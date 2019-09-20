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Instagram'dan Estetik Reklamı Yasağı

Instagram uygulaması tarafından yeni bir yasak getirildi.

Instagram'dan Estetik Reklamı Yasağı

Instagram uygulaması tarafından yeni bir yasak getirildi.

20 Eylül 2019 Cuma 12:20
Instagram'dan Estetik Reklamı Yasağı

Popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram yeni bir değişiklik ile bundan sonra 18 yaşından küçük kullanıcılara sağlıksız zayıflama ve estetik cerrahi reklamlarını göstermeyecek.

REKLAMLARA KISITLAMA

 Geçen günlerde birçok tartışmaya sebep olan olan kilo verme ürünlerinin reklamlarına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Instagram tarafından resmi bir karar açıklandı. Bundan böyle platform, 18 yaşın altında bulunan kullanıcıların, tartışma konusu olan bir influencer pazarlaması hedefi olmaması adına kilo verme ürünlerini ve estetik ameliyat türlerini tanıtan paylaşım ve yayınları görmesine engel olacak .

 Bu karar sonrasında bazı durumlarda söz konusu gönderiler kaldırılabilecek. Eğer bir gönderi belirli diyet veya kilo verme ürünü ile alakalı mucizevi bir iddia ortaya atıyorsa ve bir indirim kodu gibi ticari bir amaç güdüyorsa kaldırılacak. Bu tarz  gönderilerin kaldırılması ile genç kullanıcıların bu tarz zararlı, fayda sağlamayan ve sağlıksız ürünler kullanmaya teşvik edilmesi önlenecek.

Son Güncelleme: 20.09.2019 14:11
Anahtar Kelimeler:
Instagram DiyetEstetikDiyetInstagram UygulamaInstagram GüncellemeInstagram
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