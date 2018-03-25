Whatsapp silinen mesajları geri getirme

Mesajlaşma için en çok tercih edilen uygulama da sizler yazışırken gerçekleştirmiş olduğunuz bu yazışmalar bir alan da depolanmaktadır ve siz elle silmediğiniz sürece de burada kalacaklardır. Ola ki manuel olarak sildiniz ve geri almak istiyorsunuz işte bu durum da neler yapılabileceği hakkın da sizlere güncel bilgiler vereceğiniz ve bilinmeyen yönleri ile bu özelliğinden detaylı olarak bahsedeceğiz. El ile silinme durum da yapacağımız iki yöntem olmaktadır bunlardan birincisi siz silmiş olsanız bile uygulamanın kendisi konuşmalarınızı yedi öncesine kadar yedeklemektedir. Bunun için uygulamayı kaldırıp yeniden kurmanız sorunu çözecektir.

Peki, yedi gün öncesin de ki görüşmelerimize nasıl ulaşacağız işte size cevaplar. Bunun için sd kartımız da bazı dosyalara erişeceğiz ve izleyeceğimiz yol şu şekil de olacaktır, sdcard, whatsapp, databases bu yolu izlerseniz gerekli olan dosyalarınızı bulacaksınız ve bir editör program yardımı ile açıp kullanmanız mümkün olacaktır. Bu dosyalar tarihli olarak yer almaktadır ve kimin ile görüştü iseniz o kişinin kısaltılmış adını ve konuşmaların geçtiği tarihi göreceksiniz. İstediğiniz dosyaları kısa bir aramanın ardından bulacak ve el ile sildiğiniz dosyalarınızı bura da ki yedeklerden kolaylıkla bulacaksınız. İstediğiniz dosyaları elde ettikten sonra uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemeniz sorunu çözecek ve konuşma depo alanın da yine bu dosyaları görebileceksiniz.

Daha farklı bir yol üzerinden kaybolan dosyalar için arama yapmakta mümkün olmak da fakat bunu bir telefoncuya yaptırmak istediğiniz den sizden yüklü bir ücret talep ederek zor durumunuzdan faydalanmaya çalışmaktadırlar. Oysa izleyeceğiniz adımları ile sizlere verdiğimiz bilgiler ışığın da harfiyen uyguladığınız da dosyalarınıza el ile silmiş olsanız bile kolaylıkla ulaşacaksınız. Bunun için tarihleri temel almanız gerekecektir ve kısaltmalar isimleri nitelendiremeyebiliyor bu gibi durumlarda dosyalar için de biraz haşır neşir olarak sorunu çözecek ve ödeyeceğiniz işlem tutarı için kendinize sevdiğiniz başka bir şeyi alarak kar kaldığını düşünebilirsiniz. Doya gidiş yolu için doğru harfleri seçtiğiniz sürece hiçbir sıkıntı yaşamadan işleminizi yapabilirsiniz.