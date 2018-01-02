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iphone x'lerde Yeşil Çizgi Sorunu !

Geçtiğimiz aylarda satışa çıkan iphone x fiyatı kadar sorunları ile de sıkça gündem olmaya başladı.

iphone x'lerde Yeşil Çizgi Sorunu !

Geçtiğimiz aylarda satışa çıkan iphone x fiyatı kadar sorunları ile de sıkça gündem olmaya başladı.

02 Ocak 2018 Salı 14:25
iphone x'lerde Yeşil Çizgi Sorunu !

Geçtiğimiz aylarda satışa çıkan iphone x fiyatı kadar sorunları ile de sıkça gündem olmaya başladı.

X’lerin soğuk havada ekranının kullanılamaması sorunundan sonra şimdi de yeşil çizgi sorunu ortaya çıktı.

İlk olarak MacRumors forumunda paylaşılan sorun ile ilgili Apple destek topluluklarından ve pek çok twitter kullanıcısı da sorunlarını bildirdi. Çoğu kullanıcı telefonu kutudan çıkardığında bu sorunun olmadığını fakat bir süre kullandıktan sonra bu problemin ortaya çıktığını söyledi. Bu durumdan anlıyacağımız, bu problem belli bir süre geçtikten sonra ortaya çıkıyor.

Kullanıcıların söylediğine göre bu çizgi ekranın yan tarafında dik ve yeşil bir çizgi halinde beliriyor.

Çözüm olarak ilk akla gelen telefonu kapatıp açmak veya hard reset atmak bu sorunu maalesef gidermemekte.

Bu sorun sadece herhangi bi bir modelde değil,  64 GB, 256 GB olan bütün iphone x’lerde görülüyor.

Ayrıca şikayetlerde bulunan kullanıcıların yaşadıkları ülkeler ve bölgeler de farklı oluyor.

Şimdiye kadar;

Polonya, Kanada , Amerika vb gibi pek çok ülkeden şikayet gelmekte.

Herhangi bi bir Apple mağazasında gidildiğinde soruna uğrayan x’leri ücretsiz bir şekilde değişim yapılıyor.

Şu an Apple’dan resmi bir açıklama gelmese de konu ile ilgili veri ve bilgi topladıklarını bildirdiler.

Son Güncelleme: 02.01.2018 14:30
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