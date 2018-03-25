Snapchat gizli renkleri kullanmak

Uygulamanın özellikleri ile çektiğimiz fotoğraflara renkler ile sanatsal dokunuşlar yapmamız ve içimiz de ki yaratıcılığı ortaya çıkarmamız mümkün olmaktadır.

Uygulama ile çektiğimiz fotoğrafları sağ üstte bulunan kalem sembolü ile farklı çizimler ekleyebilir ve kendi istediğimiz bir tarzı yansıtabiliriz. Çizimlerimizin niteliği bizim istediğimiz ölçekte gerçekleşmektedir ve fotoğrafın istemediğimiz yerlerini kesebilir ve istediğimiz bölümler üzerin de çizim çalışması yapabilmemiz söz konusu olmaktadır. Kalemin renkleri sadece var olan ile sınırlı olmadığını bilmeniz gerekir ve diğer renk seçenekleri için renk paletine tıkladığınız da sizlere fazlaca bir seçenek çıkacak ve dilediğiniz renk ile çizimlerinizi zenginleştirip ortaya size özgün bir çizim çıkması muhtemel bir hal alacaktır.

Yapmış odluğunuz çizimler ile özel olan iletileri ve eğlence unsuru olarak değerlendireceğiniz bu iletileriniz ile hoş zamanlar geçirmeniz mümkün olmaktadır. Bir yüz fotoğrafı üzerine giydirmeler yaparak komik çizimler ile eğlenmek çok eğlenceli bir durum olarak değerlendirilebilir ya da bir çalışma için küçük oynamalar ile sunumlarınız çok daha başarılı bir şekil de karşı tarafın akıllı telefonuna sunulabilir. Şimdi sizlere var olan renklerin dışın da farklı tonları ile nasıl renkler el de edebileceğinizin ipuçlarını vereceğiz.



Kullanmakta olduğunuz renkler ile çok güzel çizimler yapıyorsunuz ve daha fazla renk seçimi ile bunu neden sınırlandırmak zorun da kalasınız ki. İşte bunun için yapacaklarınız renk paletinden renk seçerken seçmek istediğiniz rengin üzerine basılı tutun ve sizlere ekstradan fazla bir renk paletinin daha açıldığını göreceksiniz. Fazla bilinmeyen bu özelliği ile sizlere daha fazla renk seçeneğinin anahtarını vermiş oluyoruz. En başarılı çizimler ve eğlence unsuru için kullanılan bu renklerin daha fazla seçeneği ile çok daha başarılı çizimler yapmanız artık eliniz de.

Uygulamanın bilinmeyen ve gizli özellikleri ile sizleri bilgilendirdiğimiz diğer yazılarımıza da göz atarak daha kaliteli bir kullanım olanağına sahip olabilir ve uygulamanın bilinçli bir kullanıcı olarak daha fazla keyif alabilirsiniz.