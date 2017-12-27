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İNTEL İ9 İÇİN YEŞİL IŞIĞI YAKTI!

İşlemci denince ilk olarak akla gelen marka olan intel, masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği yeni işlemci serisi Core x’i tayvan’da gerçekleşen Computex 2017 etkinliğinde tüm dünyaya tanıttı.

İNTEL İ9 İÇİN YEŞİL IŞIĞI YAKTI!

İşlemci denince ilk olarak akla gelen marka olan intel, masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği yeni işlemci serisi Core x’i tayvan’da gerçekleşen Computex 2017 etkinliğinde tüm dünyaya tanıttı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:03
İNTEL İ9 İÇİN YEŞİL IŞIĞI YAKTI!

İNTEL İ9 İÇİN YEŞİL IŞIĞI YAKTI!

İşlemci denince ilk olarak akla gelen marka olan intel, masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği yeni işlemci serisi Core x’i tayvan’da gerçekleşen Computex 2017 etkinliğinde tüm dünyaya tanıttı. Core x ailesi içerisinde intel core i5, i7,i9’u barındırıyor ve sektörde rakiplerinin oldukça önünde gözüküyor.

Core i9 Extreme modeli için, tüketici bilgisayarlar için ilk kez 18 çekirdekli bir işlemci ürettik. Açıklamasını yaptı. Core X ailesinin ilk modeli olarak i5’i tecih eden intel 4 çekirdekli olacak olan Core i5-7640x modeline 242 dolarlık bir fiyat etiketi koydu.  Core i9 Extreme için ise bu fiyat etiketinin 2 bin  dolar olması bekleniyor.

TOPLAMDA 5 FARKLI VERSİYON İLE SİZLERLE

5 versiyona sahip olacak olan Core i9, yüksek performanslı başka bir alternatifi olan Core i7 ise sadece 2 farklı versiyon ile satışa sunulacak. 8 çekirdeğe sahip olan Core i7 ise 599 dolar’dan satışa sunulacak.

Core’un i9 modellerinde 10,12,14,16,18 olarak 5 farklı versiyonda kullanıcıları ile buluşacak fiyat aralığı ise 999 ve 1999 dolar olacak. Bu fiyatları vererek tabiki de çok iyi bir performans alacağınızı da bilmelisiniz, Core i9’ların maxsimum 4.6 GHZ, minimum ise 3.3 GHZ hızlarına çıkacağını da  ekleyelim.

Core i9-7920x ürününün gelecek ay kullanıcı’lar ile buluşucağı açıklandı. 7920x’in 12 çekirdeği ve hyper threading sayesinde 24 thread’ı destekleyeceği haberi kullanıcıların taktirini kazandı.

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