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Ekmeğin içinden çıkan şey şok etti!

Antalya’nın Aksu ilçesinde, aldığı ekmeğin içerisinden mermer parçası çıktığını iddia eden vatandaş, çıkan mermer parçasının ağzını kestiğini söyledi.

Ekmeğin içinden çıkan şey şok etti!

Antalya’nın Aksu ilçesinde, aldığı ekmeğin içerisinden mermer parçası çıktığını iddia eden vatandaş, çıkan mermer parçasının ağzını kestiğini söyledi.

26 Aralık 2017 Salı 11:51
Ekmeğin içinden çıkan şey şok etti!

Antalya’nın Aksu ilçesinde, aldığı ekmeğin içerisinden mermer parçası çıktığını iddia eden vatandaş, çıkan mermer parçasının ağzını kestiğini söyledi.

Aksu ilçesinde Fatih Mahallesi’nde ailesi ile beraber oturan Bekir Uysal, akşam çarşıya inen babasından ekmek almasını istedi. Babasının marketten aldığı ekmekler ile akşam yemeğine oturan Bekir Uysal, ağzının içerisinde sert bir cisim hissetti. Dudağının yanını hafif şekilde kesen cismi ağzından dışarı çıkaran Uysal, cismin bir mermer parçasının ekmek içerisine nasıl girdiğini anlayamadı. Yaşadıkları karşısında şaşkına döndüğünü belirtti.

Böyle bir şeyi hiç düşünmemiştim!

Yaşanan olayda dişlerinin kırılmadığına şükrettiğini söyleyen uysal, ‘’Ailem ile akşam yemek yemeye oturduk. Ekmek ağzımdayken dişime sert cisim geldi. Baktım ki bir mermer parçası var. Ağzımdan çıkarırken dudağımın kenarını kesti. Babama sordum babamda ekmeği marketten aldığını söyledi. Daha önce sadece televizyonda görürdüm başıma geleceğini hiç düşünmemiştim’’ dedi. Konuyu tüketici haklarına taşıyarak şikayetçi olacağını da söyledi.

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