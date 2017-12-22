Morpa kampüs girişi ve üyelik

Morpa Kampüs Nedir ?

Morpa Kampüs tam olarak ilkokul ve ortaokul öğrencileri ve buna paralel öğretmenlerine derslerinde yardımcı olma amaçlı kurulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına tamamen uygun şekilde , çok fazla içeriğin ve detaylı raporlamanın bulundu bir websitesi portalıdır.

Bu eğitim portalı sayesinde öğretmenler öğrencilerini, veliler çocuklarını, yöneticiler ise okullarındaki tüm öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarını takip edebilmektedirler. Öğretmenler sınıflarında bulunan öğrencilerin eğitimdeki gelişimini detaylı olarak raporlarla izleyebilir, öğrencileriyle ya da beraberindeki diğer öğretmenlerle paylaşımlarda bulunabilirler.

Morpa Kampüs ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri, sınıf ve branş öğretmenleri, okul yöneticileri ve üye öğrencilerin velileri tarafından kullanılmaktadır.

Morpa Kampüs İçeriği

Morpa Kampüs’te ilkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıf, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf dersleri için hazırlanmış ve MEB müfredatına uygun;

Konu Anlatımları

İnteraktif Çalışmalar, Etkinlikler

Sınavlar

Ödev Yaprakları

İnteraktif Ödevler

Çözümlü Soru Videoları

Britannica School

BBC Belgeselleri

BBC Muzzy İngilizce Videoları

Belgeseller

Deneyler

Zengin E-kütüphane

Ödüllü Yarışmalar

Detaylı raporlama ve daha fazlası yer almaktadır.

İçerikle ilgili detaylı bilgi almak için lütfen “Neler Var?” sayfasını ziyaret ediniz.

Morpa Kampüste Neler Var?

Morpa Kampüs’e Nasıl Üye Olunur ?

Morpa Kampüs’e öğrenciler web üzerinden kredi kartı, banka havalesi, posta çeki, kargoyla kapıda ödeme seçenekleriyle üye olabilirler.

Üyelik süresi, üyeliğin başladığı tarihten itibaren bir yıldır ve üye öğrenciler ağustos ayında otomatik bir üst sınıfa geçerler.

Bu sayede Morpa Kampüs’e dilediğiniz zaman üye olabilir, bir yıl boyunca kullanabilirsiniz.

Üyelikle ilgili detaylı bilgi almak içi lütfen Nasıl Üye Olunur? sayfasını ziyaret ediniz.

Morpa Kampüse Nasıl Üye Olunur?

Öğrenciler Morpa Kampüs’e Neden Üye Olmalı?

Derste öğrendiklerini evde istedikleri kadar tekrar edebilirler.

Sesli ve animasyonlu konu anlatımları, çalışmalar, çözümlü sorular, deneyler, belgeseller ve ödevler sayesinde konuyu daha iyi anlarlar.

Binlerce soruluk testleri çözerek başarılarını artırabilir ve sınavlara hazırlanabilirler.

Çalışmalarındaki başarı durumunu ayrıntılı şekilde raporlayabilirler.

Öğretmenlerinin gönderdiği ödevlere, sınavlara ve dokümanlara ulaşabilirler.

Türkiye genelinde yapılan ödüllü bilgi yarışmalarına katılabilirler.

Derslerle ilgili en kapsamlı içeriğe en uygun fiyata sahip olabilirler.

Öğretmenler Morpa Kampüs’e Neden Üye Olmalı?

Öğrencinin ilgisini çeken animasyonlu konu anlatımlarıyla dersi daha rahat anlatıp konunun pekiştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Sınıf içi motivasyonu artıran eğlenceli ve interaktif etkinliklerden faydalanabilirsiniz.

Müfredata uygun binlerce soru ve test sayesinde öğrencilerinizi daha iyi ölçebilirsiniz.

Detaylı raporlama sayesinde öğrencilerinizin gelişimi hakkında tam ve doğru bilgi sahibi olabilirsiniz.

Hazırladığınız sınavları, ödevleri ve dokümanları öğrencilerinizle ve zümredeki diğer öğretmenlerle paylaşabilirsiniz.

Dersleri daha eğlenceli hâle getirmek için eğitsel oyunlar ve bilgi yarışmalarından faydalanabilirsiniz.

Yüzlerce kitaptan oluşan zengin bir içeriğe sahip e-kütüphaneden yararlanabilirsiniz.

Veliler Morpa Kampüs’e Neden Üye Olmalı?

Çocuğunuzun bilgisayar başında eğitici ve eğlenceli bir şekilde zaman geçirmesini sağlayarak onu zararlı sitelerden koruyabilirsiniz.

Çocuğunuzun ne kadar çalıştığını görebilir, test ve sınavlardaki başarısını takip edebilirsiniz.

Çocuğunuzun etkileşimli etkinlikler, ödüllü yarışmalar ve eğitsel oyunlarla derslerden kopmadan, eğlenerek öğrendiğini gözlemleyebilirsiniz.

Çocuğunuzun öğretmenleriyle iletişim kurabilir, çocuğunuza onlar tarafından atanan ödev ve dokümanları takip edebilirsiniz.

