

Foriba Kurucu Ortak Ahmet Bilgen,

IFC Finansal Kurumlar Yatırım Yöneticisi-İlker Çetin,

Endeavor Girişimci Seçim ve Hizmetler Direktörü- Aslı Kurul Türkmen

Revo Capital Genel Müdürü- Cenk Bayrakdar

IFC ECA Bölgesi Ozel Sermaye Fon Yatırımları Yöneticisi - Barış Gen