İnternet Hızına Hızlı Giriş

Geniş Bant Çeşitleri

Birkaç tür genişbant bağlantısı vardır. Farklı hız ve bant genişliği sağlandığından hangisini kullandığınızı bilmek önemlidir. İnternet Servis Sağlayıcınıza (ISS) başvurarak bu bilgiye sahip olabilirsiniz. Ancak bunlar genellikle internet paketinizle birlikte pazarlanmaktadır. Bu makalede evinizin muhtemelen sahip olduğu dört farklı bağlantı tipine de değinilecek.

Uydu (~30mbps), Uydu Genişbant, adından da anlaşılabileceği gibi çalışır: veriyi binlerce kilometre boyunca bir yörüngede uyduya ışınlar ve daha sonra İnternet Servis Sağlayıcınızın (ISS) Dünya’ya tekrar yayın yapmasını sağlar. Bunu ayarlamak için sadece bir uydu çanağı ve verici gerektiriyor. Bu da kırsal alanlarda kolaylıkla ulaşılabileceği anlamına geliyor. Bu sabit hatları gerketiren diğer yaygın geniş bant türlerinden farklıdır. Bununla birlikte, verilerin kat etmesi gereken uzun mesafe, bağlantı hızınızın genellikle çok yavaş olduğu anlamına gelir. Bunun üzerine fırtına gibi hava olaylarında kolaylıkla çalışamaz hale gelmeye meyillidir. Bu bağlantı türü Türkiye’de neredeyse çok az kullanılmaktadır. Ve bu bağlantı türü diğer genişbant çeşitleri kadar kararlı çalışmamaktadır.

ADSL (Asymmetric Direct Subscriber Line) [~100mbps] Bu geleneksel bir bağlantı türüdür. Bakır telefon hatları üzerinden veri ileterek çalışır. Evet, bu demek oluyor ki internetiniz sabit hat aramalarınızı sağlayan aynı hattan geçiyor. Neden ‘asimetrik’? Bunun nedeni ADSLnin daha hızlı indirme hızına ve daha az yükleme hızına odaklanmasıdır. Bu, Youtube’dan sevimli bir kedi videosunu, Youtube’daki sevimli kedinizin videosunu yüklemekten çok daha hızlı bir şekilde yayınladığını gösterir. Yani download hızı upload hızından daha fazladır. 35mbit/s download (indirme) hızına sahipseniz, muhtemelen alacağınız upload (yükleme) hızı 3mbit/s’dir. Eğer bir YouTube fenomeni olmak istiyorsanız bu sizin için uygun bir genişbant çeşidi değildir.

Kablo (~300mbps) ADSL, sabit hatlarınızdan geçerken, Kablo Genişbantı koaksiyel kablolarınızdan geçer. Bunlar televizyonunuzdaki görüntüleri getiren aynı hatlardır. Bu kablolar, tipik olarak uzun mesafelerde daha az hız kaybı gördüğü için, bakır tellerin elde edebileceğinden iki kat daha hızlı veri taşıyabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta da, ADSL’nin eviniz için özel bir hat olması ve bir kablo ağındaki hızların paylaşılmasıdır. Hızlar, ağınızdaki abone sayısına bağlı olarak daha fazla hızlarda değişme gözlenecektir. Yani kırsal kesimdeki bir kullanıcı, kentte yaşayan bir aboneye göre daha fazla hız alabilecektir.

Optik Fiber Kablo (~1000mbps) Fiber Geniş Bant, internet bağlantısında yeni nesil olarak ve gelişmiş teknoloji olarak ünlendi. Özel fiber optik kablolarla gönderilen ışığın darbeleri yoluyla bilgi iletir. Fiber bağlantıyı kullanarak, Bell Labs’da ki bilim adamları saniyede 100’den fazla petabit hızına ulaşmışlardır. (Bu, 13421772073,88 mb/s’lik bir güçtür.) Ticari olarak, Google Fiber gibi fiber bağlantı 1000mbit/s’ye kadar çıkabiliyor. Bu, en hızlı internet hızına ulaşmak için mantıklı bir seçenek gibi gözükse de, evinize gerçek bir fiber optik hat bağlantısı gerektirecektir. Çoğu ülke, İnternet Servis Sağlayıcıları aracılığıyla (ISS) fiber bağlantılarını sunarken henüz küresel olarak yayılmış değildir. Dünya çapındaki fiber bağlantılarının yaygınlaşması, özellikle fiber bağlantılarının kurulmasının daha zor olduğu kırsal alanlarda geride kalmaktadır.

Bağlantı Çeşitleri

Yönlendiricinize bağlanabileceğiniz birkaç yol vardır. En yaygın yol, yönlendiriciye kablosuz olarak bağlayabileceğiniz Wi-Fi’dir. Diğer yol ise kablolu bir bağlantı olan Yerel Alan Ağı (LAN) kablolarıdır. Bu bölümde her bağlantı tipine kısa bir giriş yapılacak ve bağlantı hızlarına bakılacaktır.

Kablosuz internet, Wi-Fi’nin birkaç versiyonu olduğunu biliyor muydunuz? En yaygın Wi-Fi standardı 1997 yılında Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından yayınlanan 802.11 olarak bilinir. O zaman, Wi-Fi sadece 2 Mbps’ye kadar olan bağlantıları desteklemiştir. Her güncellemede hız büyük ölçüde artmıştır: 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n ve son zamanlarda 802.11ac (Gigabit Wi-Fi olarak da bilinir). Wi-Fi o zamandan beri uzun bir yol kat etti. En son standart (802.11ac) 1300mb/s’ye kadar çıktı. (Gerçek hız genellikle 200mb/s’ye yayın olsa da) Hızın üstünde, bağlı cihazların maksimum sayısı da 4 eşzamanlı cihaza kadar 802.11ac ile artmıştır. Aynı anda bağlanan cihaz sayısı da bağlantı hızını etkileyecektir.

