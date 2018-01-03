İPhone SE 2’nin tanıtım tarihi sızdırıldı!

Apple’ın yeni 4 inçlik telefonu iPhone SE 2’nin tanıtım tarihi sızdırıldı.

Apple çin pazarında etkili olmak için 2016 yılında iPhone SE modelini piyasaya sürmüştü. 2 yıla aşkın bir süredir yeni modelin tanıtılmayan iPhone SE’nin iPhone 7 ve iPhone x’in çıkması ile birlikte popüleritesi bi hayli düştü. Bugünlerde ise Apple’ın SE’yi yeniliyeceği haberi gündeme oturdu.

Tayvan’ın Pazar araştırma şirketi TrendForce’un raporlarına göre Apple düzenleyeceği bir etkinlik ile mayıs ayında iPhone SE 2’yi kullanıcılar ile buluşturacak.

İPhone SE 2’nin Teknik özellikleri

İPhone SE 2 de sahip olması beklenen özellikler; Apple A9 yonga seti, 2GB RAM, 12 Megapiksel kamera ve 3D Touch destekli 4 inç ekran.

Apple’ın satışlarını oldukça olumlu etkileyen iPhone SE, 2018’de SE 2’nin çıkması ile tavana ulaşması hatta iPhone 7’nin satış rakamına yaklaşması bekleniyor. Ancak günümüzde küçük ekranlı telefon kullanan kişi sayısı oldukça az.