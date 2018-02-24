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League of Legends 2018 Republic of Gamers Üniversite Ligi başlıyor

League of Legends ekosisteminde farklı kulvarlarda heyecan devam ederken, espor tutkunu gençlerin büyük ilgi gösterdiği akademi düzeyindeki organizasyonlar da gün yüzüne çııyor. Bu yıl dünyanın önde gelen teknoloji markalarından ASUS Republic of Gamers’ın sponsorluğunda gerçekleşen ve Republic of Gamers Üniversite Ligi adını alan turnuvada heyecan, 24 Şubat’tan itibaren oynanacak maçlarla başlayacak. Bu yıl çeşitli üniversitelerden toplam 422 takımın katılacağı Republic of Gamers Üniversite Ligi’nin büyük finali ise 29 Nisan’da yapılacak.

League of Legends 2018 Republic of Gamers Üniversite Ligi başlıyor

League of Legends ekosisteminde farklı kulvarlarda heyecan devam ederken, espor tutkunu gençlerin büyük ilgi gösterdiği akademi düzeyindeki organizasyonlar da gün yüzüne çııyor. Bu yıl dünyanın önde gelen teknoloji markalarından ASUS Republic of Gamers’ın sponsorluğunda gerçekleşen ve Republic of Gamers Üniversite Ligi adını alan turnuvada heyecan, 24 Şubat’tan itibaren oynanacak maçlarla başlayacak. Bu yıl çeşitli üniversitelerden toplam 422 takımın katılacağı Republic of Gamers Üniversite Ligi’nin büyük finali ise 29 Nisan’da yapılacak.

24 Şubat 2018 Cumartesi 11:21
League of Legends 2018 Republic of Gamers Üniversite Ligi başlıyor

Türkiye’de espor eko-sisteminin en önemli dinamikleri arasında yer alan League of Legends’da üniversitelerin en iyi takımlarının mücadele edeceği yeni sezon başlıyor. Teknoloji dünyasının önemli markalarından ASUS Republic of Gamers’ın da desteği ile başlayan yeni sezonda, turnuvanın adı da Republic of Gamers Üniversite Ligi olarak güncellendi. Geçtiğimiz yıl 350 takımın katıldığı ve Hacettepe Reignover ekibinin şampiyon olduğu bu önemli turnuvaya, bu yıl toplam 422 takım katılıyor. 24 Şubat tarihinde eleme süreciyle başlayan lig, 29 Nisan’da gerçekleşecek olan büyük finalle sona erecek.

422 takım, tek lider!

League of Legends’ın geleneksel organizasyonlarından olan Republic of Gamers Üniversite Ligi, akademiyle espor coşkusunu bir araya getiriyor. Heyecan dolu organizasyona bu yıl toplam 422 ekip katılıyor. Republic of Gamers Üniversite Ligi 2018’de elemeler, iki haftalık bir süreçte gerçekleştirilecek. İlk hafta yapılacak maçlarla ilk 16 takım belirlenirken, ikinci hafta ise ilk haftanın ilk 16’sı dışında kalan takımların katılımıyla ikinci 16 takım belirlenecek. İki haftanın sonunda belirlenen toplam 32 takım, grup aşamasında oynama hakkı kazanacak. 10 Mart’ta başlayacak grup aşaması 1 Nisan tarihinde sonlanacak ve 7, 8, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde çeyrek finaller oynanacak. 28 Nisan’da yarı final heyecanının yaşanacağı Üniversite Ligi, 29 Nisan’da gerçekleşecek olan büyük finalle sona erecek.

League of Legends Üniversite Ligi 2018 hakkında detaylı bilgi için, https://tr.leagueoflegends.com/tr/news/community/leagueu/2018-universite-ligi-basliyor adresini ziyaret edebilirsiniz.

Son Güncelleme: 24.02.2018 11:59
Anahtar Kelimeler:
League Of LegendsLoLGameOyunLeague Of Legends 2018Republic Of Gamers Üniversite Ligi
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