Üç Kategoride Ödül Alan Kaspersky Lab Yine Zirvede

2017’de kazanılan bir dizi ödülün ardından, Kaspersky Lab’in dört farklı ürünü üç test kategorisinde ödüller aldı. En başarılı ürün olan Kaspersky Internet Security, En İyi Performans, En İyi Kullanılabilirlik ve En İyi Onarım kategorilerinde birinci oldu. Kaspersky Small Office Security, En İyi Performans dalında ödül kazanırken Kaspersky Endpoint Security, En İyi Kullanılabilirlik ve Kaspersky Virus Removal Tool ise En İyi Onarım ödüllerini kazandı.

En İyi Performans kategorisinde, iki ayda bir yapılan performans değerlendirmelerinde en iyi ortalama puanı elde edenler ödüle layık görülüyor. Testlerde tipik kullanıcı davranışlarının sistemin hızına olan etkisi ölçülüyor. Örneğin popüler websitelerini açmak, dosya kopyalamak ve indirmek, sık kullanılan uygulamaları kurup açmak gibi aktiviteler izleniyor.

Kullanılabilirlik kategorisi ürünün sistemin genel kullanımına etkisine odaklanıyor. Bu kategori iki faktörü değerlendiriyor: Bilinmeyen programlar veya hatalı tespit ve güvenli programların zararlı sanılması nedeniyle çıkan uyarı mesajlarının kullanıcının dikkatini dağıtması. AV-TEST’in özel analiz sistemi, Mozilla Firefox ve Adobe Reader gibi popüler programların en son sürümlerinin hiçbir uyarı mesajı vermeden veya programlar engellenmeden çalıştırılıp çalıştırılamadığını inceliyor.

En İyi Onarım ödülleri ise mevcut zararlı yazılım gruplarından etkilenmiş sistemlerin düzeltilmesinde başarılı olan ürünlere veriliyor. Zararlı yazılım grupları arasında, bileşenlerini test sistemi içinde gizleyebilen rootkit işlevleri de bulunuyor.

“Kaspersky Lab’in her yıl yapılan bu testlerdeki son başarısı, siber suçlara karşı 20 yıllık tecrübenin üzerine kurulan ürünlerimizin gücünü tam olarak yansıtıyor.” diyen Kaspersky Lab Zararlı Yazılımla Mücadele Araştırmaları Direktörü Timur Biyachuev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzmanlarımızın bilgisi, tehdit istihbaratı verileri ve koruma teknolojilerimizin etkinliğini bir araya getirerek en yeni siber saldırıları ortaya çıkarıp herkesi bilinen ve bilinmeyen tehditlere karşı koruyan güçlü çözümler sunuyoruz.”

Uluslararası lider bir servis sağlayıcı olan AV-TEST Institute, 2500 TB’tan fazla test verisiyle çalışarak BT güvenliği endüstrisindeki trendleri takip etmek için düzenli olarak güncellenen karmaşık test prosedürleri uyguluyor.

AV-TEST Ödülleri ile ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Kaspersky Lab Hakkında

Kaspersky Lab, 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren küresel bir siber güvenlik şirketidir. Kaspersky Lab'in derin tehdit zekâsı ve güvenlik uzmanlığı dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin, kritik altyapıların, hükümetlerin ve tüketicilerin korunması için sürekli yeni nesil güvenlik çözümlerine ve hizmetlerine dönüşmektedir. Şirketin kapsamlı güvenlik portföyüne, lider uç nokta koruması ve gelişen karmaşık dijital tehditlerle mücadele eden bir dizi özelleştirilmiş güvenlik çözümleri de dâhildir. 400 milyonu aşkın kullanıcı Kaspersky Lab teknolojileri ile korunmaktadır ve 270 bin kurumsal müşterinin kendileri için en önemli şeyleri korumalarına yardımcı olmaktayız. Daha fazla bilgi için: www.kaspersky.com/tr