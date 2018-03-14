Ücretsiz Whatsapp indir! Son Sürüm Whatsapp indir

WhatsApp ile dilediğiniz kadar meaj gönderimi yapabilir ve sesli aramalar yapabilirsiniz. Üstelik tüm bu işlemleri yıllık sadece 1.50 tl gibi cüzi bir rakama yapabilirsiniz..

WhatsApp daha önce sadece mesajlaşma özelliği bulunurken daha sonra Facebook tarafından 19 milyar dolar gibi bir ücretle satın alındıktan sonra yeni özellikler eklenerek geliştirildi ve popülerliğini korudu.

WhatsApp Nasıl İndirilir?

WhatsApp Android indir (Ayrıca Samsung için uygundur) linkine tıklayarak Android akıllı telefonunuza WhatsApp yükleyebilirsiniz. WhatsApp iPhone indir linkine tıklayarak iOS işletim sistemine cihaz cihazlarınıza uygulamayı yükleyebilirsiniz.

Uygulamayı yükledikten sonra telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Telefon numaranızı girdikten sonra bir doğrulama kodu tarafınıza gönderilecek bu kodu girdikten sonra arkadaşlarınız ile sınırsız bir şekilde mesajlaşabilirsiniz.







WhatsApp indirmek artık çok kolay. WhatsApp Messenger dünyada en fazla tercih edilen ve milyonlarca kişiye hitap eden bir mesajlaşma programıdır. Özellikle son zamanlarda yapmış olduğu yenilikler ile kullanıcılarının beğenisini kazanan WhatsApp bu yeniliklere yenilerini ekleyecek gibi gözüküyor. Son olarak sesli arama özelliğini en çok kullanılan cihazlardan Android, İOS ve Blackberry sistemleri için uygun hale getiren şirket ayrıca bilgisayar ile entegre şekilde kullanılabilen WhatsApp Web özelliğini de hizmete açtı. WhatsApp Messenger kullanırken en yeni özelliklerden geri kalmak istemiyorsanız Play Store ya da App marketlerden indirme ve güncelleme işlemlerinizi yapabilirsiniz. İşte WhatsApp indirme linkleri ve Messenger'ı güncelleme bilgileri.



WhatsApp'ı Android telefonlara indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.



http://www.whatsapp.com/android/

WhatsApp'ı İOS telefonlara indirmek içinaşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8

WhatsApp'ı Windows Phone telefonlara indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/whatsapp/218a0ebb-1585-4c7e-a9

Diğer işletim sistemli telefonlara WhatsApp yüklemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz

http://www.whatsapp.com/download/?l=tr



WhatsApp nedir?



WhatsApp Messenger ailenize ve arkadaşlarınıza mesaj, resim, sesli not ve video mesaj göndermenizi sağlayan oldukça gelişmiş bir sohbet uygulamasıdır. WhatsApp Messenger sohbet uygulamasını kullanmaya başladıktan sonra SMS kullanmayı unutacaksınız. WhatsApp Messenger sohbet uygulaması toplu sohbet imkanı da sunmaktadır.

WhatsApp Messenger; iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows Phone ve Symbian (Nokia vb.) işletim sistemine sahip cep telefonlarında ve tablet bilgisayarlarında kullanılabilen bir uygulamadır.



WHATSAPP SESLİ ARAMA ÖZELLİĞİ İPHONE'DA NASIL AKTİF HALE GETİRİLİYOR?



Yeni özelliği iPhone'larda kullanmak için WhatsApp'ın yeni sürümünü App Store'dan indirmek gerekiyor. Bu işlemin ardından WhatsApp söz konusu özelliği otomatik olarak kullanmanıza izin veriyor. Güncellemeyi yayınlayan şirket, bu özelliğin her iPhone'a gelmesinin biraz zaman alabileceğini belirtiyor.



Yeni özellik hemen aktif olmayabilir!

Ancak şu an itibariyle güncelleme notunda da belirtildiği üzere arama özelliği yavaş yavaş tüm cihazlara gönderiliyor ve sürecin

tamamlanması birkaç hafta sürecek. Yani indirir indirmez yeni özelliğe kavuşamama ihtimaliniz de bulunuyor. Yine de daha önce Android'de gördüğümüz şekilde özelliğe sahip olan biri tarafından aranıldığında aramanın aktif olup olmayacağı ile ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor.

iPhone için WhatsApp güncellemesinde bunun dışında yeni özellikler de bulunuyor. İlk olarak kişilerinizi direkt uygulama içerisinde düzenleyebilirken, birden fazla video gönderebiliyor ve videoları göndermeden önce kesip yönünü de değiştirebiliyorsunuz. Mesaj gönderme tuşunun yanında bulunan kamera simgesine basıldığında da artık son çekilen fotoğraflar görünüyor. Ek olarak iOS 8 ile birlikte gelen diğer uygulamalar içerisinden paylaşım yapma özelliği de sonunda WhatsApp'a geldi.



WhatsApp indirmek için haberimizde tıklayınız. En güncel sürümünü indirmek ve güncelleme yapmak için haberimizdeki adımları takip edebilirsiniz. Gelişmiş tasarımı ve en yeni hizmetleri ile milyonlarca kullanıcıya ulaşan WhatsApp Messenger'ın en yeni sürümünde hangi yenilikler var? İşte WhatsApp indirme ve güncelleme açıklamaları.



Whatsapp son zamanlarda popülerliğini her geçen gün arttırmakta ve yeni güncelleme sizlere sunmakta. Son güncelleme dahil Whatsapp APK'leri beserhaber aracılığıyla ücretsiz olarak indirebilirsiniz.