Google'ın İlginç Tarihi

Google’ın tarihi oldukça enteresan ve ilginçtir. Kuruluş zamanında herhangi bir ticari amaçla başlamamış bir akademik proje iken daha sonrasında ise ticarete girmiştir.

Dediğimiz gibi Google kuruluş zamanında herhangi bir ticari amaç gütmemekteydi sadece akademik bir çalışma ile hazırlanılmıştı. 1994 yılında Google’ın bu günkü kurucuları Larry Page ve Sergey Brin stanford üniversitesi’nde okuyan iki mühendislik öğrencisi idi, aslında pek iyi arkadaş değillerdi birbirleri ile çok sürtüşürlerdi ama ikisininde o kadar orijinal düşünme yetileri vardı ki bir araya geldiklerinde ciddi bir başarı kazanabileceklerini düşündüler ve o önyargılarını ve tartışmalarını bir yana bırakıp birlikte çalışmaya başladılar. 1995 yılında Page ve Brin ikilisi bitirme çalışması olarak bir arama motoru üretmeye karar verdiler, kendi algoritmalarını yazdılar kendi database’lerini oluşturdular ve bu projeye Backrub ismini verdiler, yani Google’ın ilk adı Backrub’tı .

Backrub oldukça başarılı bir akademik çalışmayı ve gören herkesten de oldukça iyi eleştiriler almıştı bu olumlu yorumlardan sonra ikili bu işten belkide para kazanabiliriz fikrinin üstüne gitmeye başladılar, ve 1996 yılındada Google’ı kuruyorlar kurmaktan kastımız burada bir şirket açmak değil yurttaki odalarında sağdan soldan topladıkları parçalarla oluşturdukları bilgisayarı ana serverları haline getiriyorlar ve yurt odalarından hizmet vermeye başlıyorlar. 1996 yılından itibaren Google faaliyete geçiyor ve her zamanki gibi yine oldukça olumlu eleştiriler alıyorlar kullanan insanlar, diğer arama motorlarının aksine aradıklarını daha kısa sürede ve daha sağlıklı bir şekilde buluyorlar e haliyle de ikili bir şirketleşme yoluna gitmek için 1996-1998 yılları arasında onlara maddi destek ve yatırım yapmaları için büyük şirketlerin kapılarını çalmaya başlıyorlar. Şu an ki silikon vadisi olarakta bilinen yerdeki firmaları teker teker geziyorlar ama öyle ki bazıları onları görüşmeye bile almıyor sadece iki firma onları kabul ediyor bunlardan birincisi Yahoo, firması’nın kurucusu David Filo Google’ı etraflıca inceledikten sonra çok beğeniyor ve çok başarılı bir iş çıkarttıklarını söylüyor. Ama siz ilk olarak bi şirketleşin ve sonrasında bu işi yürütebiliyorsanız görüşelim diyerek telefon numaralarını alıp onları kapı dışarı ediyor. İkili daha önceden üniversiteden bir tanıdıkları olan Andy bechtolsheim’ın kapısını çalıyorlar bechtolsheim ise, sun microsystemin kurucusudur. Andy Google’ı görür görmez bunun internetin geleceği olduğunu söylüyor ve daha toplantı bitmeden ikiliyle yüzbin dolarlık bir çek yazıp başka bir toplantıya yetişmek üzere oradan ayrılıyor. İkili bu olaya çok seviniyor ve her şey tamamdır artık şirketimizi açabiliriz diyorlar fakat ortada çok küçük bir teknik arıza beliriyor Andy çeki yazarken altına ikilinin ismini değilde Google.ınc olarak imzalamış ama daha ortada böyle bir şirket yok yani çeki tahsil edebilicek resmi bir şirket yok. Yüzbin dolarlık çekle ortada kalan ikili çeki tahsil edebilmek için alelade tanıdıklarının kapısını çalıyorlar ordan burdan para toplamaya çalışıyorlar ellerindede yüzbin dolarlık çekleri de görenler bunlar bu işten iyi bir para tutup büyüyecekler diyip onlara yatırım yapmaya çalışıyorlar ve bu şekilde bir milyon dolara yakın bir para elde ediyorlar ve bunu bir sermaye olarak gösterip Google şirketini kuruyorlar.

Şirket dediğimizde bir garajda google’ı kuruyorlar. Artık paraları da olan ikili sunucularını almaya başlıyorlar ve artık burdan bütün dünyaya hizmet vermeye başlıyorlar ve yine tabiki yatırımcı çekmek istiyorlar ama çoğu kapısını kapatan şirket fikrinden yinede dönmüyor piyasada ki büyükleri geçemeyeceklerini boşa kürek çektiklerini ve boşuna uğraşmamalarını söyliyerek onları tekrardan reddediyorlar. Ama gerçekler tabiki öyle olmuyor Google öyle büyük reklamlar vermeden kulaktan kulağa fısıltı gazetesiyle önce amerikada popüler olmaya başlıyor ondan sonra Avrupa ve asyaya yayılmaya başlıyor ve 2000’lerin başında Türkiye’ye kadar geliyor. Ve Google o dönemde iyice popülerleşmeye başlıyor kullanıcı sayısı milyonları on milyonları aşıyor ve artık Google kendi “garaj”larından çıkıp 2004 yılında Google firması halka açılıyor ve hisse senetleri dünya borsalarında satışa sunuluyor ve bir gecede şirketin değeri yirmibeş milyar dolara çıkıyor. Bu olaydan sonra ömürlerinin sonuna kadar lüks içinde yaşama fırsatları artık ellerinde kenarlarına çekilip hayatın tadını çıkartabilirler ama aksine bu onları daha da çok gaza getiriyor ve Google artık yeni firmalar almaya başlıyor 2008 yılında Youtube’u satın alıyorlar ki bu kararın da ne kadar sağlıklı olduğunu günümüzdede anlıyoruz Youtube artık dünyanın en büyük video paylaşım yeri.

Bunlar yetmez gibi de sosyal medyaya atılım yapmaya karar veriyorlar ki çok iyi bir atılım çünkü 2007-2008 Facebook, pinterest, instagram’ların doğduğu dönemdi doğru zamanda atılım yapıyor fakat Google nedense sosyal medya işinde başarılı olamıyor zaten birçok şirket kurdular kapattılar aldılar sattılar ve en son ellerinde Google+ kaldı fakat plus sadece formaliteden ibaret olan bi şeydi. Google geleceğin mobil cihazlarda olduğunu gören nadir firmalardan biri, bu dönemde kendi mobil işletim sistemi android’i çıkarma çalışmalarına başladı ama işi o kadar kolay değildi çünkü bi taraftan kendi ekosistemini oluşturmaya çalışan Apple var diğer tarafta ise zamanın piyasa devi Nokia vardı yani androidin çok farklı bir şey sunması ve farkını ortaya çıkarması gerekiyordu. Google burda çok akıllıca bir hareket yaparak androidi herkese açık bir hale getirdi bütün cihazlarda kullanabilirsiniz dedi ve android işletim sistemini piyasaya sürdü, ve bu olay en çokta Samsung Lg gibi markaların işine yarıyor onlarda android işletim sistemini kullanarak büyüyor ve günümüzde de hala geçerli olan en iyi işletim sistemi olan android ile güçlerini birleştiriyor. Yani üniveritede yurt odasında başlayan macera sonrasında bir araba garajına sonra ise de bir devasa firmaya dönüşüyor.