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WhatsApp yazışmalarına yeni kan! “kaybolan mesajlar”

Popüler mesajlaşma uygulamalarının başını çeken WhatsApp, yeni özelliği ile gündemde.

WhatsApp yazışmalarına yeni kan! “kaybolan mesajlar”

Popüler mesajlaşma uygulamalarının başını çeken WhatsApp, yeni özelliği ile gündemde.

01 Ekim 2019 Salı 15:44
WhatsApp yazışmalarına yeni kan! “kaybolan mesajlar”

 Sosyal medyadaki tirajını artırmak için satın alma yoluna giren Facebook daha önceleri de rekor fiyatlar sunarak WhatsApp ve Instagram uygulamalarını satın almıştı.

 Snapchat isimli uygulama için de aynı şekilde yol izleyen Facebook, uygulamayı satın alamayınca benzer özellikleri bünyesindeki sosyal medya platformlarına entegre etmeye taktiğini uygulamaya başlamıştı.

 Facebook bu durumu şimdilerde WhatsApp üzerinde kullanmakta. Popüler mesajlaşma uygulamalarını başını çeken WhatsApp'a Snapchat'i hatırlatan bir özellik daha eklenecek.

 WhatsApp mesajları otomatik bir şekilde silen bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu özelliğin şu an için, yalnızca 5 saniye ve 1 saat gibi süreleri kapsayacağı belirtiliyor.

"Kaybolan mesajlar" isminin verildiği bu özelliğin ne zaman kullanılabileceğine ilişkin açıklama ise henüz yapılmış değil.

Ayni zamanda WhatsApp'ta çok fazla emoji seçeneği mevcut. Bazı zamanlar doğru zamanda doğru emoji'yi bulmak pek kolay olmayabiliyor. Artık istendiği zaman emoji'yi kelime kullanarak aramak mümkün. Fakat bu özelliği kullanabilmek için 'auto correct' özelliğinizin aktif olması gerekmekte.

Son Güncelleme: 01.10.2019 15:46
Anahtar Kelimeler:
InstagramFacebookWhatsapp Kaybolan MesajlarWhatsapp Yeni özelliklerWhatsap Yeni özellikWhatsapp
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