Adidas Logosu’nun Tarihi

Spor kıyafetin üstadı şirketin tarihçesi ve logosunun gelişimini sizlere anlatmak istedim. Adidas markasının kurucusu olan Adi (Adolf) Dassler ve Rudolp Dassler iki kardeştirler. Daha sonra Rodolp başka bir giyim amrkası olan Puma’yı kurar.

Adidas’ın Hikayesini bu iki kardeşin düşmalıklarından yola çıkarak anlatmak en doğrusu olur.

İkinci Dünya Savaşına girmeden önce Almanya’da Herzogenaurach kasabasında ki Adolf ve Rudolf kardeşler ayakkabı üretip satmak için dükkan açmaya karar verirler. Günler geçtikçe bu iki kardeş bir birine düşman olacaktır.

Ezelden beri iyi geçinemeyen iki kardeş İkinci Dünya Muharebesi başlamasıyla beraber açılır. İki kardeş gidip Nazi partisine üye olurlar. Rudolf partiyle daha haşır neşirdir. Bombardıman sırsında girdikleri tartışmada aralarında büyük bir küslüğe döner.

Savaş sona erdikten sonra Herzogenaurach köyünü ikiye ayıtan nehirin iki tarafına da kardeşler birer dükkan açarlar. Adolf bu atölyede Adidas markasının ilk temellerini atmış ve çalışmalarına başlamıştır. Rudolf ise nehirin karşı tarafında Puma markasını hayata geçirir. Güümüzde bu iki markanın fabrikaları hala daha Herzogenaurach kasabasındadır.

Ünlü 3 Çizgi

Adidas’ın ünlü üç çizgi logosu ilk defa 1949 yılanda bir ayakkabı da kullanılmıştır. Emil Zapotek üç çizgili ayakkabıyı giyen ilk kişi olmuştur. Daha sonra 3 çizgi Adidas’ın kıyafetlerinde de kullanılmaya başladı

.

1971 yılında Adidas’ın 3 yapraklı logosu Ağustos ayında tanıtıldı. Trefoil (üç yapraklı yonca) denen bu Logo 1972 tarihinde kullanılmaya başlandı. Ve günümüzde bu Logo Adidas Original’ı üstünde görmekteyiz.

Marka 1997’de kurumsal bir tassarımı halka arz etti. Peter Moore 1990 yılında Equipment Performans koleksiyonunda kullanılan bu Logo daha sonra Adidas’ın bütün ürünlerinde kullandığı Logo oldu.

Logonun tasarımında Adidas’ın üç çizgisine vurgu yapılmasının dışında dağ sembolü ile birlikte Adidas’ın aşması gereken engeller ve elde etmesi gereken başarıları temsil etmektedir. Logo Adidas ayakkabılara yan taraftan bakıldığında ayakkabıların siluetini temsil etmektedir.

2002 Temmuz’unda, Adidas-Salomon AG firması için devrim sayılacak bir çalışma stratejisi açıkladı. Artık firma ürünlerini üçe bölerek alınacaktı. Firma bunun üzerine yeni Logo üretmesi gerekiyordu. Yeni Logoyu Adidas Sports Style departmanı açıkladı.

2006 yılında Adidas ürünleri ( Klasik, Spor-Performans, Stil ) başlıkları altında toplayarak yeni logosunu tüketicilerine sunmaya karar verdi. Logo daha çok ‘’ Adidas All in ‘’ kampanyalarında karşımıza çıkıyor. Ajansa ne kadar doğru Brief verildiğini reklamı izleyince anlıyorsunuz. Adidas markalama ve logoların hikayesinin sonuna geldik.