Çocuğunuzun istediği her yerde, istediği konuyu, istediği kadar tekrar etmesi sayesinde çocuğunuza daha etkili ve daha ekonomik öğretim imkânı sunabilirsiniz.

Yöneticiler Morpa Kampüs’e Neden Üye Olmalı?

Tüm öğretmenlerin ve öğrencilerin çalışmalarını izleyebilir, çalışmalar hakkında detaylı raporlara ulaşabilirsiniz.

Okulunuzda ücretsiz ve ödüllü online sınavlar yapabilirsiniz.

Okulunuzla ilgili duyuruları öğretmen ve öğrencilerinize kolaylıkla iletebilirsiniz.

Öğretmen ve öğrencilerinize mesaj atabilirsiniz.

Oluşturduğunuz materyalleri öğrencilerle paylaşabilirsiniz.

Öğretmenlere doküman ve belgelerinizi gönderebilirsiniz.

Öğretmenler Nasıl Üye Olabilir?

Morpa Kampüs, ilkokul ve ortaokullarda görev yapmakta olan sınıf ve branş öğretmenlerine ücretsizdir.

Öğretmenler sadece seçtikleri sınıfın veya branşın derslerine ait içeriğe, ölçme ve değerlendirme araçlarına ve eğitim ortamında kullanacağı tüm bilgi, veri ve dokümanlara ulaşabilirler.

Değerli Öğretmenimiz,

Morpa Kampüs’e giriş yapabilmek için;

“ ÖĞRETMEN BELGESİ İLE ÜYE OL ” butonuna basınız.

” butonuna basınız. Üyelik bilgilerinizi doldurarak üye olunuz.

Ekrana gelen kullanıcı kodunu ve şifreyi not ediniz.

Öğretmen belgenizi “0212 512 62 46” numaralı telefona faksla ya da [email protected] morpa kampus.com adresine e-posta yoluyla gönderiniz.

kampus.com adresine e-posta yoluyla gönderiniz. Üyeliğiniz onaylandıktan sonra Morpa Kampüs’ü kullanmaya başlayabilirsiniz.*

* Özel okulda görevliyseniz ücretsiz üyeliğinizin onaylanması için okulunuzun Morpa ile kurumsal anlaşma yapması gerekmektedir.

Öğretmen Belgesi ile Üye Ol

Veliler Nasıl Üye Olabilir?

Veli üyeliğinden yararlanabilmeniz için çocuğunuzun Morpa Kampüs’e üye olması gerekmektedir.

Veli üyeliğinin süresi çocuğunuzun üyelik bitim tarihine kadardır.

Bu üyelikle çocuğunuzun gelişimini takip edebilir, sınav başarılarını ve katılımlarını görebilirsiniz.

Morpa Kampüs veli üyeliği ücretsizdir.

Yöneticiler Nasıl Üye Olabilir?

Morpa Kampüs, ilkokul ve ortaokullarda görev yapmakta olan ilkokul ve ortaokul yöneticileri ile yönetici

yardımcılarına ücretsizdir.

yardımcılarına ücretsizdir. Okul yöneticileri tüm sınıfların derslerine ait içeriğe, ölçme ve değerlendirme araçlarına ve eğitim ortamında

kullanacağı tüm bilgi, veri ve dokümanlara ulaşabilirler.

kullanacağı tüm bilgi, veri ve dokümanlara ulaşabilirler. Başvurunuzu yaptıktan sonra yönetici belgenizi veya görev yeri belgenizi bize ulaştırmanız gerekmektedir.

Deneme Üyeliği

Deneme üyeliğinden yararlanabilmek için Morpa Kültür Yayınları tarafından temin edilmiş ISBN Numarasına sahip olmanız gerekir.

Deneme üyeliğinden her öğrenci sadece 2 kez yararlanabilir.

Deneme üyeliği ücretsiz olup kayıt olunan tarihten itibaren belirtilen günler arasında geçerlidir.

Öğrenciler Nasıl Üye Olabilir?

Öğrenci iseniz Morpa Kampüs’e aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak üye olabilirsiniz.

Kredi Kartı

Morpa Kampüs’e internet üzerinden kredi kartıyla en uygun fiyata ve hemen üye olabilirsiniz.

Kredi Kartıyla Üye Ol

Kapıda Ödeme

Kargoyla kapıda ödeme seçeneğiyle “Öğrenci Üyelik Kartı”na sahip olabilirsiniz. Öğrenci üyelik kartınız kapınıza kadar getirilir ve ödemenizi nakit olarak ya da kredi kartıyla yapabilirsiniz.

Sipariş Ver

Havale

Banka veya posta çeki havalesi yaparak “Üyelik Kartı” satın alabilirsiniz. Havale yaptıktan sonra cep telefonunuza “Aktivasyon Kodu” gönderilir. Bu kodu girerek üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

Hesap Numaraları

Üyelik Kartı

“Morpa Kampüs Üyelik Kartı’nız varsa üyeliğinizi hemen başlatabilirsiniz.

Üyelik kartınız yoksa yandaki üyelik yöntemlerinden birini tercih ederek üyelik kartı satın alabilirsiniz.

Kaynak: http://ozgurlukicin.com/teknoloji-haberleri/morpa-kampuse-giris/