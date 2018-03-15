İnternet Hız Testi Mobil | Speedtest 4.5G Hız Testi

Kullandığınız internet servisinin hızını sadece bir kaç adımla öğrenmek mümkün. Bunun için TTnet hız testi sayfasına giriş yaparak hız testini başlatabilir ve güncel internet hızınızı öğrenebilirsiniz. Ancak belirtmekte fayda var, internette kullandığınız servisler, sohbet uygulamaları, web sitelerinde gezinme gibi hemen hemen tüm internet işlemleri download hızına göre belirlenmektedir. Upload hızı ise, sizin bilgisayarınızdan veya internet kullandığınız cihazdan karşı tarafa yüklenen dosya veya verilerle belirlenmektedir. Bu nedenle, TTnethız testi yaptığınızda karşınıza iki farklı hız bilgisi gelecektir. Bunlardan biri Download diğeri ise Upload hızlarıdır.



Speedtest.net sitesi üzerinden yapacağınz hız testini mobil cihazınız üzerinden de yapmanıza olanak veren uygulamadır. Hız testi için 30 saniyenizi ayırarak bağlantı hattınızın aşağı yukarı indirme/yükleme hızlarını görebilir ve bunları kayıt altına alabilirsiniz. Milyonlarca kullanıcısı olan bu popüler hız testi servisinin sunduğu hız testi sonuçlarıda bir çok önde gelen firma tarafından kabul edilmektedir.



Download hızı, internet kullanımınız sırasında karşı taraftan aldığınız tüm veriyi ve bu verilerin bilgisayarınıza veya internet kullanımı yaptığınız cihaza geliş hızını gösterir. Bireyler veya kurumlar tarafından kullanılan internet servisi, daha çok kullanım ve veri edinme taraflı olduğu için download hızınız upload hızınızdan her zaman yüksek olacaktır ve size abonelik sırasında hız bilgisi verilirken belirtilen hız genellikle download hızıdır.



Upload hızı ise, daha çok görüntülü konuşmalarda veya internet sitelerine veya servislerine fotoğraf, video veya veri gönderirken kullanılan hız türüdür. Upload hızınız yüksek ise, özellikle görüntülü sohbetlerde takılma veya donma olmayacaktır. Ancak düşük upload hızlarında görüntülü konuşma sırasında sizin tarafınızdan karşıya gönderilen görüntülerde donma sorunu oluşacaktır.





TTNet Hız Testi Nasıl Yapılır?

TTnethız testi yapmak oldukça kolaydır. TTnet tarafından sağlanan hız testi sayfasına giriş yaparak internet hızınızı güncel olarak öğrenebilirsiniz. Ancak belirtmekte fayda var, TTnethız testi yaparken doğru bilgilere ulaşmak için skype, facebook, twitter, indirme programları vs gibi anlık olarak internet bağlantısını kullanan servislerin tamamını kapatmanız önerilir. Böylelikle gerçek hızınızı öğrenebilirsiniz. Aksi halde arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar TTNethız testi yaparken doğru veri almanızı engelleyecektir.

TTnethız testi yapmak için http://hiztesti.turktelekom.com.tr/ adresine giriş yaptıktan sonra gelen uyarı penceresini evet butonuna tıklayarak onaylayın. Onayınızdan sonra açılacak olan sayfada ise Teste Başla butonuna tıklayarak TTNet hız testini başlatabilirsiniz. TTNet hız testi tamamlandığında karşınıza iki farklı veri çıkacaktır. Bunlardan ilki donwload ( indirme hızı ) ve upload ( yükleme hızı ) olacaktır.



İnternet hız testiyapın.İnternetlerde yavaşlamamı var,internet hız testiyapabilirTTNET,Superonline,Uydunet, vemobilinternet hızlarınızın testleriniölçebilirsiniz.İnternet hız ölçümüiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz. TTNethız testi yaparak intenet hızınızı online kontrol edebilir ve gerçek donwload ve upload hızlarınızı öğrenebilirsiniz. Özellikle ay sonlarına doğru adil kullanım kotasının dolması sonrası internet hızlarında düşüş meydana gelmektedir. İntenet hızınız size belirtilen bilgilerde mi yoksa daha mı yavaş? Hemen TTnethız testi yaparak hızınızı öğrenin.

