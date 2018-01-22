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Köpüksüz Şampuan Faydalı Mı?

Kozmetik dünyasında her gün farklı bir yenilikle karşılaşıyoruz.

Köpüksüz Şampuan Faydalı Mı?

Kozmetik dünyasında her gün farklı bir yenilikle karşılaşıyoruz.

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:08
Köpüksüz Şampuan Faydalı Mı?

Kozmetik dünyasında her gün farklı bir yenilikle karşılaşıyoruz. Son günlerde de karşımıza köpüksüz şampuanlar çıkmaya başladı. Saçları köpüksüz yıkamak çok garip değil mi? Ülkemizde henüz köpüksüz şampuan olmasa da biz sizler için araştırdık.

Köpüksüz Şampuan Nedir?

Normalde şampuan su ile temas ettiğinde köpürür ve bu sayede saç derisi ve saç temizlenir. Sizlerin de düşündüğü gibi köpüksüz şampuan köpürmeden saçlarımızı temizliyor. Tabi ki de bu köpüksüz şampuanın saçlarımızı temizlemediği anlamına gelmez! Köpüksüz Şampuan saçı temizler, bakım yapar ve beseler! Özellikler kuru saç tipleri için idealdir.

Saça Faydaları Ne?

Köpüksüz Şampuan kurumuş ve yıpranmış saçlar için en iyi şampuanlardandır. ‘’ Eğer saçlarınız çok kuru ve yıpranmış gözüküyorsa ‘’ köpüksüz şampuanı kullanarak saçlarını yıkayabilirsin. Köpüksüz şampuan saçını besler ve onarır.

Köpüksüz Şampuan köpük oluşturmayan içeriği sayesinde saçın doğal yapısını bozmadan kiri temizliyor. Saçlarınız daha sağlıklı ve canlı bir görüntü kazanıyor.

Köpüksüz Şampuan Kimler İçin Uygun?

Köpüksüz şampuan daha çok kuru ve yıpranmış saçlara uygun ve ayrıca boyalı saçlar içinde kullanılabilir. Köpüksüz şampuan gerçekten işe yarıyor mu?

Hepimiz şampuan kullanırken daha fazla köpürünce saçımızın daha iyi temizlediğini düşünürüz ama araştırmalar göre saçı temizlemek için saçın köpürmesine gerek yoktu saç köpürmeden de gayet temizlenir. Köpüksüz şampuanlar saçı temizlerken saç derisine ve saç zarar vermeden gerçekten temizler.

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