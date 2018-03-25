Snapchat fotoğraf filtreleri

Mesajlaşmak için de tercih edilen uygulamanın bir de video ve fotoğraf çekip anlık süreler için de paylaşılması da mümkün olmaktadır ve bunun için de için de bulunan özellikleri kullanım kolaylığın yansıra ekstra özellikler ile düzenlemeler ve eklemeler yapmanız da mümkün olmaktadır.

Snapchat uygulaması milyonlarca kullanıcı sayısına eriştiğinden bu yana birçok kişi tarafından özellikleri de araştırılmaya başlandı ve bilinmeyen yönleri keşfedilen uygulama kullanıcıları için farklı bir kullanım deneyimini de sunmayı hedefliyor. İçerisin de video ve fotoğraf çekip belirli süreler ile paylaştığımız özellikleri için de farklı özelikler de barındıran uygulama bu yönüyle de gizemli bir şekil de ilgimiz çekmeye devam etmektedir.

Uygulama için çekmiş olduğumuz fotoğrafalar için bazı değişiklikler ve eklemeler yapmamız olası bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Çekilen fotoğraflar için filtreler eklemek ve üzerin de oynama yapabilmek için çekimin ardından sağa ve sola doğru kaydırarak çıkan menülerden farklı özelikleri ile değişimler yapmamız bizlere çok eğlenceli sonuçlar verebilir ayrıca instagram gibi programların kaliteli fotoğraflarının vermiş olduğu etkiyi Snapchat fotoğraflarımız için de sağlayabiliriz. Bu ayarlamaları sağ ve sol kaydırma ile çıkan menüler sayesin de kolaylıkla yapabilmekteyiz.

Bu menüler içerisin de fotoğraf görüntü değiştirme filtreleri sayesin de muhteşem estetik ve göze hoş gözüken çekimler elde edebilir ve kendi stilimiz ile farklı oluşumlar yaratabiliriz. Bu filtreler için bile özel fotoğraf çekimleri yapan kullanıcılar daha sonrası için üzerin de oynadıkları fotoğraflarına filtreler ile çok farklı bir görünüm vererek ilgi çeken paylaşımları ile sosyal ağın gözdeleri olabilmektedirler.

Bu özellikleri ile birlik te Snapchat uygulaması açılan menüleri ile saat ve derece gibi özelliklerin de kullanmasını sağlayarak çok daha kapsamlı bir sos ağ uygulaması olarak ilgileri üzerine çekmeyi başarabilmektedir. Bu özelliklerin yanı sıra hız filtreleri de sizin ilginizi çekebilecek olan özellikleri arasın da yer almaktadır.