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Video Oyunların Keşfi

Online oyun Tarihinden bahsetmeden bu sektörün başı olan İnternet ve Videonun tarihine değinelim.

Video Oyunların Keşfi

Online oyun Tarihinden bahsetmeden bu sektörün başı olan İnternet ve Videonun tarihine değinelim.

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:28
Video Oyunların Keşfi

VİDEO OYUNLARIN KEŞFİ

Online oyun Tarihinden bahsetmeden bu sektörün başı olan İnternet ve Videonun tarihine değinelim.

Oyun dendiğinde ilk akla gelen ABD’dir. Sonrada Japonya ve Avrupa’nın da katkısı olmuşsa da Amerika hem oyun sektörünün gelişimi hem oyun tarihi hem de oyunun öncülüğü bakımından yerini her zaman korumuştur. Amerika Birleşik Devletleri bu başarıyı Massachusetts Institute of Technology’e borçlu. Kısa adıyla MİT, söyleyeceklerim bu üniversite ve öğrencilerinin ismi çok geçecek. Günümüzde İnternet ve Oyun sektörünün icadına ve geliştirilmesini bu okula borçluyuz.

Video oyun 70’lerin başında oynanmaya başlıyor, ama asıl video oyunun çıkış tarihi 1950’nin sonlarına dayanmaktadır. TX-0 Makinelerinde Grafik tabanlı programlar yazan Massachusetts Insitute of Technology Üniversitesi bu işlemi gerçekleştiriyor.

  1. Mouse in the Maze: Oyuncuların labirent duvarlarını ve bir parça peyniri yerleştire bildiği ve fareyi bıraktıktan sonra farenin peyniri arayışının izlenebildiği oyundur.
  2. HAX Konsol üzerindeki iki anahtar vasıtasıyla çeşitli görsel şekiller ve seslerin yapılabildiği bir oyundur.
  3. Tic - Tac - Toe : Işık kalemi kullanılarak, kullanıcının ekrana (X) ve (O) işaretleri yazdırabildiği oyundur. Bir yerden tanındık geliyor gibi Oyunun tarihini belirleyen ilk yazılımlar bunlar.

1961 Yılında,  Massachusetts Insitute of Technology Üniversitesi’nde içinde Steve Russell’ın da bulunduğu bir takım öğrenci o yılın bilgisayarı olan DEC PDP-1 de SPACEWAR isminde oyun programlıyorlar. Oyun tarihte ilk defa yazılı tabandan, grafik anlayışa geçilen oyundur.  Ralp Baer 1966 yılında  TV standartlarında oynanabilen ilk oyun olarak Corndog isimli basit bir oyun yaptı. Ralph’in katkısıyla, Bill Harrison la beraber (light gun) ışık tabancasını icat etti ve Bill Rusch ile bazı video oyunlar geliştirdi. Baer geliştirmeye devam etti ve 1968 de Hedefe Ateş Etme -Masa Tenisi gibi oyunları çalıştıran prototipi tamamladı. Şimdi 1970’lere gidelim Eylül 71’de Stanford Üniversitesinde ki bir öğrenci derneği Galaxy Game i kurdu. Bu oyun jetonla çalışan ilk video oyundur. Aynı zamanda da DEC PDP-11/20 Bilgisayarlarda da vektörel grafik terminali barındıran ve çalışan ilk ve tek oyundur. 1972 yılında dörtten sekiz konsolda oynana bilecek şekilde güncellendi.   

    

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