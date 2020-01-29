DÃ¼nyanÄ±n dev firmalarÄ±nÄ±n kurumsal birÃ§ok Ã¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye'de bir araya getitrerek Ã§ok Ã¶zel projelere imza atan Murat Erkurt, Moipro markasÄ±yla yurt dÄ±ÅÄ±na da aÃ§Ä±lma kararÄ± aldÄ±. Digital Signage, Video Wall, Home Cinema Sistemleri, Profesyonel Ses IÅÄ±k Sistemleri, Totem ve Kiosk Sistemleri, Led Ekranlar gibi birÃ§ok dijital alanda entegratÃ¶r hizmetini Ã¼stlenmekte.

PortfÃ¶yÃ¼ndeki markalar ile yaptÄ±ÄÄ± Ã¶zel anlaÅmalar ile sadece TÃ¼rkiye deÄil, dÃ¼nya pazarÄ±nda da sÃ¶z sahibi olmaya baÅlayan Moipro markasÄ± ile Azerbaycan'a yatÄ±rÄ±m yapmaya karar vermiÅler. Azerbaycan'da, Samsung, FBT, MoiSign, Allan&Heath, Gallo Acoustics, Barco, Control 4, Qube, Arthur Holm, Extron, Cisco gibi birÃ§ok Ã¶nemli markaya ait Ã¼rÃ¼nleri yeni pazarda mÃ¼Återilerine sunacaklar.