Yönlendirici Çeşitleri

Bir sürü Yönlendirici (Modem, Router) markası var. Şimdiye kadar olan her marka yönlendirici türüne girmeyeceğim. Bunun yerine bakmanız gereken belirli ve önemli bir modeme odaklanmak istiyorum. Endüstriyel, Bilimsel ve Medical bağlantı bantları. (Literatürde ISM Bandı diye geçer.)

Önceki segmentte müdahale hakkında biraz konuştuk. LAN kablosu tercih edilen seçenek olsa da, çoğu insan kablosuz cihazlarının hareketliliğini tercih edecektir. Özellikle yoğun bir ağ üzerinde çalışılmıyorsa, kablosuz cihazların birbirlerinin internet hızını nasıl etkilediğini ve kendi cihazlarımızın internet hızını nasıl arttırabileceğimizi araştıracağız.

ISM bantları radyo spektrumunda çeşitli bantlardır. Bunlar genellikle radyo iletişimlerinde ve hatta mikrodalga fırınlar gibi internet bağlantısı olmayan cihazlarda bulunur. Kablosuz bağlantılar için, ana bantlar 2,4GHz ve 5GHz aralığındadır.

Tek Bantlı Yönlendiriciler. Her iki kablosuz bant da (2.4GHz ve 5GHz) kanıtlanmış bir teknolojidir ve uzun zamandır varlığını sürdürmektedir. Çoğu eski modemler de sadece tek bir bant (2.4GHz) sağlamaktadır. Telsiz telefonunuz, bebek monitörünüz, bluetooth kulaklığınız gibi en yaygın ev aletlerinin tümü 2.4GHz bandında çalıştığı için, bu bantta kablosuz bağlantınızın olması bu bandın üzerinden geçen herhangi bir ev aletinin müdahelelerine (yavaşlatmasına) maruz kalacaktır.

Çift Bantlı Yönlendiriciler. Son yıllarda yeni bir yönlendirici tipi ortaya çıktı. Çift Bantlı Yönlendiriciler, kullanıcıların iki adet wifi frekansını aynı anda açabilmelerini sağlar. - 2.4GHz ve 5GHz. Kablosuz yönlendiricinize bağlanmak için 5 GHz frekans bandı kullanmak, 2.4GHz ev aletlerinin ürettiği parazitlerin yavaşlatıcı etkisinden korunmasını sağlar. 5GHz frekans bandı da daha yüksek frekans bandı, daha düşük aralık demektir. Bu da kablosuz cihazınızın 2.4G banda göre daha yakın olması gerektiği manasına gelmektedir.

Peki, sistemimi yükseltmek istemiyorsam interneti nasıl daha hızlı hale getirebilirim?

Yani buradasın çünkü internetinin daha hızlı olmasını istiyorsun. Ayrıca bütçenizde sıkıntı var ve yakın zamanda da güncel bir modem mümkün görünmüyor. İyi haberim var, internet hızını arttırmanın çeşitli yolları var. Tabii ki, artış ağınıza yeni bir modem kadar etkili olmayacak. Yine de ben size internet hızınızı arttırabileceğiniz 3 adet yöntemden bahsedeceğim.

1# Yönlendiricinizi (modeminizi) merkezi bir yere koyun.

Yönlendiriciniz, internete bağlanacak cihazlarınız ile İnternet Servis Sağlayıcısı (ISS) arasındaki anahtar ağ geçitlerinden biri olduğundan, aygıtınız ve yönlendiriciniz arasında hızlı ve tutarlı bir bağlantıya sahip olmanızı sağlayacak bir konuma yerleştirmeniz internet hızınızı etkileyecektir. Bu yönlendiricinizi, merkezi veya bağlanacak cihazlarınızın yakınında yere yerleştirmeniz gerektiği manasına geliyor. Ayrıca modeminizi yüksek bir yerlere koymanız, modemle aygıt arasında duvar, mobilya gibi engellerin mümkün olduğunda az olmasını da gerektiriyor.

2# Yönlendiricinizi düzenli olarak açıp kapayın.

Yönlendiriciniz tıkır tıkır çalışıyor olsa da, bir süre sonra bunu açıp kapatmak iyidir. Yönlendiricinizi kapatın ve birkaç dakika bekledikten sonra tekrar açın. Bu power-cycling (güç döngüsü) olarak bilinir ve yönlendiricinin, açıkken depolanan (‘RAM’ - ‘Önbellek’) hafızasını temizlemenizi sağlar. Her frekans bandının (2.4GHz ve 5GHz) kendi kanalları vardır ve yönlendiriciyi yeniden başlatmak en az kullanılan kanalı seçmesine olanak tanır. Böylece bağlantınız güçlenir.

3# Veri trafiğinizi kontrol edin.

4K kalitesinde Youtube’dan videolar izlerken, Playstation’da online oyunlar oynarken, Lol maçı atarken, futbol takımınızın maçını akıllı televizyonunuzdan izlerken bağlantınız yetmiyorsa aynı anda farklı işlemler yaptığınız için olabilir. Torrentten bir şeyler indirmek veya güncelleme yapmak bağlantı hızını bölebilir. Mümkünse tek bir işe odaklanın. Bu bağlantı performansınızı oldukça etkileyecektir.