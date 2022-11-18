Hep Yanlış yapıyorsunuz kızartma yaparken yağ çekmemesini sağlayan basit teknik

Türk mutfağında kızartma çok sevilen yiyeceklerdendir. Özellikle sabah kahvaltılarında kızartmayı büyük bir keyifle tüketiriz. Ancak kızartma yaparken yağ çeksin istemeyiz. Bu yüzden de usta aşçıların uygulamış olduğu bazı yöntemler var. Şimdi sizlere onlardan bahsedeceğiz.

Sizlerde evde kızartma yaparken bu püf noktaları atlamadan kızartma yapmalısınız. Böylelikle yapacağınız kızartmalar asla yağ çekmeyecektir.

Mynet'te yer alan bir içerikte yağ çekmeden patates kızartması yapmanın püf noktaları anlatıldı. Kızartma yaparken öncelikle yeşillenmemiş taze patatesleri kullanmalısınız. Filizlenmiş patatesler unutmayın zararlı olurlar.

Patatesleri önce soğuk suda ardından da tuzlu suyun içerisinde bekletmelisiniz. Patatesler böylelikle daha az yağ çekecektir.

Peki yağ çekmeden patates nasıl kızartılacak?

Kızartma yağını iyice kızdırın. Ardından soyup dilimlediğiniz patatesleri su içerisinden çıkarın ve havlu kağıtla iyice kurulayın. Ardından yağın içerisine bırakın ve uzun süre pişirmeden kızartma tenceresinden hemen alın.

Dip Not: Kızartma yağınız yeterince kızgın olmalı, patatesler iyi kurulanmış olmalı. Aynı zamanda da patateslerinizi bir anda tencereye eklemeyin yavaş yavaş ekleyin. Kızarttıkça yenileri tencereye koyun.

Tüm patatesleri aynı anda tencereye eklerseniz patates kızartmanız hem lezzetsiz hem de hamur gibi olur! Bu püf noktayı da aklınızın bir köşesinde mutlaka ama mutlaka bulundurun.

GELELİM KABAK VE PATLICAN KIZARTMASINA

İlk iş olarak patlıcanları alacalı soymanız gerekiyor. Sonrasında da soğuk ve tuzlu suyun içerisinde doğramadan önce bekletin. Ardından dilimleyip yeniden tuzlu su içerisine ekleyin. Kızartma işlemi öncesinde patlıcanların suyunu süzün ve kağıt havluyla iyice kurulayın. Ardından patlıcanları kızgın yağın içerisine attıktan sonra bir kaç dakika geçince kevgir ile yağını süzerek tabağınıza alın. Kabak kızartması yaparken ise patates kızartmasındaki aynı yöntemi deneyebilirsiniz.

Evet bu yöntemler kızartma yaparken yağ çekmesini önleyen yöntemlerdi. Şimdi ise sizlerle çıtır çıtır patates kızartması nasıl yapılır tarifini paylaşmak istiyoruz.

Hürriyet'in paylaştığı bir tarif gerçekten dikkat çekiyor.

Sizlerde evde kızartma yaparken bu tarifi deneyebilirsiniz. Kullanacağınız patatesleri özenle seçmenizi öneririz. Filizlenmiş, çürümüş ve ezilmiş patateslerle kızartma yapmamak gerekmektedir.

Patatesleri yıkayıp dilimledikten sonra süt dolu bir kaba koyarak birkaç saat buzdolabında bekletebilirsiniz. Sütün lezzetini alan patatesleri daha sonra buzdolabından çıkararak yeniden yıkamadan kızartın.

Patatesleri yıkadığınızda üzerindeki fazla suyu kurulamanız gerekiyor. Üzerindeki fazla su alınan patatesler her zaman daha iyi kızarıyor ve çıtır çıtır oluyor.

Patates kızartırken soda kullanmak da oldukça işe yarıyor. Soda patatesin daha leziz ve kıtır olmasına yardım ediyor. Bir miktar sodayı ve tuzu karıştırarak patates dilimlerini bu karışımın içine atın. Yaklaşık yarım saat soda içerisinde beklettiğiniz patatesleri daha sonra süzerek kızartabilirsiniz. Böylece çıtır çıtır patatesler elde edebilirsiniz.

Patateslerin daha sert ve kıtır olmasının bir diğer yolu da patatesleri içine birkaç damla sirke damlatılmış soğuk suda biraz bekletmek. Bir süre bu karışımda bekleyen patateslerin daha sert ve diri hale geldiğini görebilirsiniz.

Patateslerinizi dondurarak da kıtır kıtır olmalarını sağlayabilirsiniz. Patateslerinizi dilimlenmiş bir şekilde dondurucuya atın ve dondurucudan çıkarır çıkarmaz kızartmaya başlayın. Daha çıtır olduklarını göreceksiniz.

Çıtır patateslerin bir sırrı da patatesleri iki kere kızartmak. Patateslerinizi yağa atarak kızartın. 3 dakika sonra yağdan alarak alüminyum folyo ile sardığınız patates dilimlerini buzluğa atın. Yaklaşık bir saat buzlukta beklettiğiniz patatesleri tekrar yağda kızartın.

Limon da patatesleri çıtır çıtır yapan bir etkiye sahip. Patates dilimlerini üzerine limon sıkarak kızartabilirsiniz. Patateslerinizin oldukça kıtır ve lezzetli olduğunu göreceksiniz. Ancak bu yöntemde limonu fazla kaçırırsanız patatesleriniz ekşi olacaktır, o nedenle dikkatli olun.

Evet Hürriyet'in paylaşmış olduğu çıtır patates kızartması yapmanın püf noktaları da bu şekildeydi. Şimdiye kadar ki uygulamış olduğunuz önerilerin belki de en farklısıydı. Bu bilgiler doğrultusunda yapacağınız patates kızartmaları çok daha lezzetli olacaktır.

Çok sayıda uzman patates kızartması tüketmenin zararlı olduğunu söylemektedir. Bu yüzden aşırıya kaçmadan tüketmek gerekmektedir. Patates nişasta içeren bir sebze olduğu için özellikle şeker hastaları içinde pek önerilmemektedir.

Büyüme yaşındaki çocuklara da önerilmemektedir. Yine de patates kızartması yapacaksanız kaliteli yağ kullanımına özen gösterin. Çünkü patatesin kızartıldığı yağda lezzeti için büyük önem taşımaktadır. Mümkünse fırında kızartılmış patates de tüketebilirsiniz. Hatta bu en sağlıklısı olacaktır.