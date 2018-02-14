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Termik Santrallerde Elektrik Nasıl Üretilir

Elektrik, maddenin elektron, pozitron gibi parçacıkların hareketi sonucu oluşan enerji türüdür. Günümüzde hayatın kendisi gibi durmaktadır. Elektrik kullanılmayan cihaz sayısı çok azdır. Gün geçtikçe de azalmaya devam edecektir. Elektriğin kullanıldığı cihazlara elektronik cihazlar denir. Elektriğin bu kadar yaygın olması insanda elektriği kim buldu? nasıl buldu? ne zaman buldu? nasıl üretilir? gibi sorulara yönlendiriyor.

Termik Santrallerde Elektrik Nasıl Üretilir

Elektrik, maddenin elektron, pozitron gibi parçacıkların hareketi sonucu oluşan enerji türüdür. Günümüzde hayatın kendisi gibi durmaktadır. Elektrik kullanılmayan cihaz sayısı çok azdır. Gün geçtikçe de azalmaya devam edecektir. Elektriğin kullanıldığı cihazlara elektronik cihazlar denir. Elektriğin bu kadar yaygın olması insanda elektriği kim buldu? nasıl buldu? ne zaman buldu? nasıl üretilir? gibi sorulara yönlendiriyor.

14 Şubat 2018 Çarşamba 00:05
Termik Santrallerde Elektrik Nasıl Üretilir

Elektriği kim? ne zaman? ve nasıl buldu?


            Antik yunanda kehribar taşının sürtünmesi ile diğer nesneleri kendine çektiği gözlemlenmiştir. Bu çekim gücüne elektrik adını vermişlerdir. Elektrik değimi yunanca "electron" dan gelmektedir. "Electron" kelimesi kehribar demektir. Elektriğin gerçeğe en yakın tanımını yapan kişi Benjamin Franklin'dir. Benjamin Franklin'in fikrine göre, doğadaki bütün maddelerin bünyesinde bir elektrik akışı vardır. Belirli iki madde arasındaki sürtüşme bu akıştan bir kısmının, miktar bakımından fazlalık yaratacak bir şekilde öteki maddeye geçişine sebep olur. Bu fikrin 1952 de bulunması ile birlikte günümüzde bu akışın "elektronlar"dan oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz.


Elektrik nasıl üretilir?


            Enerji yoktan var olmaz ve vardan da yok olmaz. Bir enerji başka bir enerji türüne dönüşür. Bu termodinamiğin en bilindik kanunlarından biridir. Bu kanundan yola çıkarak elektriğin nasıl üretilebileceği anlaşılabilir. Yapılması gereken şey bir enerji türünü elektrik enerjisine dönüştürmektir.
Bu enerji türü genellikle kinetik enerjidir. Elektrik santrallerinin çoğu bu prensibe dayanır.


Termik santrallerde elektrik nasıl üretilir?


            Termik santraller katı, sıvı ve gazlardan oluşan yakıtları ısı enerjisine, ısı enerjisini kinetik enerjiye ve bu kinetik enerjiyi de elektrik enerjisine dönüştürür. Katı, sıvı ve gazlardan oluşan yakıtların yakılmasıyla elde edilen ısı enerjisi ile büyük bir depoda bekleyen su ısıtılır. Su ısı enerjisi kazandıkça buharlaşmaya başlar. Buharlaşan sıvı gaz haline geçtikten sonra taşıma boruları yardımı ile türbinlere doğru yönlendirilir. Sıcak gaz, boruların incelmesi ile basınçtan dolayı hız kazanır. Hızlı gaz türbinlere çarparak türbinleri döndürür. Dönen türbinler kinetik enerji kazanmaya başlar. Bu türbinler daha verimli dönüşler için özel olarak dizayn edilir. Bir ince kanat bir kalın kanat şeklinde giden türbinlerde basınç farkından bir dönüş kuvveti elde edilir. Dönen türbinden oluşan kinetik enerji elektrik enerjisine dönüşür. Ardından üretilen elektrik depo edilir ve kullanıma uygun hale gelir.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Nasıl üretilirTermik Santraller
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