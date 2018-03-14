Tubidy Akıllı Telefona Müzik Aramanın En Kısa yolu!

Mobil telefon çıktıkdan sonra indirmesi oldukça güç olan müzik indirmede zirvede yer alan Tubidy programı kullanışı sizlere derleyeceğiz. Ancak daha kolay bir yol daha bulduk. Vole Music adıyla paylaşımlarını başlayan yeni bir sistem var. Bir kereye mahsus indirip telefonuza kayıt ettikten sonra bir daha asla internet mb harcama olmayacaktır. Tubidy müzik indirme programı iTunes yerini alırken telefonunuza kayıt etekteydi. Vole Music sadece kendi içine kayıt ettirmekte.



İşte tubidy programı bu şekilde zirveye tırmanmakta. İtunes kayıt olan tek uygulama olma özelliğiyle tubidy programı kullanılmakta. Youtube alt yapısında olan tüm müzik indirme ve mp3 indirme programı Tubidy yerleşir. Ancak başta dediğimiz gibi Tubidy programı ücretsiz olmaktadır. Bu kadar Web sitesi arasında güvenilirliği artıran ve virüs olmayan tek site Tubidy.Mobi adresidir.



Bilgisayardan Tubidy programında hıphızlı indirmenin yolları neler?



Tubidy programı daha önce hiç bir yerde bulamayacağınız müzik indirme ve mp3 indirme zirvesinde yer alacak hamleleri sizlerle. Önce bilgisayarınız ile iPhone,Samsung , Nokia yada müzik çalan tüm akıllı telefonlara kurun. Daha sonra Tubidy.mobi adresine giriş sağlayın. Tubidy adresinde yer alan mp3 indir mp4 download ya da Müzik indirmeye başla olarak işaretleyin. Kaydet dedikden sonra şarkıların mp3 versiyonu olarak PC'nize kayıt edin. Daha sonra şarkıları telefona atın.



O Zaman Bilgisayarımda olan şarkıyı telefonda atmaktan ne farkı var diyenler olabilir. Bu kestirme yolun tek farkı İnternet üzerinden sağlam Müzik indirme yolu olmaması olarak sizlere verdik. Saten yolda ya da başka bi yerde 3G ile de kota dostu olarak Tubidy programı kullanılmakta. Bu işlemleri başlamak yolda felan hızlı olabilir. Ancak bu şekilde müzik indirmenin hızını söyleyince anlıyacaksınız. Limewire programı herkes hatırlar. Ya da ayı amlemli diğer Mp3 müzik indirme programı yasak olduğu için kullanılmamakta. O zaman Bilgisayar için de güvenilir Tubidy programı kullanmaya başlayın.



Vole Music ve Tubidy programı arasındaki farklar neler?







İkiside güvenirliği çok sağlam olan programlardır. Ancak tek farklı vole Music GB'nizden yemez. Vola Music programa kayıt ettirir. Tubidy ise Telefon kendi hafızasına Müzik indirir ve dinletir. Ancak kota dostu olarak ikiside indirmede zorlamaz. İşte Tek fark budur ve tamamen ücretsizdir. Premium hesapları ile neler değiştiğini anlatalılır.



Tubidy müzik indirme ve mp3 indirme programı Premium hesabı aslında yok denilecek kadar az. Çünkü herhangi bir sınırlama kesinlikle yoktur. İstediğiniz kadar Tubidy ile müzik indir mp3 dinleme yapabilirsiniz. İşte akıllı telefonlarda devrim niteliğinde kullanılan Tubidy programı bu şekilde kullanılır!

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