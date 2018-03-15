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Metin2 Pvp Serverler Hesap Güvenliği

Metin 2 pvp serverlerde hesap güvenliği ile ilgili bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır.

Metin2 Pvp Serverler Hesap Güvenliği

Metin 2 pvp serverlerde hesap güvenliği ile ilgili bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır.

15 Mart 2018 Perşembe 10:52
Metin2 Pvp Serverler Hesap Güvenliği

Metin2 pvp serverler oynayabilmek için  üyeliğe sahip olmanız gerekli. Ayrıca oyunu indirip bilgisayarda kurmanız gerekiyor. Ondan sonra üyeliğiniz ile oyuna giriş yaparak oyunun tadını çıkarabilirsiniz ancak metin2 pvp serverler de hesap güvenliği ile ilgili bir problem yaşamamak adına giriş bilgileriniz sadece size özel kalmalıdır .Eğer birisiyle ortak kullanıyorsanız ve bu bilgileri bilmemesi gereken kişiler biliyorsa hesabınıza zarar verebilir .Karakteriniz de bulunan eşyaları envanterden atabilir. Böylelikle vermiş olduğunuz emekler boşa gidebilir .Bu nedenden dolayı siz hesap ile ilgili bilgilerinizin kişisel kalması en doğrusu olacaktır .Bu durum metin2 pvp serverlerde de metin2tr oyununda da geçerlidir .Aksi halde ne tanıtım sitelerine ne de metin2 pvp server sahibini suçlamaya hakkınız olacaktır. Onun dışında zaten hesap güvenliği ile ilgili bir problem yaşamazsınız.
 

Pvp Serverlar Sistem Gereksinimi

Pvp serverlar oyunu dosyaların yeniden düzenlenmiş olarak internette oyunculara sunulduğunda grafiklerde geliştirilme yaşanıp oyunun sistem gereksinimleri artmış olabilir. Oyunun grafik harikası olmadığını söyleyebiliriz ancak oyunun konusu bakımından çok zengin olduğunu  da söyleyebiliriz. Zaten oyunun bu kadar çok tutulması da oyunun konusuna bağlıdır Konusu iyi olduğundan dolayı grafik özellikleri pek önemsenmemektedir. Ancak yine de belli bir sistem gereksinimine ihtiyaç duyar. Bu her pvp serverlar için aynı olmasa da  pvp serverler de sistem gereksinimi artmış olabilir. Bu durumu zaten tanıtım sitelerinde açıklama kısmında bulabilirsiniz oyunu indirmeden önce  metin2 pvp sahibi size bunu açıklamış olmalıdır.
 

Pvp Serverleri Bulamıyorum Diyenler

Pvp serverler'in sayısının çok olduğunu söylüyoruz ancak hala pvp serverleri bulamayan oyuncular vardır.Pvp serverleri aramanızı artık gerek yoktur .Çünkü onlar sizi buluyor. Özellikle  metin2 oyunu için pvp serverler fazlasıyla vardır .Bunları da tek bir adreste toplayarak pvp serverlerin bulunamaması durumu çözülmüştür .Oyuncular artık tek bir adrese giderek binlerce pvp server adresine ulaşabiliyor. Yayıncılar da her sitede ayrı ayrı oyunculara ulaşmaya çalışmıyor.  Pvp serverleri  bulamayanlar hemen yukarıdaki adrese giderek istediği oyunun pvp serverine girebilir

Metin 2 Serverler

Kaynak: http://www.pvpserverler.com.tr/metin2-serverler.html

Son Güncelleme: 15.03.2018 11:16
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