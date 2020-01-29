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Speed Signage Yeni Digital Signage YazÄ±lÄ±mÄ± YayÄ±nda
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Speed Signage Yeni Digital Signage YazÄ±lÄ±mÄ± YayÄ±nda

Speed Signage, yeni Digital Signage YazÄ±lÄ±mÄ±nÄ± tamamlayarak yayÄ±na aldÄ±.

sumitc
sumitc
29 Ocak 2020 ÃarÅamba 18:07
Speed Signage Yeni Digital Signage YazÄ±lÄ±mÄ± YayÄ±nda

KullanÄ±cÄ±larÄ±na tamamen web tabanlÄ± arayÃ¼zÃ¼ ile konforlu bir deneyim ve kullanÄ±m saÄlayan yeni Digital Signage yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ± tamamlayarak, yayÄ±na aldÄ±. Daha Ã¶nceden yaptÄ±ÄÄ± birÃ§ok Ã¶zel yazÄ±lÄ±m le sektÃ¶rdeki birÃ§ok markaya Ã¶zel Ã§alÄ±Åmalar yaparak Ã¶zellikle donanÄ±m Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄÃ¼nÃ¼ saÄlamayÄ± amaÃ§layan Speed Signage, sadece TÃ¼rkiye iÃ§in deÄil, tÃ¼m dÃ¼nyadaki kullanÄ±lan sistemlerin kullanÄ±m konforlarÄ±nÄ± yÃ¼kselten yeni yazÄ±lÄ±mÄ± "Speed Signage V.1.8.13"Ã¼ yayÄ±na aldÄ±.Â  Speed Signage Windows, Android, Tizen ve WebOs platformu desteÄi sayesinde mÃ¼Återilere donanÄ±m Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄÃ¼ saÄlÄ±yor.

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Content ManagementSpeed SignageToplantÄ± OdasÄ± Bilgi EkranÄ±Digital Signage SoftwareDigital Signage YazÄ±lÄ±mÄ±ToplantÄ± OdasÄ± Planlama SistemiDigital SignageToplantÄ± OdasÄ± YÃ¶netimi
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