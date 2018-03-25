Whatsapp bilgilerini bilgisayar üzerinden görüntülemek

Şimdi uygulamanın bilgisayar üzerinden içerik bilgilerini görüntülemek için sizlere izlenecek olan yolları kısaca anlatacağız.

Gününün çoğunluğunu bilgisayar da geçirenler için çok kullanışlı olacak bu bilgiler sayesin de uygulama mesajlarını kaçırmadan hemen cevaplayabilecek ve bilgisayar üzerinden daha rahat yazma olanağı ile hızlı bir kulanım sağlayacaksınız. Uygulamanın tüm özelliklerini bilgisayarınızdan kontrol etmek için Desktop Notifications uygulamasını edinmeniz öncelikle gerekli olacaktır. Bunu Android telefonunuzun üzerinden kurduktan sonra bilgisayarınızdan tarama motorlarının Firefox ya da Chrome hangisini tercih ediyorsanız. Bu tarayıcıların eklentisini de kuruyoruz ve akıllı telefonumuz ile eşleşmesini sağlıyoruz.

Bu adımları eksiksiz olarak yapabilmemiz için uygulamanın öncelikli olarak son sürümü olan versiyonunu telefonumuza kurmamız önemli bir unsur olmaktadır. Daha sonrasın da gerekli uygulama yardımcı programı ile hem telefonumuzdan hem de bilgisayarımızdan kurmuş olduğumuz eklenti ile direk olarak eşleşmeleri göreceğiz ve sonrasın da bilgisayarımızdan gelen mesajları ve diğer iletileri kontrol edebileceğiz.

Daha verimli bir kullanım için uygulama eklentisini bilgisayarımıza kurdumuzda açılan pencerenin sadece Whatsapp için açık kalması sık gelen verilerin kontrolünü daha da kolaylaştırarak bizlere PC başından akıllı telefonumuza gelen bildirimlerin tümünü kontrol etme olanağını verecektir. Bu özelliği her iki cihazın olduğu zamanlardan kullanırken dışarı çıkacağımız da eklentiyi kapatmak zorun da olmadan sadece akıllı telefonumuz aracılığı ile yine iletileri kontrol edebiliriz ve bilgisayarımıza ileti gelmemesini istiyorsak dışarı çıkarken kapmamız gerekli olabilmektedir. Daha verimli bir kullanım için bu küçük ayrıntılar hem gizliliğinizi sağlayacak hem de sizlere daha rahat bir uygulama kullanımı sunacaktır.

Her iki cihazın da etkili olduğu bu özellik için telefonunuzun yanın da olması gerekmektedir ve sadece biri üzerinden iletilerinizi yönetmek istiyorsanız seçeneğiniz sadece akıllı telefonunuz olacaktır çünkü sadece PC üzerinden ileti almak ve telefonun uygulamasını engellemek söz konusu olmamaktadır. Uygulama yapımcıları bu tek kullanım için cihaz güncellemesi yaptıklarını açıklasalar da daha uzun süre bekleyeceği açık olan kullanıcıların bu küçük ayrıntılara dikkat ederek rahat bir kullanım el de etmeleri mümkün olmaktadır.