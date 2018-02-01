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Köpek Türleri

Golden retriever türü 19.yy’da İngiltere’de ki bir Rus sirkinde Bloodhound cinsi köpeklerle çitfleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Köpek Türleri

Golden retriever türü 19.yy’da İngiltere’de ki bir Rus sirkinde Bloodhound cinsi köpeklerle çitfleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

01 Şubat 2018 Perşembe 12:03
Köpek Türleri

Golden Retriever

Golden retriever türü 19.yy’da İngiltere’de ki bir Rus sirkinde Bloodhound cinsi köpeklerle çitfleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu tür çok sevimli, uysal, çok akıllı bir köpek cinsidir. Ev köpeği olarak iyi bir seçimdir bütün aile bireyleriyle anlaşır özellikle çocuklarla çok iyi anlaşır. Emirlere uyar ve başkalarıyla da uyum sağlar ve kolayca dostluk kurabilir. Golden retreiverlar yalnız kalmayı hiç sevmezler. Hep ilgi görmeye bayılırlar bu yüzden koruma köpeği olarak tercih edilmez.

Labrador 

Labradorlar, Newfoundland cinsinden türetilmiş olan bir cinstir. Labradorlar balıkçılara yardım etmek için soğuk suda balık ağlarını çekmek için eğitilirdi. İngiltere’ye 1800’lü yıllarda getirildiler. Çok uysal ve sevecen olmaları nedeniyle aile için en iyi köpek türlerindendir. Labrodarlar çok zeki çevik ve sadık hayvanalardır. Emirleri yerine getirmeyi severler, çok hareketlidirler ve suyu bayılırlar.

Terrier

Terrier 1800’lü yıllar da İngiltere’de fare istilasını önlemek için üretilmiş bir köpek ırkıdır. Günümüzde hala fare yakalama huyları devam etmektedir. Terrierler ufak boyutlu ve şirin köpeklerdir. Evde ki çocuklarla uyum sağlayabilirler ama hepsiyle değil bunun dışında baya agresif köpeklerdir. Terrier türlerinin en bilineni Yorkshire Terrier’dir.

Beagle 

Beagle’lar hem herkesi seven uyum sağlayan çok enerjik köpeklerdir. Diğer köpeklere karşı çok sosyal, korkusuz ve akıllıdır. Beagle’lar tazı ailesinin en küçük türüdür.

Kurt Köpeği 

Kurt köpekleri çok zeki ve sahibine sadıktırlar. Ülkemizde çok kişinin beslediği köpek cinslerinden biridir. Genelde polisler tarafından tercih edilir. Alman Çoban Kurt köpekleri’nin başka cinsleri de vardır ve buna bağlı olarak da diğer türlerine göre hepsi farklı özellikler gösterir. Kurda benzerliği nedeniyle kurt köpeği diye bilinir. Kurt Köpeklerinin diğer cinsleri: Sibirya Kurdu, Alaska Kurdu, İrlanda Kurdu, Boyroz Kurdu ve Doğu Kanada Kurdu.

Dalmaçyalı    

Dalmaçyalı köpekleri benekleri birbirinden tamamen farklıdır. Beneklerinin rengine göre burun renkleri de farklılık gösterebilir. Koşmayı çok severler, Çok iyi hafızaları vardır. Bu türün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır ama hakkında bilinen fazla bir bilgi yoktur. Mısırlar döneminde duvar süslemelerinde ve Mısır rölyeflerinde süslemelerine rastlanmıştır. 1700 yıllarda ingiltere’de dalmaçyalıya benzeye Bengal Pointerlar görülmüştür. Günümüzde ev köpeği olarak kullanılır. Koruma köpeği, Av köpeği ve sirklerde sıkça tercih edilen cinsler arasındadır.

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