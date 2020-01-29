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Moipro ile dijital dÃ¼nyanÄ±n farkÄ±nÄ± keÅfedin

TÃ¼rkiye'de birÃ§ok Ã¶nemli markayÄ± portfÃ¶yÃ¼ne ekleyerek, led ekranlar, video wall sistemleri, digital signage, totem ve kiosk gibi Ã¼st segment Ã¶zel Ã¼rÃ¼nleri bir araya getirerek birÃ§ok projeye imza atan Murat Erkurt, Moipro markasÄ±ya yurt dÄ±ÅÄ± yatÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.

sumitc
sumitc
29 Ocak 2020 ÃarÅamba 17:45
Moipro ile dijital dÃ¼nyanÄ±n farkÄ±nÄ± keÅfedin

DÃ¼nyanÄ±n dev firmalarÄ±nÄ±n kurumsal birÃ§ok Ã¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye'de bir araya getitrerek Ã§ok Ã¶zel projelere imza atan Murat Erkurt, Moipro markasÄ±yla yurt dÄ±ÅÄ±na da aÃ§Ä±lma kararÄ± aldÄ±. Digital Signage, Video Wall, Home Cinema Sistemleri, Profesyonel Ses IÅÄ±k Sistemleri, Totem ve Kiosk Sistemleri, Led Ekranlar gibi birÃ§ok dijital alanda entegratÃ¶r hizmetini Ã¼stlenmekte.

PortfÃ¶yÃ¼ndeki markalar ile yaptÄ±ÄÄ± Ã¶zel anlaÅmalar ile sadece TÃ¼rkiye deÄil, dÃ¼nya pazarÄ±nda da sÃ¶z sahibi olmaya baÅlayan Moipro markasÄ± ile Azerbaycan'a yatÄ±rÄ±m yapmaya karar vermiÅler. Azerbaycan'da, Samsung, FBT, MoiSign, Allan&Heath, Gallo Acoustics, Barco, Control 4, Qube, Arthur Holm, Extron, Cisco gibi birÃ§ok Ã¶nemli markaya ait Ã¼rÃ¼nleri yeni pazarda mÃ¼Återilerine sunacaklar.

Anahtar Kelimeler:
Video WallDigital SignageMurat ErkurtMoiproTotemLed Ekran
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