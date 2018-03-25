banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
116603
ALTIN
172.438
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6086
EURO
4.9052
Patlayan su borusu her şeyi dondurdu!
Patlayan su borusu her şeyi...
Taksim’de korkutan yangın!
Taksim’de korkutan yangın!
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi!
İDO ve BUDO seferleri iptal...

Whatsapp silinen mesajları geri getirme

Uygulamanın güncelliğini koruması ile daha çok kullanıcı tarafından tercih edilmesi günümüz de özelliklerinin daha fazla ön plan da olmasını sağlamaktadır bunlar için sizlere uygulamanın bilinmeyen yönlerini anlatamaya devam etmekteyiz.

Whatsapp silinen mesajları geri getirme

Uygulamanın güncelliğini koruması ile daha çok kullanıcı tarafından tercih edilmesi günümüz de özelliklerinin daha fazla ön plan da olmasını sağlamaktadır bunlar için sizlere uygulamanın bilinmeyen yönlerini anlatamaya devam etmekteyiz.

25 Mart 2018 Pazar 14:09
Whatsapp silinen mesajları geri getirme

Mesajlaşma için en çok tercih edilen uygulama da sizler yazışırken gerçekleştirmiş olduğunuz bu yazışmalar bir alan da depolanmaktadır ve siz elle silmediğiniz sürece de burada kalacaklardır. Ola ki manuel olarak sildiniz ve geri almak istiyorsunuz işte bu durum da neler yapılabileceği hakkın da sizlere güncel bilgiler vereceğiniz ve bilinmeyen yönleri ile bu özelliğinden detaylı olarak bahsedeceğiz. El ile silinme durum da yapacağımız iki yöntem olmaktadır bunlardan birincisi siz silmiş olsanız bile uygulamanın kendisi konuşmalarınızı yedi öncesine kadar yedeklemektedir. Bunun için uygulamayı kaldırıp yeniden kurmanız sorunu çözecektir.

Peki, yedi gün öncesin de ki görüşmelerimize nasıl ulaşacağız işte size cevaplar. Bunun için sd kartımız da bazı dosyalara erişeceğiz ve izleyeceğimiz yol şu şekil de olacaktır, sdcard, whatsapp, databases bu yolu izlerseniz gerekli olan dosyalarınızı bulacaksınız ve bir editör program yardımı ile açıp kullanmanız mümkün olacaktır. Bu dosyalar tarihli olarak yer almaktadır ve kimin ile görüştü iseniz o kişinin kısaltılmış adını ve konuşmaların geçtiği tarihi göreceksiniz. İstediğiniz dosyaları kısa bir aramanın ardından bulacak ve el ile sildiğiniz dosyalarınızı bura da ki yedeklerden kolaylıkla bulacaksınız. İstediğiniz dosyaları elde ettikten sonra uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemeniz sorunu çözecek ve konuşma depo alanın da yine bu dosyaları görebileceksiniz.

Daha farklı bir yol üzerinden kaybolan dosyalar için arama yapmakta mümkün olmak da fakat bunu bir telefoncuya yaptırmak istediğiniz den sizden yüklü bir ücret talep ederek zor durumunuzdan faydalanmaya çalışmaktadırlar. Oysa izleyeceğiniz adımları ile sizlere verdiğimiz bilgiler ışığın da harfiyen uyguladığınız da dosyalarınıza el ile silmiş olsanız bile kolaylıkla ulaşacaksınız. Bunun için tarihleri temel almanız gerekecektir ve kısaltmalar isimleri nitelendiremeyebiliyor bu gibi durumlarda dosyalar için de biraz haşır neşir olarak sorunu çözecek ve ödeyeceğiniz işlem tutarı için kendinize sevdiğiniz başka bir şeyi alarak kar kaldığını düşünebilirsiniz. Doya gidiş yolu için doğru harfleri seçtiğiniz sürece hiçbir sıkıntı yaşamadan işleminizi yapabilirsiniz. 

Anahtar Kelimeler:
WhatsappWhatsapp Silinen Mesajları Geri GetirmeWhatsapp Silinen MesajlarWhatsapp IndirWhatsapp DownloadWhatsapp.comWww.whatsapp.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Whatsapp nasıl kullanılır ve bilinmeyen uygulamaları
Whatsapp nasıl kullanılır ve bilinmeyen uygulamaları
Whatsapp profil resmi kaydetmek
Whatsapp profil resmi kaydetmek
Whatsapp bilgilerini bilgisayar üzerinden görüntülemek
Whatsapp bilgilerini bilgisayar üzerinden görüntülemek

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim