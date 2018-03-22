Turksat 4A yeni kanal frekansları, ayarları ve otomatik uydu alıcılarına TV cihaz güncelleme 2018

Türksat A.Ş. hizmet kalitesinin artırılması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, mevcut şebeke arama frekanslarına (Türkiye ve Batı kapsama alanı için 12380 V SR:27500 Türkiye ve Doğu kapsama alanı için 12423 H SR:30000) yeni frekanslar eklendi.

Bu yenilik kapsamında şebeke tarama hizmetinden faydalanmak için, bulunduğunuz kapsama alanına göre aşağıdaki tabloda verilen herhangi bir frekans kullanılabilecektir. Uydu alıcısının “Kurulum” veya “Ayarlar” menüsünden, “Tek Kanal Arama” alt menüsünde, “Uydu” kısmında “Türksat 42° E” ve Türksat Ankara Paket parametrelerini manuel olarak girilerek, “Şebeke Arama” (Network Search) açık seçilmelidir. Otomatik tarama sonucunda, güncel kanal bilgileri uydu alıcınıza eklenmektedir.

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu uydu alıcılarında ise yeni frekanslar otomatik olarak güncellenmekte olup herhangi bir ayar yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Turksat 4a uydu frekanslar ayarları nasıl yapılır, Otomatik kanal güncelleme nasıl yapılır resimli anlatım ile yerli yabancı polirizasyon uydu frekanslarını tek tuş yardımıyla nasıl yapılmalı...



HD kanallarında yer aldığı yeni liste için Türksat 4A ayarı yapılması gerekmektedir. Kanal ayarları sonucunda eğer televizyonunuz HD özelliği destekliyorsa televizyonunuz da HD kanalları izlemeniz mümkün olmaktadır. HD desteklemiyorsa kanallarda yayın bulunmamaktadır.…

Türksat 4a kanal yükleme

Türksat otomatik arama frekansını uydu alıcısına girip, şebeke arama (Network Search) açık seçilerek, kanal arama (Manual Search) yaptırılması güncel kanal listesinin uydu alıcınıza yüklenmesi için yeterlidir. Ancak herhangi bir olumsuzluk durumunda kаnalları manuel olarak ekleyebilmeniz için Türksat 4a kanal listesinin tamamını aşağıda belirttik.

Türksat 4a otomatik arama frekansı bilgileri ise şöyle;

Frekans : 11844 MHz

Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Frekans : 11747 MHz

Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

türksaat 4a frekans ayarı

Türksat 4a uydusu hizmete girdi.Bu nedenle değişen frekanslаr için çanak antenle oynanmayarak, televizyon kanalları yeni frekanslara taşınacak. Türksat 4A ile yeni tv kanal frekans düzenlemeleri yapıldı. Kanalların büyük bölümü yeni uyduya taşındı.

Televizyоn ve radyo kanallarının frekansları 17 Eylül'ü 18 Eylül'e bağlayan gece değişti. Yapılan değişiklikten sonra vatandaşlar kanalların yeni frekanslarını bulmak ve frekans ayarlama işleminde oldukça sorun yaşandı. Türksat 2A haberleşme uydusunun ömrü 2016 yılının başında tamamlandığından, söz konusu uydu üzerindeki yayınlar Türksat 4A haberleşme uydusuna aktarılacak, yeni TV kanallarıyla birlikte Türksat uyduları üzerindeki TV kanal sаyısı 500'ün üzerine çıkacaktır.