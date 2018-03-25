Whatsapp nasıl kullanılır ve bilinmeyen uygulamaları

Yarım milyar kullanıcı ile popülerliğini ve mesaj yazma çılgınlığını ifade eden bu uygulama ile nasıl kullanıldığını ve bilinmeyen yönlerini paylaşacağız. Öncelikle Whatsapp tanımı yapalım ki daha net kafanız da bilgiler otursun. Uygulama indirildiği telefon üzerin de hiçbir şebekeye bağlı kalmaksızın mesaj gönderebilmekte ve bunun için internet bağlantısına ihtiyaç duymaktadır. Bu uygulamanın kullanılması ücretsiz olarak bilinmektedir. Birçok telefon markası için kullanımı bulunan uygulamanın sadece mesaj özelliği değil resim gönderme özelliği ve sesli görüşme ayrıcalığı da bulunmaktadır.

Uygulamayı indirmek için hiçbir ücret ödemenize gerek olmamaktadır. Direk olarak Google Play üzerinden indirilebilen uygulama telefonlarınıza kurularak iletişim sağlamanızın internet yolu ile ücretsiz bir hale dönüştürmektedir. Kurulum ardından gerekli olan bilgiler için de kendi telefon numaranızı ve isminiz ile kurumu yapıyorsunuz. Rehberiniz de olan kişiler için de uygulamaya sahip olan tüm kullanıcılar ile görüşme yapabilmektesiniz. Bunu sınırsız olarak internetinizin hızına bağlı olarak gerçekleştirmeniz mümkün olmaktadır. Uygulama içinde kendinize ait bir isim ve resim belirleme imkânı da sunulan ayrıcalıklar için de yer almaktadır. Bunun için uygulamayı açtıktan sonra ayarlar bölümünden profil seçeneklerine giderek değişim yapmanız ile kendi belirleyeceğiniz bir esimi eklemeniz sayesin de herkese görünüz olan isminiz ve resminiz değişecektir.

Profil resminizi gizlemek istiyorsanız yapmanız gereken adımların başın da ayarlar bölümü gelecektir ve buradan profil sekmesine ve daha sonra hesap ve gizlilik bölümü ile profil resmi kısmından diğer kullanıcılar için bu gizliliği elde edebilirsiniz. Ayarların için de gizlilik için sizlere bazı seçenekler sunulmaktadır bunların içerisinden hangisi sizin için uygun ise onu seçerek işlemi sonlandırabilirsiniz. Seçenekler içerisin de herkes, kişilerim ve hiç kimse bulunmaktadır. Burada en önemli olan seçenek kişilerim olmaktadır ziyadesi ile gizlilik istediğiniz belirli kişiler için bu seçenek çok daha olumlu sonuçların alınmasını sağlayacaktır. Diğer iki seçenek ise tam bir açıklık ve kısıtlama getiren seçeneklerdir.