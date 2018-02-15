Legrand tasarımının ve teknolojisinin en yeni eseri olan Raventi™ anahtar-priz serisi, yaşam alanlarında estetik ve uyum kavramlarını yeniden tanımlıyor.

Seçin, değiştirin, kendi tarzınızı yaratın

Raventi™ anahtar-priz serisi ile Legrand, modern ve minimalist tasarımı son teknolojiyle buluşturarak yaşam alanlarında farklılık arayanların tercihi oluyor. Keskin köşeler, modern tasarım ve ipeksi bir yüzeye sahip Raventi™, estetik ve uyum kavramlarını yeniden tanımlıyor. Birbirinden farklı renk seçenekleri, gelişmiş işlevleri ve kolay montaj özellikleriyle yaşam alanlarındaki tüm ihtiyaçları karşılayan Raventi™, pürüzlü yüzeylerde dahi duvara tam oturan dayanıklı yeni nesil izole kaide sistemiyle büyük beğeni topluyor.

Güçlü kavrayış, güvenli mekanizma, geniş açılan tırnaklar

Kullanıcılarına birçok alternatif sunan Raventi™ anahtar-priz serisi, fonksiyonel kullanımları ve estetik görünümleriyle evinizin havasını baştan aşağı değiştiriyor. Elektrik profesyonellerinin bir anahtar-priz serisinden tüm beklentilerini karşılamanın ötesinde yaşam alanları için maksimum güç ve güvenlik sağlayan Raventi™, Legrand’ın ustalığını tasarıma yansıtıyor.

Türkiye elektrik sektöründe bir ilk…

Yer tasarrufu sağlayan mekanizma ve geniş açılan güçlü tırnaklarıyla da Raventi™, pürüzlü yüzeylerde bile duvara tam oturan dayanıklı yeni nesil izole kaide, tek tık’la yerine oturan vidasız tuş kapağıyla beğeni topluyor. Öte yandan Türkiye elektrik sektöründe ilk kez Legrand tarafından uygulanan vidasız tuş kapağı teknolojisine sahip Raventi™, şantiyelerde montaj sırasında vidaların kaybolması ya da oksitlenmesi gibi sorunları da rafa kaldırıyor.