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Snapchat nasıl kullanılır?

Yaygın ve güncel olan akıllı telefon uygulamaların başın da gelen Snapchat uygulaması Facebook satın alma teklifini reddetmesi üzerine daha çok ilgi odağı olmayı başarmış durumdadır. Peki, nedir bu uygulama ve neler yapabiliyoruz derseniz sizleri detaylı olarak bilgilendireceğiz.

Snapchat nasıl kullanılır?

Yaygın ve güncel olan akıllı telefon uygulamaların başın da gelen Snapchat uygulaması Facebook satın alma teklifini reddetmesi üzerine daha çok ilgi odağı olmayı başarmış durumdadır. Peki, nedir bu uygulama ve neler yapabiliyoruz derseniz sizleri detaylı olarak bilgilendireceğiz.

25 Mart 2018 Pazar 13:57
Snapchat nasıl kullanılır?

Uygulama sahipleri fotoğraf ve video çekebilirler ve bunları ileti ekleyerek paylaşabilmektedirler. Bunlar sosyal bir ağ üzerinden paylaşabiliyorlar fakat kısıtlamaların meşhur olduğu uygulamaların için de olan Snapchat uygulaması da bu furyanın için de yer alarak paylaşımlarımızı 1 ila 10 saniye arasın da bir paylaşım kısıtlaması getirmektedir.

Hazırlamış olduğunuz iletiyi karşı tarafın belirlenen süreler için de kadar görmesini istiyorsanız o süreler için de iletiyi görmesini sağlar ve tekrar geri getiremeyeceğiniz bir şekil de iletiyi tamamen silinmesini sağlamaktadır. Bu gönderilerin silinmesi ile geri gelmeyeceğini biliyoruz fakat karşı tarafın ekran görüntüsü alması ile bu silinme özelliği geçersiz kılınabilir. Bunun bilgisini de sizlere snapcahat bizzat veriyor ve haberinizin olmasını sağlıyor.

Uygulama mesajlaşma için benzer uygulamalar ile aynı özellikler de hizmet vermek de ve ücretsiz olarak servislerini gerçekleştirmektedir. Uygulamanın kurulumunun ardından açılan kamera seçeneği ile video gönderimlerinizi de yapabilirsiniz. Listenize eklediğiniz kişiler ile sesli ve görüntülü görüşme yapabilir ve yazışmalarınızı da gerçekleştirebilirsiniz. İçerik göndermek için sağ üst köşeden ön veya arka kameranızı kullanabilirsiniz. Resim göndermek ve üstüne metin eklemek istediğiniz de metin bölümünden bu isteğinizi de yapabilmeniz söz konusu olmaktadır.

İletilerimizin kaç saniye için karşı tarafın görebileceğini belirlemek için sol altta ki simgeyi tıklıyoruz ve seçeneklerden belirlediğimiz saniyeler içerisin de karşı tarafın iletilerimize görmesini sağlıyoruz. Kimlere göndereceksek de bunun için sağ altta bulunan simge bu işlevi yerine getirerek alıcıların belirlenmesini sağlamaktadır. Video göndermek için resim çektiğimiz simgeye basılı tuttuğumuz da video özelliği açılmaktadır. Diğer mesajlaşma uyumalarından farklı özellikler barındırmasan da basit kullanımı ve sınırlayıcı ileti gönderme kriteri ile yaygın bir kullanım olanağına sahip olan uygulama karşı tarafa gönderdiği 007 bond tarzı mesaj ile kendini yok eden iletileri sayesin de popüler olmayı başarmış bir yazılım olarak telefonlarımız da kullanılmaktadır. 

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