Metin2 Pvp Serverler Hesap Güvenliği

Metin2 pvp serverler oynayabilmek için üyeliğe sahip olmanız gerekli. Ayrıca oyunu indirip bilgisayarda kurmanız gerekiyor. Ondan sonra üyeliğiniz ile oyuna giriş yaparak oyunun tadını çıkarabilirsiniz ancak metin2 pvp serverler de hesap güvenliği ile ilgili bir problem yaşamamak adına giriş bilgileriniz sadece size özel kalmalıdır .Eğer birisiyle ortak kullanıyorsanız ve bu bilgileri bilmemesi gereken kişiler biliyorsa hesabınıza zarar verebilir .Karakteriniz de bulunan eşyaları envanterden atabilir. Böylelikle vermiş olduğunuz emekler boşa gidebilir .Bu nedenden dolayı siz hesap ile ilgili bilgilerinizin kişisel kalması en doğrusu olacaktır .Bu durum metin2 pvp serverlerde de metin2tr oyununda da geçerlidir .Aksi halde ne tanıtım sitelerine ne de metin2 pvp server sahibini suçlamaya hakkınız olacaktır. Onun dışında zaten hesap güvenliği ile ilgili bir problem yaşamazsınız.



Pvp Serverlar Sistem Gereksinimi

Pvp serverlar oyunu dosyaların yeniden düzenlenmiş olarak internette oyunculara sunulduğunda grafiklerde geliştirilme yaşanıp oyunun sistem gereksinimleri artmış olabilir. Oyunun grafik harikası olmadığını söyleyebiliriz ancak oyunun konusu bakımından çok zengin olduğunu da söyleyebiliriz. Zaten oyunun bu kadar çok tutulması da oyunun konusuna bağlıdır Konusu iyi olduğundan dolayı grafik özellikleri pek önemsenmemektedir. Ancak yine de belli bir sistem gereksinimine ihtiyaç duyar. Bu her pvp serverlar için aynı olmasa da pvp serverler de sistem gereksinimi artmış olabilir. Bu durumu zaten tanıtım sitelerinde açıklama kısmında bulabilirsiniz oyunu indirmeden önce metin2 pvp sahibi size bunu açıklamış olmalıdır.



Pvp Serverleri Bulamıyorum Diyenler

Pvp serverler'in sayısının çok olduğunu söylüyoruz ancak hala pvp serverleri bulamayan oyuncular vardır.Pvp serverleri aramanızı artık gerek yoktur .Çünkü onlar sizi buluyor. Özellikle metin2 oyunu için pvp serverler fazlasıyla vardır .Bunları da tek bir adreste toplayarak pvp serverlerin bulunamaması durumu çözülmüştür .Oyuncular artık tek bir adrese giderek binlerce pvp server adresine ulaşabiliyor. Yayıncılar da her sitede ayrı ayrı oyunculara ulaşmaya çalışmıyor. Pvp serverleri bulamayanlar hemen yukarıdaki adrese giderek istediği oyunun pvp serverine girebilir

Metin 2 Serverler

1.5 YILLIK SERVER MİAMT2 GERİ DÖNÜYOR 3500 TL ÖDÜLLE +3000 ONLİNE HEDEFİYLE http://www.miamt2.com - Orta

2.BEKLENEN SERVER MİAMT2 3000 ONLİNE İLE BUGÜN AÇILIYOR http://www.miamt2.com - Kolay

3.90 LEVEL BAŞLAYAN WSLİK PVP +500 ONLİNE 120 LEVEL SİLAH VE ZIRHLAR http://2018wsmt2.com/ - Orta

4.1-105 +5000 ONLİNE 4 YILLIK KURUMSAL SERVER KAPANMA DERDİ YOK HER HAFTA LONCA TURNUVASI http://lovamt2.com - Orta

5.WSMT2 - WSLİK PVP SERVER ARAYANLAR HEMEN BAKSIN http://wsmt2.com Kolay

6.EDİTSİZ PVP - EMEK SERVER-HİLESİZ SERVER-KAPANMAZ SERVER http://editsizpvp.com - Orta

7.KIŞ AYLARININ EN İYİ SERVERİ YENİLENEN YÜZÜYLE WİNTERMT2 http://wintermt2.com/ - Orta

8.EN İYİ SERVER ÖDÜLÜ ALAN MİZANMT2 +2500 USER 1 YILDIR AKTİF http://mizanmt2.com - Orta

9.HİLE YOK ! OX EVENTİ ! BOSS EVENTİ ! 3 YOL SAVAŞI ! 1500 TL ÖDÜL http://lovamt2.com - Kolay

10.HER AY KAPANAN SERVERLERDEN,YARDIMLI SERVERLERDEN BIKTIYASANIZ 5 YILLIK SERVERE GELİN http://lovamt2.com - Kolay

11.1-105 BK DÜŞÜRMELİ - EDİTSİZ-HİLESİZ +5000 USER HEMEN KATIL http://lovamt2.com - Kolay

12.90-250 LEVEL WSLİK-120 SİLAH VE ZIRHLAR +9 TAŞLAR http://www.2018wsmt2.com/ - Kolay

13.90 LEVEL BAŞLAYAN WSLİK PVP http://2018wsmt2.com - Kolay

14.1-105 BK DÜŞÜRMELİ-EMEK-OX EVENTİ-BOSS EVENTİ htp://mizanmt2.com - Kolay

Kaynak: http://www.pvpserverler.com.tr/metin2-serverler.html