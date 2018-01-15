Mikro-LED Nedir?

Son zamanlarda, Micro-LED ekranların seri üretimi gerçekleşmemesine rağmen bu yeni teknolojinin gelecekte LCD ve OLED’in yerini alıp almayacağı hakkındaki tartışmalar gündeme gelmektedir. Bu durumu, yeni Micro-LED ekranın diğerlerine oranla daha hafif, parlak, ince, düşük güç tüketimi gibi temel özellikleriyle güçlü bir potansiyelinin olmasının sonucu olarak değerlendirebiliriz.

Micro-LED’ler ekrandaki her bir pikseli oluşturan mikroskobik LED’lerin diziliminden oluşur. Nouvoyance’nin kurucusu ve CEO’su aynı zamanda Pentile Matrix teknolojisinin de yaratıcısı olan Candice Brown-Elliott konuyla ilgili olarak, “Micro-LED’in a-Si, LTPS ya da Oksit transistörlere ihtiyacı olmadığından, mikro transfer baskı sayesinde Micro-LED ve micro-ICs birbirine entegre edilerek TFT ekrana olan ihtiyaç ortadan kaldırılabilir.” dedi.

Micro-LED’de her piksel kendini aydınlattığından dolayı, arka ışıklandırmaya gerek duyulmadığı gibi yüksek enerji verimliliği sayesinde de uzun ömürlü olma özelliğine sahiptir. Yarı iletken fabrikalarda düşük sermaye giderleri ve düşük maliyetlerle üretilen Micro-LED ekranların yüksek getiri sağlama potansiyelleri bulunur. Teknolojinin hala çok yeni ve seri üretiminin zor olmasına karşın, Candice Brown-Elliott, “Micro-LED bir denizaltı sürprizidir. Aniden gelecektir.” diyerek, kısa zaman içerisinde bu yeni teknolojinin hayatımıza hızlı bir giriş yapacağının sinyallerini verdi.

Micro-LED teknolojisi ilk olarak giyilebilir ürünlerde kullanılması, daha sonra ise akıllı telefonlarda, tabletlerde ve hatta dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere hayatımıza girmesi bekleniyor.

Micro-LED henüz Toplu Üretimde Değil

Micro-LED ekranlar, LCD hatta OLED ekranlara kıyasla parlaklıkta, kontrastta ve enerji verimliliğinde daha ileri konumdadırlar. Yüksek yenileme hızı ve piksel hassasiyeti özellikleri, yüksek çözünürlükteki görüntünün net bir şekilde algılanmasına olanak sağlar. Micro-LED ekranlar ince, parlak, hafif ve yüksek çözünürlüklü olma özellikleri yanında geniş renk gamı ve uzun pil ömürleri ile mobil, giyilebilir teknoloji pazarları için idealdirler. Bununla birlikte, Micro-LED ekranlar henüz seri üretimde olmayıp, teknoloji transferi için yeterli değildirler.

Gelecek: Giyilebilir Teknoloji

Tayvan merkezli tedarik zincirlerinden edinilen bilgiye göre Apple, 2017 yılının sonunda Micro-LED ekran teknolojisine sahip Apple Watch 2’yi duyuracak. Şu an akıllı saat pazarında, e-paper (Pebble), LCD (Sony) ve OLED (Apple, Samsung, LG ve diğerleri) gibi birçok farklı görüntü teknolojileri halihazırda bulunmaktadır. Samsung ve LG marka akıllı saatlerde OLED ekranlar bir süredir kullanılsa da Apple, girişi ile pazarı büyük ölçüde genişletmiş ve OLED ekranları pazarın lideri haline getirmiştir.

Akıllı saat boyutları küçük olmasına rağmen kullanıcılar, dış mekanlarda ve yüksek ortam ışığına maruz kaldıkları durumlarda, içerikleri rahatça okuyabilmeleri açısından yüksek çözünürlük ve parlaklığa ihtiyaç duyarlar. Bunun yanında uzun pil ömrü de, akıllı saatler için önemli bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Micro-LED’in tüm bu beklentileri karşılayabileceği, parlaklık ve güç tüketimi özellikleriyle de OLED’in sınırlarını aşacağı öngörülüyor. Apple’ın, OLED’den Micro-LED’e geçişinin, ekran endüstrisi üzerinde büyük bir etki yaratması bekleniyor.

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde akıllı telefon pazarındaki rekabet

Apple 2009’dan buyana Micro-LED teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdüren LuxVue adlı firmayı 2014 yılında satın aldı. LuxVue, 2009'da Kaliforniya'da kuruldu ve aralarında Kleiner Perkins, iD Ventures America gibi yatırımcıların bulunduğu firmalardan aldığı 43 milyon dolar yatırımla çalışmalarına devam ediyordu. Apple, giyilebilir teknoloji pazarı için Micro-LED ekranlar üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor ve 2018 yılında seri üretime geçilmesi planlanıyor. Gelecekte hem akıllı telefonlarda hem de akıllı saatlerde Micro-LED teknolojisinin kullanılacağı öngörülüyor. Peki, Apple Micro-LED teknolojisi ile başarıyı yakalarsa, OLED ekranların akıllı telefon pazarındaki payına ne olacak?

