Tubidy Müzik indir - Tubidy Mp3 indir

Popüler kültürde elimizden ayırmadığımız telefonlarda en çok yapılan işlem müzik dinlemek olunca Telefona nasıl mp3 indir ve müzik indir soruları akıllara geliyor. Özellikle kandırma programından illahlah eden kullanıcılar ilk gittiği adres Tubidy oluyor. Çünkü Tubidy ile hem mp3,müzik,mp4 indirilebilir. Kullanışı oldukça kolay olduğu içinde tercih ediliyor. Tubidy programı çok hızlı ve kolayca kullanabilirsiniz. Hemen Tubidy kullanmaya başlamak mümkün.



Yolda,sokakta ve evde odanıza çekildiğinizde biriyle mesajlaştığınız anda müzik dinleme ihtiyaclarını gideren program olarak lanse edilen Tubidy kullanmak oldukça kolay. Tubidy kullanmaya başlamak için uygulamayı indirmek zorunda değilsiniz. Tubidy programı indirilmeden de basit kullanışıyla kullanılabilir. Tubidy erişmek için Tubidy.Mobi adresine girmeniz yeterli. Tubidy.Mobi girdikden sonra ise aşağıdaki işlemleri yaparak mp3 telefonunuza indirebilirsiniz. En çok soruları(ESS), Ücretli mi sorusu yanıt arıyor. Tubidy kesinlikle ücretsiz bir programdır ve sizden herhangi bir telif ücreti alınmaz. Programa giriş yaptıkdan sonra isterseniz Telefonunuza indirmeden kullanmaya başlayabilirsiniz. Tubidy kendi önbelleğine alarak (Üye Girişi Yapanlara) Telefonunuzdan bir tane daha kota düşmeden dinleyebilirsiniz.





Tubidy Çok Kolay indirme kılavuzu!

Tubidy Mobi giriş yaptıkdan sonra karşınıza böyle bir ekran açılacak. Search yazarak(İstediğiniz şarkı ve albüm) mp3 indirmeye başlayabilecek. Haydarinna müziğini indirmek istiyorsanuz Haydarinna yazarak sayfanıza şu şekilde bir açıklama gelir.



Hangi MP3 ve Müzik indirmek istiyorsanuz üzerine tıklıyorsunuz ve 3GP Reg, 3GP Hi, 3GP REG PARTS, 3GP Preview, MP3 Audio ve Add to Playlist sayfalarıyla karşılaşacaksınız. Add To Playlist tıklayarak indirmeden ve kota kaybetmeden müzik dinlemeye başlayabilirsiniz. MP3 Audio tıklayarak ise indirme işlemleri başlatabilirsiniz. Tubidy programı kolay kullanım kılavuzu bu şekildedir.



Tubidy 2016 Top Şarkıları şu şekilde:

1- Çağatay Ulusoy - Mutlu Sonsuz

2- 27 FT- Birol Namoğlu - Muhtemel Aşk

3- Soner Sarıkabadayı - Taş

4- Murat Dalkılıç Boygar - Leyla

5- Simge - yankı

6- Ozan Doğulu ft Gülden Mutlu - Uzun Lafın Kısası

7- İrem Derici - Dantel

8- Ayşegül Alding ft Gökhan Türkmen - Durum Leyla

9- Emre Aydın - Ölünmüyor

10- Mehmet Erdem - Olur O zaman



Tubidy ile oldukça fazla şarkı indirimleri yapıldığı için Türkiye özel sayfada en çok indirilen mp3 ve müzikler değişiklik gösteriyor. Tubidy zirvede yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy bir film için söylediği Mutlu Sonsuz müziği zirveye oynuyor. İkinci sırada ise 27 FT Birol Namoğlu ait Muhtemel Aşk şarkısı rekor kırıyor. Gripin söylediği şarkı tüm Türkiye zirvede. 22.482.138 kişi tarafından izlenen video klip dahil müzik indirme rekorları kırıyor. Son sırada yer alan Mehmet Erdem Olur O zaman şarkısı ise 3.629.887 kişi tarafından indirilerek sonuncu sırada.

