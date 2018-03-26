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Yargıtay dosya sorgulama

Hukukun hayatımızdaki yeri ve önemi tartışılmazdır. Sahip olduğumuz haklarımızı devlete ve insanlara karşı kullanabilmemiz için hukukun varlığı gereklidir. Sahip olduğumuz haklar ihlal edildiği zaman bunu korumak ve düzeltmek devletin görevidir. İnsanlar, haklarını dava yolu ile korurlar. Herhangi bir konuda, hak ihlali yaşandığı takdirde, devletin adalet mekanizması devreye girer ve dava açılır. Davalar ilk olarak ilk derece mahkemelerinde görülür. Örneğin; bir boşanma davası aile mahkemesinde açılır. Eğer kamuyu ilgilendiren bir durum söz konusu ise, örneğin; bir cinayet işlenmiş ise, savcı iddianame hazırlar ve dava ağır ceza mahkemesinde açılır.

Yargıtay dosya sorgulama

Hukukun hayatımızdaki yeri ve önemi tartışılmazdır. Sahip olduğumuz haklarımızı devlete ve insanlara karşı kullanabilmemiz için hukukun varlığı gereklidir. Sahip olduğumuz haklar ihlal edildiği zaman bunu korumak ve düzeltmek devletin görevidir. İnsanlar, haklarını dava yolu ile korurlar. Herhangi bir konuda, hak ihlali yaşandığı takdirde, devletin adalet mekanizması devreye girer ve dava açılır. Davalar ilk olarak ilk derece mahkemelerinde görülür. Örneğin; bir boşanma davası aile mahkemesinde açılır. Eğer kamuyu ilgilendiren bir durum söz konusu ise, örneğin; bir cinayet işlenmiş ise, savcı iddianame hazırlar ve dava ağır ceza mahkemesinde açılır.

26 Mart 2018 Pazartesi 10:02
Yargıtay dosya sorgulama

Davalar açıldıktan sonra yargılama süreci başlar, deliller değerlendirilir, tanıklar dinlenir ve en nihayetinde bir karar verilir. Mahkemenin vereceği karar kesindir ancak taraflardan birisi eğer kararın haksız olduğunu düşünüyorsa Yargıtay’a başvurarak kararın bozulması için mücadele verebilir. Yargıtay, adliye mahkemeleri tarafından verilen kararları inceleyen ve kanunda başka mercii öngörülmemişse son inceleme mercii olan bir bağımsız yüksek mahkemedir. Yargıtay ya kararı onayacaktır, böylelikle karar geçerliliğini koruyacaktır, ya da kararı bozacaktır ve karar, mahkemeye tekrar gidecektir.

Gelişen teknoloji ile birlikte hukuk alanında da çeşitli kolaylıklar elde edilmiştir. Davaları takip etmek daha kolay bir hale gelmiştir. Yargıtay Başkanlığı Elektronik Hizmetler sayesinde dosya ve ilam sorgulayabilir, randevu işlemlerinizi internet sitesi üzerinden halledebilirsiniz. Siteye girdiğiniz zaman taraf veya vekil olarak sorgulama yapabilirsiniz. Sitede istenilen bilgileri girdikten sonra Sorgula seçeneğine tıkladığınız an, karşınıza ilgili davanın bilgileri çıkacaktır.

yargıtay dosya sorgulama

Mahkeme Davası Sorgulama İşlemleri

 Mahkeme davası sorgulama işlemleri; hakkınızda açılmış olan tüm davaların veya sizin açmış olduğunuz davaların, hangi mahkemede, hangi tarihte ve hangi saatte olduğunu öğrenmenizi sağlayan, geçmiş yıllarda açılmış veya açmış olduğunuz davaların dosyalarına ulaşmanızı sağlayan sorgulama sistemidir. Yargıtay, Danıştay, Asliye Ceza mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemeleri, boşanma davaları, icra davalarının, velayet davalarının tamamının dosyalarının kayıtlı olduğu, dava dosya numaranız ve dava yılınızı girerek arama yaparak, davanın görüleceği tarihi ve saati öğrenebildiğiniz, tebligatı gelmeyen ve taraf olduğunuz davalar hakkında bilgi alabildiğiniz, taraf olduğunuz görülmüş olan bir mahkemenin sonucunu, gerekçeli kararını ve dava tutanaklarına erişebildiğiniz sistemdir. Bu sistem sayesinde adliye binalarına ve mahkeme salonlarına gitmeden kolayca davanız ile ilgili bilgilere ulaşabilir, dava dosyası hakkında tüm bilgilere erişebilirsiniz.

Mahkeme dava dosyası sorgulama işlemlerini farklı bir kaç yoldan gerçekleştirebilirsiniz. Bu yollardan birincisi UYAP sistemini kullanmaktır. UYAP sorgulama sistemi ile cep telefonlarınızı kullanarak basit bir mesaj ile tüm davalarınızın bilgilerine ulaşabilirsiniz. T.C. kimlik numaranız, dosya numaranız ve dava yılınızı yazarak 4060 a atacağınız mesaj ile dava bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Mahkeme dava dosyası sorgulama işleminin bir diğer güvenilir yolu ise türkiye.gov.tr adresine girip e – devlet şifrenizi kullanarak hakkınızda açılmış olan veya taraf olduğunuz tüm dava dosyalarını sorgulayabilir, dava dosyaları hakkında bilgi edinebilirsiniz. E – devlet üzerinde işlem yapabilmek için ptt şubelerinden bir e – devlet şifresi edinmeniz şarttır. T.C. kimlik numaranız ve e – devlet şifreniz ile sisteme giriş yapıp dava dosyası sorgulaması yapabilirsiniz.

Mahkeme Dava dosyası sorgulamanın bir diğer yolu da 11880 gibi özel numaralar üzerinden güvenilir bir şekilde bilgi veren telefon operatörleridir. Sadece T.C. kimlik numaranızı vererek kolayca dava dosyaları hakkındaki bilgilere ulaşmanızı sağlayan bu yol oldukça kolay ve güvenilir bir yoldur. Günümüzde bu operatörleri arayarak, kimlik numaranızı vererek taraf olduğunuz tüm dava dosyalarını sorgulatabilir ve dosyalar hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu yöntem dava dosyalarınızın üçüncü kişiler tarafından görünecek olması sizi korkutmasın. Bu tür operatörlere özel izinler verilerek erişim izni verildiğinden gönül rahatlığı ile mahkeme dava dosyalarınızı sorgulatabilirsiniz.

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