OLED Iphone talebine olan artış beraberinde arzı da yükseltiyor

2016 yılında Apple, Iphone’larda hala akıllı telefon pazarının hakimi olarak konumunu koruyan LTPS LCD ekran teknolojisini kullanmaktadır. Bununla birlikte Apple, OLED ekranlı İPhone planını 2017 veya 2018 yılında uygulamaya geçirmeyi düşünüyor. Iphone OLED ekranına olan beklentiler, OLED üretimine başlamayı veya mevcut üretimlerini artırmayı planlayan birçok yeni tedarikçinin bulunduğu pazarda - özellikle Çin’de - neredeyse bir çılgınlık etkisi yaratmış durumda. LCD ile rekabete girmeyi bekleyen OLED, büyümeye odaklanarak, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde akıllı telefon pazarının hakimi olma yolunda kendini konumlandırıyor.

OLED yatırımları gün geçtikçe yükselirken, önümüzde ki üç ya da beş yıl içerisinde akıllı telefonlar için uygulaması planlanan Micro-LED ekran teknolojisinin seri üretime hazır hale gelmesi beklenmektedir. Aynı zamanda OLED tedarikçilerinin çoğu da üretim kapasitesini artırmaya devam etmektedir. Fakat Iphone’ da Micro-LED ekran teknolojisine geçilecek olması OLED teknolojisinin beklenen büyüme oranıyla ilgili kafalarda soru işareti oluşmasına yol açmıştır.

Büyüyen LTPS LCD hacmi

Geçtiğimiz yıllarda, ekran tedarikçileri orta ve yüksek sınıfın yer aldığı akıllı telefon pazarındaki popülaritesi nedeniyle LTPS LCD ekranın üretim kapasitesini artırdılar. Apple’ın LTPS LCD iPhone’lardaki önceden edindiği başarıları da talebin artmasını sağladı. Birçok ekran tedarikçisi LTPS ve OLED ürün kapasiteleri ile üretim fabrikalarını geliştirmeyi planlıyorlar. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde LTPS LCD kapasitesinin artacağı ve OLED’le şiddetli bir rekabet sürecinin başlaması bekleniyor. Şimdilerde, Micro-LED teknolojisiyle de ayrıca bir rekabet söz konusu olduğundan, bu durum LTPS LCD’nin gelecekteki pazar payıyla ilgili belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir.

Hareketli Hedefler: LTPS LCD ve OLED

Günümüzde, LCD ve OLED teknolojisinin performansı giderek artırılmakta ve bunun yanında maliyetleri de en aza indirgenmektedir. 1000 cd/m2 parlaklıkla duyurulan yeni Apple saati ( önceden 450 cd/m2) ya da parlaklığını 500 cd/m2’den, 625 cd/m2’ye çıkaran İphone 7 serisi örnekleri ile teknolojinin performansının giderek artırılmaya çalıştığını görebiliriz. Bunların yanında güç tüketimi de önemli bir özellik olarak karşımıza çıkmakta. Birçok fabrikanın OLED ve LTPS teknolojileri için kapasitelerini artırmaları, üretim fazlalığını ve gelecekte güçlü bir fiyat düşüşünü de beraberinde getirecek.

Micro-LED’de karşılaşılan engeller

Micro-LED, LCD ve OLED teknolojilerinin fiyat ve performansıyla aynı anda eşleşebilecek mi? Teorik olarak, bunu yapabilmek için gerekli potansiyele sahip olmasına rağmen, endüstriyel görüntü sistemlerinin geçmişine bakacak olursak, teorik potansiyellerin gerçekleşmesi yıllar alabiliyor ve seri üretime geçme aşamasında birçok engelle karşılaşılabiliyor. Mükemmel potansiyeli ile birlikte Micro-LED, düşük maliyetli yeni tasarımda, üretim süreçlerinde, kütle aktarımında verim sağlamada ve tedarik zinciri süreçlerinde birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenlerle yoğun Ar-Ge çalışmaları hala devam etmektedir. Görüntü tedarikçileri ve LED tedarikçilerinin yanı sıra cihaz üreticileri de teorik olarak var olan Mikro-LED potansiyelini gerçeğe de taşımak için çalışmalarına devam etmektedirler. Fakat bunun için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğu da bir gerçek.

Özet olarak;

Micro-LED ekranların seri üretim süreci başlamamış olmasına rağmen, LCD ve OLED ekranlarla arasında oluşacağı öngörülen güçlü rekabet şimdiden gündemde tartışma konusu haline geldi. Hatta önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hayatımıza sadece sınırlı sayıda Micro-LED girecek olmasına rağmen, yine de ekran endüstrisi üzerinde derin bir etkiye sahip olacağı bekleniyor. Yeni nesil ekran teknolojilerinde potansiyel aday olan Micro-LED’in, LCD ve OLED ekranların pazar paylarında ve büyüme oranlarında yaratacağı etkiyle ilgili belirsizlikler de mevcut. Micro-LED teknolojisinin gelmesiyle, LCD ve OLED ekranların inovasyon ve düşük maliyetli olma özelliklerini devam ettirmelerinde de zorluklarla karşı karşıya kalacakları bekleniyor. Micro-LED başarısı ise hacimli üretimi artırma yeteneği ile rekabetçi fiyat sunabilme performansına bağlı görünüyor.