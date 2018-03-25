Whatsapp profil resmi kaydetmek

İşte böyle durumlar da yapacaklarınız hakkın da sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bunlar için uygulayacağınız kısa adımlar olsa da bilinmesi gereken bazı önemli noktalar için detayları ile sizlere nasıl yapıldığını en kısa yolları ile göstermek için bir uygulama sahibi olmanız öncelikle gerekli olmaktadır. Uygulama için de ki özellikler ile kullanıcıların profil resimlerini kaydedebilirsiniz ve yapmanız gereken adımları sizlere kısa ve net olarak ifade edeceğiz.

Listeniz de ki arkadaşlarınızın profil resimlerine bakabilir fakat onların bu resimlerini bilgisayarınıza nasıl kaydedeceğinizi bilmiyorsanız yapacağınız basit olan adımları sizler ile paylaşacağız. Bunun için uygulamayı indirip kurdunuz ve listeniz de sahip olduğunuz arkadaşlarınızın profil resimlerini görüyorsunuz ama kaydetmek için tıklama ve ya ek bir seçenek gözünüze çarpmıyor ki orada sizleri kaydetmek için ek bir uygulama bölümünün olması gerekiyor fakat uygulama henüz bu özellikleri direkt olarak kullanıcısına ek bir paket ile sunamadığı için bizler farklı bir yol izleyerek bu adımı tamamlayacağız. Farklı bir adım olarak izleyeceğiz çünkü uygulama bu resim dosyalarını direk olarak almamıza olanak sağlamasa da kendi için de barındırmakta ve bir dosya halin de tüm arkadaş listeniz de ki kişilerin profil resimlerini bu dosyanın için de barındırmaktadır. Peki, bu dosyaya nasıl ulaşıyoruz derseniz işte size gidişin yolu.

Arkadaşlarımızın profil resimleri için uygulamanın içine gideceğiniz ve bunun için izleyeceğimiz adımlar net olarak şu şekil de karşımıza çıkıyor. SD card, Whatsapp, profile Pictures bu yolu eksiksiz olarak sonuna kadar geldiğiniz de telefonundan bu arkadaşçalarınızın ve listenizde ki tüm uygulama kullanıcılarının profil resimlerine ulaşacak ve istediğiniz gibi SD card için de herhangi bir yere taşıyacak veya bilgisayarınıza indirerek kullanmak islediğiniz yer için depolayabileceksiniz. Kayıtlı olan dosya biçimi telefonlar için farklılık gösterebilir bunun için bazı program desteklerine gerek duyabilirsiniz fakat uygulama içinden almak için sadece gösterdiğimiz adımlara uymanız yeterli ve net bir sonuç verecektir.