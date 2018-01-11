LED ve OLED TV ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Televizyon alırken o kadar çok seçenek var ki kullanıcılar karar vermekte baya zorlanıyorlar: LCD mi? LED mi? OLED mi? 2014’te Samsung Plazma TV üretmeyeceğini söyleyince LCD TV satışların da artış yaşandı. Günümüzde ki televizyonların birçoğu LCD görüntüleme teknolojisinden faydalanıyor.

Yıllar geçtikçe TV üreticileri, farklı ekran görüntüleme teknolojilerini kullanıcılara sunmaya başladı. LED TV, SUHD TV ve QLED TV gibi isimler kulağımızı yeni teknoloji gibi gelse de hepsi LCD teknolojisini kullanıyorlar. Ama piyasaya yani çıkan OLED TV ise LCD TV teknolojinden farklı bir teknoloji kullanıyor. OLED TV’nin en belirgin özelliği her pikselin kendisini aydınlatması. LCD TV’lerde ise arkadan aydınlatmalı paneller kullanılmaktadır.

İlk defa 2013 yılında LG tarafından satışa sunulan OLED TV’ler görüntü kalitesi olarak çok önemli bir performans gösteriyor. OLED TV’lerin görüntü kalitesi çok iyi olmasına rağmen LCD TV’ler uzun yıllar bizimle olacaklar.

HADİ ŞİMDİ LCD TV ve OLED TV’yi KIYASLAYALIM

Parlaklık

Geçmişte LCD TV’ler Plazmaların önüne geçmiş olmalarının sebebi LCD TV’LERİN PLAZMA TV’ye göre daha parlak göstermeleridir. LCD TV’ler arkadan aydınlatmalı oldukları için çok daha fazla parlaklık sunuyorlar. OLED teknolojisinde her pikselin kendini aydınlatması kısmi parlaklıklarda daha avantajlı olsa da genele bakıldığında LCD TV’ler daha parlak bir görüntü sunuyor.

Karanlık

Parlaklık konusunda her ne kadar LCD TV’ler galip gelmiş olsa da. Arkadan aydınlatma olmaları iş siyah göstermeye geldiğinde OLED TV’ye göre dezavantajlı konuma düşüyorlar. LCD TV’ler ekran da yerel karartma yapabilseler de OLED TV’ler kadar karanlık sahneler de başarı gösteremezler.

Görüntü de en önemli unsurlardan biri de Kontrast değeridir. Televizyonda en karanlık ve en parlak arasında ki fark ne kadar fazlaysa renkler o kadar canlı ve parlak olur. OLED TV’ler mutlak siyah teknolojisi sayesinde en derin siyahları ve yüksek kontrast değerleri sunuyorlar.

Yenileme Hızı

Yenileme hızı oyunlarda kullanıcıların Motion Blur olarak bildiği bulanık gidericidir. OLED TV’ler de yeni bir teknoloji olduğu için görüntü tazeleme hızları 120hz dir. LCD TV’ler 240hz tazeleme hızına çıkabilirler. Bu sayede LCD TV’ler daha iyi performans göstermektedirler. OLED TV’lerin çoğu black-frame insertion teknolojisi sayesinde bulanıklığı önleyebiliyorlar.

HDR

Fotoğrafçılıkla uğraşanların yakından bildiği HDR özelliğini artık yavaşça TV’lerde görmeye balşayacağız. LG, HDR destekli OLED TV’ler üretmeye 2015 yılında başlayacak. LCD TV’lerde bazı pahalı televizyonlarda HDR teknolojisi desteklenmektedir.

Görüntüleme Açısı

Lcd televizyonların en büyük dezavantajı görüntüyü izleme açısıdır renkler yanlardan bakıldığında bozulma yaşarız. Günümüzde LCD TV’lerde IPS teknolojisi sayesinde izleme dereceleri artmış olsa da 180 derecelik bir izleme açısı sunamazlar. OLED TV’lerde ekrana nereden bakarsanız bakın aynı görüntü kalitesinde görüntü bozulmadan seyredebilirsiniz.

Işık Sızması

Işık sızması arkadan aydınlatmalı televizyonlarda çok büyük bir problem teşkil ediyor. OLED TV teknolojisi bu konuda daha başarılı. Ama yine de PLAZAMA TV’ler kadar tutarlılık göstermiyor. OLED TV’ler yeni modellerinde bu olayı gidereceklerini düşünüyoruz.

Güç Tasarrufu

OLED ve LCD güç kullanımı arasında ki farkı karşılaştırmak kolay değil. Çünkü OLED TV’lerin güç tüketimi karanlık görüntülerde düştü gibi Parlak görüntülerde bir o kadar artmaktadır. LCD TV’lerde bu olay OLED TV’ye kıyasla daha orantılı güç tüketirler. Bu da günümüz LCD televizyonlarının OLED TV’lerden daha güç tükettiğini söyleyebiliriz.

Genel Görüntü Kalitesi

Bu kıyaslamada OLED TV’ler açık ara farkla birinci çıkıyorlar. Yüksek kontrast sayesinde OLED TV’ler LCD’ye kıyasla mükemmel bir görüntü kalitesi sunuyor. Ama LCD televizyonlar da görüntü kalitelerini arttırmaya devam etmektedir. HDR Teknolojisi sayesine şimdiden görüntü kalitesinde önemli bir artış göstermeyi başardı. Görüntü kalitesi yarışında LCD TV’lerin geride kalmasını engelliyor.